Thanh Hóa đề xuất sáp nhập hai trường đại học công lập trong tỉnh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Thiên Anh
15/10/2025, 10:51
Thanh Hóa đang xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Điểm nhấn của kế hoạch là đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức, hướng tới tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo...
Sau khi hoàn tất, toàn tỉnh dự kiến giảm từ 38 cơ sở giáo dục xuống còn khoảng 24. Theo phương án Thanh Hóa đã trình Bộ Nội vụ, hai trường đại học công lập của tỉnh sẽ hợp nhất để hình thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, quy mô lớn.
Việc sáp nhập được kỳ vọng giúp tăng khả năng tuyển sinh, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo – nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế. Cơ sở mới sẽ kết hợp thế mạnh về sư phạm, khoa học xã hội, kỹ thuật – công nghệ, văn hóa, du lịch và thể thao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của giáo dục đại học địa phương.
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập từ năm 1967 với tiền thân là Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa.
Sau nhiều giai đoạn phát triển, trường được nâng cấp thành đại học vào năm 2011, định hướng đào tạo các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thể thao và du lịch. Đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho ngành văn hóa – du lịch khu vực Bắc Trung Bộ.
Trường Đại học Hồng Đức được thành lập năm 1997, là trường đại học đa ngành với diện tích khuôn viên hơn 47 ha, cơ sở vật chất hiện đại. Trường xếp thứ 35 trong bảng xếp hạng đại học Việt Nam năm 2024 và được định hướng trở thành cơ sở đào tạo – nghiên cứu ứng dụng đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.
Việc hợp nhất hai trường sẽ giúp mở rộng quy mô và lĩnh vực đào tạo, nâng cao chất lượng, hình thành trung tâm giáo dục có sức cạnh tranh lớn trong khu vực.
Theo kế hoạch, quá trình sắp xếp mạng lưới đại học sẽ bắt đầu từ năm 2026, phù hợp với chủ trương tinh gọn hệ thống giáo dục công lập trên toàn quốc.
Song song với sáp nhập đại học, tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai kế hoạch tổ chức lại mạng lưới các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng và trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên sẽ được hợp nhất hoặc chuyển đổi thành trường trung học nghề; mô hình trường nội trú liên cấp sẽ phát triển tại các xã biên giới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng khó khăn.
Một số phân hiệu và cơ sở quy mô nhỏ cũng sẽ sáp nhập để tập trung nguồn lực cho các đơn vị có lợi thế.
15:00, 14/10/2025
Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu khi xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh, cần làm một cách dễ hiểu, có tính khả thi cao và sớm đưa dịch vụ về y học cổ truyền đến gần hơn với nhân dân, người dân được thụ hưởng...
Người lao động, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng 1% tiền lương tháng; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% từ ngân sách, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…
Chiều 14/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành – công trình văn hóa hiện đại bậc nhất tỉnh, được xem như “ngôi nhà chung” dành cho thế hệ trẻ...
UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính tổng hợp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn. Ninh Bình đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đê điều...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: