Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô hơn 1.000 giường

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô hơn 1.000 giường
Song Hoàng
19/08/2025, 15:15
Dự án xây dựng Bệnh viên Ung bướu Nghệ An với tổng mức đầu tư 1.689 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 430 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 1.259 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh, hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế đã chính thức được hoàn thiện...
Sáng 19/8,
Nghệ An đã tổ chức Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2. Đây
là một trong 250 dự án được Chính phủ đồng loạt khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng
Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Buổi lễ được
tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt
Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt
Nam phát sóng trực tiếp.
Cách đây 15 năm, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ra đời là một bước tiến quan
trọng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong công tác khám và điều trị ung thư tại tỉnh
nhà. Thời điểm đó, ung thư được xem như là “án tử” khi mắc bệnh.
Khi mới đi vào hoạt động, Bệnh viện phải đối mặt với vô vàn gian khó, với
quy mô 50 giường bệnh, 50 biên chế, cơ sở vật chất chỉ có vỏn vẹn 2 dãy nhà cấp
4 lợp mái tôn, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nghèo nàn, đến nay đã xây dựng
và lớn mạnh để khẳng định được vai trò là bệnh viện tuyến cuối - Tuyến chuyên
khoa sâu về ung bướu của khu vực Bắc Trung Bộ.
Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, dự
án xây dựng Bệnh viên Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 đã được khởi động từ tháng 1/2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 6/2025, được xếp vào dự án nhóm A, trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ.
Dự án Bệnh viên Ung bướu Nghệ An với tổng mức đầu tư 1.689 tỷ đồng,
trong đó giai đoạn 1 là 430 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 1.259 tỷ đồng, quy mô hơn
1.000 giường bệnh, hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế đã hoàn
thành với tinh thần khẩn trương, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và vượt
tiến độ theo yêu cầu.
Dự án không chỉ là sự tăng cường cơ sở vật chất, quy mô giường bệnh mà
quan trọng hơn là nâng tầm hoạt động, mở rộng các lĩnh vực điều trị, đáp ứng
yêu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch
vụ y tế hiện đại, giảm áp lực bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trên, tiết kiệm
chi phí và thời gian điều trị của người bệnh.
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hiện có trên 85% kỹ thuật ngang tầm tuyến Trung ương, gần 500 đề tài nghiên cứu khoa học, 21 giải thưởng sáng tạo khoa học, đội ngũ y bác sĩ giàu y đức, sáng y thuật, có nhiều biện pháp, kỹ thuật mới áp dụng trong khám chữa bệnh.
Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, với đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia,
cơ sở vật chất hoàn thiện, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã trở thành một điểm
sáng của ngành y tế Nghệ An và khu vực, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân
dân tỉnh Nghệ An, các tỉnh lân cận như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh
Hóa... và nhân dân nước bạn Lào.
