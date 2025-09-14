Chủ Nhật, 14/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

SSI dự chi gần 2.100 tỷ thanh toán cổ tức 2024

Hoài An

14/09/2025, 10:18

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 26/9/2025 và ngày chi trả là 15/10/2025.

Biểu đồ giá cổ phiếu SSI trên TradingView.
Biểu đồ giá cổ phiếu SSI trên TradingView.

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) công bố nghị quyết HĐQT ngày 11/9/2025 thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền và cập nhật tổng lợi nhuận phân phối năm 2024.

Theo đó, SSI công bố chốt danh sách để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 26/9/2025 và ngày chi trả là 15/10/2025.

Trước đó, SSI đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ vào cuối tháng 8 vừa qua - với 104.042.344 cổ phiếu phát hành mới, công ty nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 2,077 tỷ cổ phiếu (tương ứng vốn điều lệ 20.779 tỷ đồng) - trong đó, số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành lên 2.075.914.794 cổ phiếu và 1.991.468 cổ phiếu quỹ. Như vậy, SSI sẽ chi gần 2.100 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2024.

Trước đó, SSI đã thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 vào thứ 5 ngày 25/9 tới tại Tp.HCM. Theo đó, SSI sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được 1 quyền mua).

Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026 hoặc theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu thành công, số tiền thu về ước đạt 6.234 tỷ đồng, SSI sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ. Vốn điều lệ công ty theo đó tăng lên 24.963,5 tỷ đồng.

Vừa qua, VCSC điều chỉnh tăng 50,6% giá mục tiêu cho SSI lên 40.800 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "khả quan". Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu là do (1) VCSC điều chỉnh tăng 22,6% dự báo tổng LNST giai đoạn 2025-2028 (tăng lần lượt +31,4%/+39,1%/+20,0%/+15,6%/+15,8% cho năm 2025/26/27/28/29), (2) nâng P/B mục tiêu của SSI từ 2,5x lên 3,0x, và (3) tăng dự báo chi trả cổ tức tiền mặt. Giá mục tiêu của VCSC tương đương P/B dự phóng năm 2025 là 2,6x.

VCSC điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cho SSI, được thúc đẩy không chỉ bởi giá trị giao dịch trung bình ngày trên thị trường chứng khoán Việt Nam cao hơn kỳ vọng (1,8 tỷ USD trong tháng 7–8/2025), mà còn nhờ thị phần môi giới và dịch vụ cho vay margin của SSI vượt dự kiến. Dư nợ cho vay margin quý 2/2025 đạt 33 nghìn tỷ đồng, vượt dự báo cả năm trước đó của VCSC là 26,9 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, VCSC hiện kỳ vọng đợt phát hành riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu (tương đương 5,3% số lượng cổ phiếu hiện hữu) sẽ diễn ra trong quý 4/2025F. Trong tháng 8/2025, trong bối cảnh VN-Index tăng mạnh, SSI đã công bố triển khai kế hoạch này với giá bán 31.300 đồng/cổ phiếu, và đã được đăng ký mua toàn bộ bởi nhóm nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ là giá trị giao dịch thị trường và dư nợ margin cao hơn kỳ vọng; SSI có thể được định giá lại lên mức P/B là 4,0x – tương đương đỉnh chu kỳ năm 2022 – so với P/B mục tiêu của VCSC là 3,0x. Với P/B đạt 4,0x, cổ phiếu sẽ có tiềm năng tăng thêm 35,1%.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/9, giá cổ phiếu SSI giảm 1,30% xuống 41.900 đồng/cổ phiếu.

Khối ngoại bán ròng thêm gần 2.500 tỷ đồng phiên cuối tuần, xả nhiều nhất SSI, CTG

13:32, 02/08/2025

Khối ngoại bán ròng thêm gần 2.500 tỷ đồng phiên cuối tuần, xả nhiều nhất SSI, CTG

SSI bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

15:26, 21/07/2025

SSI bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Kinh tế trưởng SSI Research: Xác suất 90% chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong tháng 10

15:33, 03/07/2025

Kinh tế trưởng SSI Research: Xác suất 90% chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong tháng 10

Từ khóa:

bố sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng khoán SSI tăng vốn trả cổ tức năm 2024 bằng tiền vay ký quỹ

Đọc thêm

Còn lỗ lũy kế 1.437,29 tỷ, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát đối với cổ phiếu LDG

Còn lỗ lũy kế 1.437,29 tỷ, HOSE giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát đối với cổ phiếu LDG

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, LDG lỗ hơn 88,8 tỷ đồng, tăng 75,92% so với báo cáo tài chính riêng quý 2/2025 mà LDG đã công bố (50,499 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã xoát xét lỗ hơn 92 tỷ đồng, tăng 71,15% so với báo cáo công ty đã công bố (âm 53,88 tỷ đồng).

Công bố thông tin sai lệch, HU1 bị phạt tiền và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Công bố thông tin sai lệch, HU1 bị phạt tiền và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

HU1 đã công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024...

Biến động nhân sự cấp cao tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Biến động nhân sự cấp cao tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thay đổi hàng loạt doanh nghiệp cấp cao...

Vi phạm một loạt giao dịch, Chứng khoán DSC bị phạt hơn 712 triệu đồng

Vi phạm một loạt giao dịch, Chứng khoán DSC bị phạt hơn 712 triệu đồng

Công ty bị 2 mức phạt 125 triệu đồng, 2 mức phạt 85 triệu đồng, 3 mức phạt 77,5 triệu đồng và 1 mức phạt 60 triệu đồng

HOSE lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với DRH Holdings

HOSE lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với DRH Holdings

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã soát xét, DRH ghi nhận lỗ hơn 50,38 tỷ đồng, giảm hơn 39 tỷ, tương ứng giảm 43,91% so với mức lỗ cùng kỳ năm trước (âm 89,84 tỷ đồng).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

Dân sinh

2

Giải quyết điểm nghẽn tài chính trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp

Đầu tư

3

Công bố thông tin sai lệch, HU1 bị phạt tiền và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Doanh nghiệp niêm yết

4

Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai

Dân sinh

5

Cơ giới hoá và công nghệ giúp sản xuất nông nghiệp giảm phát thải và bền vững

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: