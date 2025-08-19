Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Sau sáp nhập, cơ sở khám chữa bệnh có cần giấy phép hoạt động mới?

Nhật Dương

19/08/2025, 13:20

Bộ Y tế giải đáp một số nội dung về cấp mới, điều chỉnh giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời gian triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Y tế cho biết nhận được phản ánh của Sở Y tế tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) và Sở Y tế tỉnh Lai Châu đề nghị hướng dẫn, chỉ đạo một số nội dung liên quan công tác cấp mới, điều chỉnh giấy phép hoạt động chữa bệnh trong thời gian triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh.

Đối với quy định luật pháp về khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế thông tin, theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, nội dung của giấy phép hoạt động bao gồm các thông tin cơ bản như: Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hình thức tổ chức; địa chỉ hoạt động; phạm vi hoạt động chuyên môn và thời gian làm việc hằng ngày.

Theo đó, giấy phép hoạt động không có thời hạn. Việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 về việc cấp mới giấy phép hoạt động được áp dụng với các trường hợp, trong đó có trường hợp cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng thay đổi hình thức tổ chức hoặc địa điểm; cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

Tại khoản 1 Điều 54 của Luật về các trường hợp điều chỉnh giấy phép hoạt động, trong đó có các trường hợp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn; quy mô hoạt động; thay đổi thời gian làm việc; cơ sở khám chữa bệnh không thay đổi địa điểm nhưng thay đổi tên, địa chỉ.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, Bộ Y tế nêu rõ, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập, trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động có thay đổi thời gian làm việc, hoặc thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở, nhưng không thay đổi địa điểm, quy mô, phạm vi hoạt động chuyên môn, hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật của cơ sở, thì thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động.

Cụ thể, hồ sơ và thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi thời gian làm việc hoặc thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở khám chữa bệnh, nhưng không thay đổi địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và Điều 65 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Hồ sơ và thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật theo quy định tại khoản 2 Điều 64, và Điều 66 Nghị định số 96.

Liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Bộ Y tế cho biết Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Trong đó, tại khoản 2 Điều 10 nêu rõ, không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền cấp trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, khi các giấy tờ này chưa hết thời hạn sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo đó, giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh đã được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2023.

Khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: ND.
Khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: ND.

Ngoài ra, để bảo đảm tính liên tục trong việc thực hiện khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn chuyển tiếp, tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã có quy định chuyển tiếp.

Cụ thể, cơ sở khám chữa bệnh được tiếp tục sử dụng giá dịch vụ khám chữa bệnh đã được cấp có thẩm quyền quy định, phê duyệt, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trước ngày các cơ sở được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi để thanh toán chi phí, cho đến khi được cấp có thẩm quyền quy định, phê duyệt giá cho các cơ sở mới.

Trường hợp cơ sở phải cấp mới hoặc cấp lại, hoặc cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động, trong thời gian thực hiện thủ tục cấp mới hoặc cấp lại, hoặc cấp điều chỉnh giấy phép, các giấy phép đã được cấp cho các cơ sở trước ngày được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi tiếp tục được sử dụng cho các cơ sở cũ và mới, để thực hiện khám chữa bệnh và duy trì hiệu lực của hợp đồng khám bệnh đã được ký.

Việc này được thực hiện cho đến khi ký hợp đồng khám chữa bệnh cho cơ sở mới theo giấy phép hoạt động mới. Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Nghị định số 188 cũng nêu rõ quy định trên có hiệu lực từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2025.

Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc trường hợp phải cấp mới hoặc cấp lại, hoặc cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động, thì trong thời gian thực hiện thủ tục cấp mới hoặc cấp lại, hoặc cấp điều chỉnh giấy phép có thể sử dụng giấy phép đã được cấp trước ngày được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, thay đổi tên gọi. Thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2025.

chính quyền địa phương 2 cấp cơ sở y tế dân sinh giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh khám chữa bệnh sáp nhập

