Bắc Ninh: Nghiên cứu thành lập Hiệp hội cung ứng lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa giao Sở Nội vụ đề xuất nghiên cứu thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hiệp hội cung ứng lao động tỉnh có sự điều tiết của Nhà nước nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong cung ứng nhân lực giữa các doanh nghiệp...

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có buổi làm việc với Công ty TNHH Luxshare -ICT Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung) và Công ty TNHH Công nghệ chính xác FUYU, thuộc Tập đoàn Foxconn Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu·) về tình hình sản xuất trong và sau bão lũ.

Tại Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam, đại diện lãnh đạo Công ty cho biết, đi vào hoạt động từ năm 2016, đến nay doanh nghiệp đã có 4 nhà máy tại Bắc Ninh chuyên sản xuất, gia công linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông... tạo việc làm ổn định cho khoảng 30.000 lao động.

Trong dịp bão, lũ vừa qua, Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất bình thường nhưng thi thoảng điện bị chập chờn và đường đi nội khu thoát nước chậm dẫn đến đi làm và tan ca của công nhân gặp khó khăn.

Công ty đề nghị tỉnh sớm có giải pháp nâng cấp hệ thống cấp thoát nước tổng thể khu công nghiệp; bảo đảm nguồn điện ổn định; xử lý rác thải, bảo đảm cảnh quan, an ninh trật tự trong khu công nghiệp, nhất là xử lý các phương tiện dừng, đỗ trái phép gây ùn tắc giao thông.

Tại Công ty TNHH Công nghệ chính xác FUYU, ông Chou I Wen, Tổng Giám đốc Tổng bộ Foxconn Việt Nam cho biêt hơn 18 năm đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, giúp Tập đoàn không ngừng mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hiện, Foxconn Việt Nam đang triển khai 20 dự án tại Bắc Ninh, tạo việc làm ổn định cho khoảng 126.000 lao động trong và ngoài tỉnh.

Mặc dù ảnh hưởng của cơn bão số 10, 11, với lượng mưa làm nước nội khu thoát chậm, ảnh hưởng đến đi lại của công nhân, hoạt động vận chuyển hàng hóa. Song, Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất bình thường.

Trước đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, đại diện cơ quan chức năng của tỉnh đã giải đáp, làm rõ một số vấn đề như: Tuyển dụng lao động, cung cấp điện, tiêu thoát nước, giải quyết ách tắc giao thông vào giờ cao điểm; cấp nước sinh hoạt, xử lý rác thải; những giải pháp trước mắt, lâu dài chống ngập úng, bảo vệ sản xuất trong khu công nghiệp.

Đối với vấn đề chậm tiêu thoát nước trong các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với ngành nông nghiệp và môi trường rà soát, tính toán tổng thể lưu lượng tiêu thoát nước của các khu công nghiệp, trong đó Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, với lượng mưa lớn, có phương án nạo vét, nâng cấp các kênh tiêu, các trạm bơm tiêu úng, kết nối với hệ thống tiêu nước của ngành nông nghiệp.

Từng doanh nghiệp cũng cần có khảo sát, lên phương án xây dựng hồ chứa, bể chứa, có tác dụng vừa nằm trong khuôn viên, cảnh quan, cây xanh, vừa có tác dụng trữ nước đệm khi có mưa lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Nếnh phối hợp nhà đầu tư khu công nghiệp đẩy nhanh thực hiện giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất cây xanh để đầu tư hệ thống hồ điều hòa trữ nước trong các khu công nghiệp, chậm nhất cuối năm nay phải hoàn thành giải phóng mặt bằng để quí I/2026 triển khai xây dựng các hồ điều hòa trong các khu công nghiệp.

Liên quan đến cung ứng lao động, nhu cầu lao động cao, cạnh tranh nguồn nhân lực lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Nội vụ đề xuất nghiên cứu thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hiệp hội cung ứng lao động tỉnh có sự điều tiết của Nhà nước nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong cung ứng nhân lực giữa các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, nhà đầu tư hạ tầng, các sở, ngành, địa phương xác định quỹ đất tại các khu công nghiệp và vùng lân cận để quy hoạch, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gắn với đảm bảo các thiết chế văn hóa theo hướng ưu tiên nhất các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công nhân yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp.

Về ùn tắc giao thông tại các khu công nghiệp, về lâu dài, tỉnh đang tập trung mở rộng các tuyến đường gom, đường kết nối. Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, phường Nếnh tiếp tục huy động lực lượng phân luồng giao thông vào giờ cao điểm; đưa vào vận hành hệ thống camera quản lý an toàn giao thông, trật tự đô thị tại các khu công nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chậm nhất ngày 30/10, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bố trí lệch khung giờ làm, tránh tập trung lượng lớn công nhân đi/về cùng một thời điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Điện lực Bắc Ninh rà soát, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trong mọi tình huống, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, chíp bán dẫn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.