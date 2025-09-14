Hướng tới Quốc hội số - đưa chuyển đổi số vào trung tâm quản trị quốc gia

Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” diễn ra ngày 13/9/2025 đã khẳng định quyết tâm của Quốc hội trong việc hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” và khung kiến thức kỹ năng số, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời đại số.

Quốc hội Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan trong Quốc hội. Việc triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” đã giúp cán bộ, công chức, viên chức tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội có thể sử dụng công nghệ để phục vụ công việc hàng ngày.

Sự hỗ trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) và các chuyên gia Singapore đã góp phần quan trọng vào thành công này. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc nghị trường là một chuyển biến quan trọng, giúp nâng cao nhận thức và hành động của các đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh kết quả đạt được chỉ là bước đầu. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quốc hội số, cần tiếp tục triển khai một cách bài bản và có hệ thống. Các cơ quan trong Quốc hội cần tổ chức các lớp tập huấn, nghiên cứu chuyên đề về chuyển đổi số, đồng thời nhanh chóng ban hành khung kiến thức kỹ năng số, giáo trình và bài giảng phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc phát triển các giáo trình điện tử và ứng dụng học tập trên di động cũng cần được đẩy mạnh, nhằm lan tỏa tri thức và kỹ năng số trong toàn xã hội.

Khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho rằng nền tảng này không chỉ giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng số cho các đại biểu Quốc hội, mà còn mở rộng ra các cấp Hội đồng nhân dân, góp phần lan tỏa tri thức chuyển đổi số đến cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho hay nền tảng này sẽ có đầy đủ chức năng của một hệ thống quản trị học tập trực tuyến, cho phép người học tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi.

Để đảm bảo sự thành công của phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương. Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các đợt tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, việc tích hợp kết quả học tập vào nền tảng số quốc gia cũng sẽ là một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên gắn với công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia tiếp tục hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quốc hội số. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã cần vào cuộc quyết liệt để đảm bảo sự nghiệp chuyển đổi số này thành công.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng mà còn là một yêu cầu bắt buộc đối với Quốc hội Việt Nam.

Việc áp dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động của Quốc hội sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả làm việc mà còn tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, hiện đại và thân thiện hơn với người dân. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng một Quốc hội vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới, đồng thời nâng cao niềm tin của nhân dân vào các cơ quan nhà nước.