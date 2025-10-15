Thứ Tư, 15/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thanh Hóa đề xuất sáp nhập hai trường đại học công lập trong tỉnh

Thiên Anh

15/10/2025, 10:51

Thanh Hóa đang xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Điểm nhấn của kế hoạch là đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức, hướng tới tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo...

Trường Đại học Hồng Đức
Trường Đại học Hồng Đức

Sau khi hoàn tất, toàn tỉnh dự kiến giảm từ 38 cơ sở giáo dục xuống còn khoảng 24. Theo phương án Thanh Hóa đã trình Bộ Nội vụ, hai trường đại học công lập của tỉnh sẽ hợp nhất để hình thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, quy mô lớn.

Việc sáp nhập được kỳ vọng giúp tăng khả năng tuyển sinh, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo – nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế. Cơ sở mới sẽ kết hợp thế mạnh về sư phạm, khoa học xã hội, kỹ thuật – công nghệ, văn hóa, du lịch và thể thao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của giáo dục đại học địa phương.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập từ năm 1967 với tiền thân là Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa.

Sau nhiều giai đoạn phát triển, trường được nâng cấp thành đại học vào năm 2011, định hướng đào tạo các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, thể thao và du lịch. Đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho ngành văn hóa – du lịch khu vực Bắc Trung Bộ.

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập năm 1997, là trường đại học đa ngành với diện tích khuôn viên hơn 47 ha, cơ sở vật chất hiện đại. Trường xếp thứ 35 trong bảng xếp hạng đại học Việt Nam năm 2024 và được định hướng trở thành cơ sở đào tạo – nghiên cứu ứng dụng đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.

Việc hợp nhất hai trường sẽ giúp mở rộng quy mô và lĩnh vực đào tạo, nâng cao chất lượng, hình thành trung tâm giáo dục có sức cạnh tranh lớn trong khu vực.

Theo kế hoạch, quá trình sắp xếp mạng lưới đại học sẽ bắt đầu từ năm 2026, phù hợp với chủ trương tinh gọn hệ thống giáo dục công lập trên toàn quốc. 

Song song với sáp nhập đại học, tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai kế hoạch tổ chức lại mạng lưới các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng và trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên sẽ được hợp nhất hoặc chuyển đổi thành trường trung học nghề; mô hình trường nội trú liên cấp sẽ phát triển tại các xã biên giới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng khó khăn.

Một số phân hiệu và cơ sở quy mô nhỏ cũng sẽ sáp nhập để tập trung nguồn lực cho các đơn vị có lợi thế.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển quan hệ lao động

15:00, 14/10/2025

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển quan hệ lao động

Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh giải ngân chi trả chế độ theo Nghị định 178

14:01, 14/10/2025

Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh giải ngân chi trả chế độ theo Nghị định 178

Từ khóa:

đào tạo đa ngành giáo dục công lập sáp nhập trường đại học Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức Trường Đại học Văn hóa

Đọc thêm

Đưa y học cổ truyền đến gần hơn với người dân

Đưa y học cổ truyền đến gần hơn với người dân

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu khi xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh, cần làm một cách dễ hiểu, có tính khả thi cao và sớm đưa dịch vụ về y học cổ truyền đến gần hơn với nhân dân, người dân được thụ hưởng...

Dự kiến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương tháng

Dự kiến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương tháng

Người lao động, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng 1% tiền lương tháng; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% từ ngân sách, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…

Khánh thành Cung Văn hoá thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hoá

Khánh thành Cung Văn hoá thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hoá

Chiều 14/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành – công trình văn hóa hiện đại bậc nhất tỉnh, được xem như “ngôi nhà chung” dành cho thế hệ trẻ...

Ninh Bình thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do bão Bualoi

Ninh Bình thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do bão Bualoi

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính tổng hợp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn. Ninh Bình đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đê điều...

Australia hỗ trợ 3 triệu AUD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Australia hỗ trợ 3 triệu AUD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Chuyến bay viện trợ của Australia dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tối ngày 14/10, nhằm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sau hai cơn bão Bualoi và Matmo vừa qua...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sẽ phân cấp về địa phương cấp phép liên vận quốc tế

Đầu tư

2

Nồng độ bụi mịn ở TP.Hồ Chí Minh cao vượt 6 lần cảnh báo của WHO

Kinh tế xanh

3

Thương chiến leo thang, kinh tế Trung Quốc càng bấp bênh

Thế giới

4

Nhóm cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt thị trường 3 tháng cuối năm?

Chứng khoán

5

Cha đẻ Amazon: Bỏ học và khởi nghiệp sớm không phải là con đường cho số đông

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy