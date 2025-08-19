Khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô hơn 1.000 giường

Dự án xây dựng Bệnh viên Ung bướu Nghệ An với tổng mức đầu tư 1.689 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 430 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 1.259 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh, hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế đã chính thức được hoàn thiện...

Sáng 19/8, Nghệ An đã tổ chức Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2. Đây là một trong 250 dự án được Chính phủ đồng loạt khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

Cách đây 15 năm, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ra đời là một bước tiến quan trọng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong công tác khám và điều trị ung thư tại tỉnh nhà. Thời điểm đó, ung thư được xem như là “án tử” khi mắc bệnh.

Khi mới đi vào hoạt động, Bệnh viện phải đối mặt với vô vàn gian khó, với quy mô 50 giường bệnh, 50 biên chế, cơ sở vật chất chỉ có vỏn vẹn 2 dãy nhà cấp 4 lợp mái tôn, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nghèo nàn, đến nay đã xây dựng và lớn mạnh để khẳng định được vai trò là bệnh viện tuyến cuối - Tuyến chuyên khoa sâu về ung bướu của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, dự án xây dựng Bệnh viên Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 đã được khởi động từ tháng 1/2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 6/2025, được xếp vào dự án nhóm A, trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ.

Dự án Bệnh viên Ung bướu Nghệ An với tổng mức đầu tư 1.689 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 430 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 1.259 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh, hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế đã hoàn thành với tinh thần khẩn trương, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và vượt tiến độ theo yêu cầu.

Bệnh viện được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như hệ thống xạ trị Synergy Platform, PET/CT, SPECT/CT, MRI 1.5 Tesla, CLVT 128 lát cắt, cùng 16 phòng mổ đạt chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn. Đơn vị đã triển khai gần 700 kỹ thuật chuyên sâu, bao gồm hóa trị cá thể hóa, điều trị đích, miễn dịch và xạ trị gia tốc

Dự án không chỉ là sự tăng cường cơ sở vật chất, quy mô giường bệnh mà quan trọng hơn là nâng tầm hoạt động, mở rộng các lĩnh vực điều trị, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, giảm áp lực bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị của người bệnh.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hiện có trên 85% kỹ thuật ngang tầm tuyến Trung ương, gần 500 đề tài nghiên cứu khoa học, 21 giải thưởng sáng tạo khoa học, đội ngũ y bác sĩ giàu y đức, sáng y thuật, có nhiều biện pháp, kỹ thuật mới áp dụng trong khám chữa bệnh.

Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, với đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia, cơ sở vật chất hoàn thiện, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã trở thành một điểm sáng của ngành y tế Nghệ An và khu vực, tạo dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân tỉnh Nghệ An, các tỉnh lân cận như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa... và nhân dân nước bạn Lào.