Tổng Bí thư Tô Lâm: “Bình dân học vụ số” phải trở thành phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng
Dũng Hiếu
14/09/2025, 17:40
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại" diễn ra ngày 13/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm và sâu rộng…
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị. Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc; đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số. Quốc hội cũng chú trọng phổ cập các kỹ năng số thiết yếu, khai thác hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh để thực hiện thành công yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân, cần phải học tập theo tấm gương của Bác Hồ, động viên toàn dân tham gia vào phong trào "Bình dân học vụ số". Tổng Bí thư so sánh phong trào này với cuộc chiến chống nạn mù chữ trong quá khứ, nhấn mạnh rằng "giặc dốt" đã bị tiêu diệt; giờ đây, để tiến kịp thời đại, toàn dân cần tích cực tham gia vào phong trào này.
Tổng Bí thư đã chỉ đạo phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm và sâu rộng; đồng thời, kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu và học tập mô hình này, coi việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.
Tại hội nghị, Tổng Bí thư đã đề cập đến việc ứng dụng khoa học, công nghệ mới nhất định sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, không thể bằng lòng với những sản phẩm đã có mà cần phải thường xuyên lắng nghe, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung và nâng cấp. Tổng bí thư mong muốn các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để phong trào được triển khai hiệu quả và thực chất trong thời gian tới.
Nhấn mạnh chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là "chìa khóa vàng" để đưa đất nước phát triển bứt phá, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng hùng cường, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi đại biểu, cán bộ Quốc hội cần nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hàng ngày.
Để phong trào "Bình dân học vụ số" phát triển sâu rộng và thực chất, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này. Đồng thời. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc triển khai tập huấn cần "đúng người, đúng nhu cầu", tránh hình thức và đào tạo tràn lan không hiệu quả.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ Quốc hội lên nền tảng định danh điện tử VNeID. Việc hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026 là hoàn toàn khả thi nếu có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao.
Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị trong việc thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số". Tổng Bí thư tin tưởng rằng với sự nỗ lực chung, Việt Nam sẽ xây dựng thành công một Quốc hội số, góp phần vào sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bấm nút khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” và chứng kiến lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội.
Đọc thêm
Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước
Sáng ngày 14/9/2025, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ đón
nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025)...
Hướng tới Quốc hội số - đưa chuyển đổi số vào trung tâm quản trị quốc gia
Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” diễn ra ngày 13/9/2025 đã khẳng định quyết tâm của Quốc hội trong việc hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” và khung kiến thức kỹ năng số, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời đại số.
Thủ tướng Chính phủ: Rà soát các vướng mắc của luật pháp để sửa đổi, khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp
Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ 2 trong tháng 9/2025 để cho ý kiến vào dự thảo 10 dự án Luật và một Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát các vướng mắc của luật pháp đang cản trở người dân, doanh nghiệp để sửa đổi nhằm khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp luật trong năm 2025
Các Bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xử lý dứt điểm đối với các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của các Bộ, ngành mình...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: