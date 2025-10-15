Thanh Hóa đề xuất sáp nhập hai trường đại học công lập trong tỉnh

Thanh Hóa đang xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Điểm nhấn của kế hoạch là đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức, hướng tới tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo...

Sau khi hoàn tất, toàn tỉnh dự kiến giảm từ 38 cơ sở giáo dục xuống còn khoảng 24. Theo phương án Thanh Hóa đã trình Bộ Nội vụ, hai trường đại học công lập của tỉnh sẽ hợp nhất để hình thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, quy mô lớn.

Việc sáp nhập được kỳ vọng giúp tăng khả năng tuyển sinh, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo – nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế. Cơ sở mới sẽ kết hợp thế mạnh về sư phạm, khoa học xã hội, kỹ thuật – công nghệ, văn hóa, du lịch và thể thao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của giáo dục đại học địa phương.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập từ năm 1967 với tiền thân là Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa.

Sau nhiều giai đoạn phát triển, trường được nâng cấp thành đại học vào năm 2011, định hướng đào tạo các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thể thao và du lịch. Đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho ngành văn hóa – du lịch khu vực Bắc Trung Bộ.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập năm 1997, là trường đại học đa ngành với diện tích khuôn viên hơn 47 ha, cơ sở vật chất hiện đại. Trường xếp thứ 35 trong bảng xếp hạng đại học Việt Nam năm 2024 và được định hướng trở thành cơ sở đào tạo – nghiên cứu ứng dụng đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.

Việc hợp nhất hai trường sẽ giúp mở rộng quy mô và lĩnh vực đào tạo, nâng cao chất lượng, hình thành trung tâm giáo dục có sức cạnh tranh lớn trong khu vực.

Theo kế hoạch, quá trình sắp xếp mạng lưới đại học sẽ bắt đầu từ năm 2026, phù hợp với chủ trương tinh gọn hệ thống giáo dục công lập trên toàn quốc.

Song song với sáp nhập đại học, tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai kế hoạch tổ chức lại mạng lưới các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng và trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên sẽ được hợp nhất hoặc chuyển đổi thành trường trung học nghề; mô hình trường nội trú liên cấp sẽ phát triển tại các xã biên giới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng khó khăn.

Một số phân hiệu và cơ sở quy mô nhỏ cũng sẽ sáp nhập để tập trung nguồn lực cho các đơn vị có lợi thế.