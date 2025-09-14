Tổng Bí thư Tô Lâm: “Bình dân học vụ số” phải trở thành phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại" diễn ra ngày 13/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm và sâu rộng…

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị. Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc; đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số. Quốc hội cũng chú trọng phổ cập các kỹ năng số thiết yếu, khai thác hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan trưng bày “Quốc hội số” tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh để thực hiện thành công yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân, cần phải học tập theo tấm gương của Bác Hồ, động viên toàn dân tham gia vào phong trào "Bình dân học vụ số". Tổng Bí thư so sánh phong trào này với cuộc chiến chống nạn mù chữ trong quá khứ, nhấn mạnh rằng "giặc dốt" đã bị tiêu diệt; giờ đây, để tiến kịp thời đại, toàn dân cần tích cực tham gia vào phong trào này.

Tổng Bí thư đã chỉ đạo phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm và sâu rộng; đồng thời, kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu và học tập mô hình này, coi việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư đã đề cập đến việc ứng dụng khoa học, công nghệ mới nhất định sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, không thể bằng lòng với những sản phẩm đã có mà cần phải thường xuyên lắng nghe, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung và nâng cấp. Tổng bí thư mong muốn các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để phong trào được triển khai hiệu quả và thực chất trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức Khai trương ứng dụng “Nền tảng trực tuyến học tập suốt đời của Quốc hội” – Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” - Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là "chìa khóa vàng" để đưa đất nước phát triển bứt phá, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng hùng cường, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi đại biểu, cán bộ Quốc hội cần nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hàng ngày.

Để phong trào "Bình dân học vụ số" phát triển sâu rộng và thực chất, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này. Đồng thời. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc triển khai tập huấn cần "đúng người, đúng nhu cầu", tránh hình thức và đào tạo tràn lan không hiệu quả.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia để tích hợp kết quả học tập, chứng nhận kỹ năng số của cán bộ Quốc hội lên nền tảng định danh điện tử VNeID. Việc hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể đại biểu và cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026 là hoàn toàn khả thi nếu có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao.

Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị trong việc thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số". Tổng Bí thư tin tưởng rằng với sự nỗ lực chung, Việt Nam sẽ xây dựng thành công một Quốc hội số, góp phần vào sự phát triển bền vững và hùng cường của đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã bấm nút khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” và chứng kiến lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội.