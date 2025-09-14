SSI dự chi gần 2.100 tỷ thanh toán cổ tức 2024

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 26/9/2025 và ngày chi trả là 15/10/2025.

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) công bố nghị quyết HĐQT ngày 11/9/2025 thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền và cập nhật tổng lợi nhuận phân phối năm 2024.

Theo đó, SSI công bố chốt danh sách để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 26/9/2025 và ngày chi trả là 15/10/2025.

Trước đó, SSI đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ vào cuối tháng 8 vừa qua - với 104.042.344 cổ phiếu phát hành mới, công ty nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 2,077 tỷ cổ phiếu (tương ứng vốn điều lệ 20.779 tỷ đồng) - trong đó, số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành lên 2.075.914.794 cổ phiếu và 1.991.468 cổ phiếu quỹ. Như vậy, SSI sẽ chi gần 2.100 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2024.

Trước đó, SSI đã thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 vào thứ 5 ngày 25/9 tới tại Tp.HCM. Theo đó, SSI sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được 1 quyền mua).

Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026 hoặc theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu thành công, số tiền thu về ước đạt 6.234 tỷ đồng, SSI sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ. Vốn điều lệ công ty theo đó tăng lên 24.963,5 tỷ đồng.

Vừa qua, VCSC điều chỉnh tăng 50,6% giá mục tiêu cho SSI lên 40.800 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "khả quan". Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do (1) VCSC điều chỉnh tăng 22,6% dự báo tổng LNST giai đoạn 2025-2028 (tăng lần lượt +31,4%/+39,1%/+20,0%/+15,6%/+15,8% cho năm 2025/26/27/28/29), (2) nâng P/B mục tiêu của SSI từ 2,5x lên 3,0x, và (3) tăng dự báo chi trả cổ tức tiền mặt. Giá mục tiêu của VCSC tương đương P/B dự phóng năm 2025 là 2,6x.

VCSC điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho SSI, được thúc đẩy không chỉ bởi giá trị giao dịch trung bình ngày trên thị trường chứng khoán Việt Nam cao hơn kỳ vọng (1,8 tỷ USD trong tháng 7–8/2025), mà còn nhờ thị phần môi giới và dịch vụ cho vay margin của SSI vượt dự kiến. Dư nợ cho vay margin quý 2/2025 đạt 33 nghìn tỷ đồng, vượt dự báo cả năm trước đó của VCSC là 26,9 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, VCSC hiện kỳ vọng đợt phát hành riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu (tương đương 5,3% số lượng cổ phiếu hiện hữu) sẽ diễn ra trong quý 4/2025F. Trong tháng 8/2025, trong bối cảnh VN-Index tăng mạnh, SSI đã công bố triển khai kế hoạch này với giá bán 31.300 đồng/cổ phiếu, và đã được đăng ký mua toàn bộ bởi nhóm nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ là giá trị giao dịch thị trường và dư nợ margin cao hơn kỳ vọng; SSI có thể được định giá lại lên mức P/B là 4,0x – tương đương đỉnh chu kỳ năm 2022 – so với P/B mục tiêu của VCSC là 3,0x. Với P/B đạt 4,0x, cổ phiếu sẽ có tiềm năng tăng thêm 35,1%.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/9, giá cổ phiếu SSI giảm 1,30% xuống 41.900 đồng/cổ phiếu.