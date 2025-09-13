Thứ Bảy, 13/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp luật trong năm 2025

Đỗ Mến

13/09/2025, 16:56

Các Bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xử lý dứt điểm đối với các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của các Bộ, ngành mình...

Ban Chỉ đạo Trung ương họp phiên chuyên đề về hoàn thiện thể chế, pháp luật chiều 5/8. Ảnh: TTXVN.
Ban Chỉ đạo Trung ương họp phiên chuyên đề về hoàn thiện thể chế, pháp luật chiều 5/8. Ảnh: TTXVN.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 125/QĐ-BCĐRSTCTHXLVMHTPL ban hành Kế hoạch chỉ đạo thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

Kế hoạch yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm giúp việc, cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, chỉ đạo hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác nội dung 834 các khó khăn, vướng mắc và 21 nội dung kiến nghị, phản ánh không thống nhất ý kiến giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành liên quan, để có phương án xử lý đối với từng vướng mắc cụ thể.

Đồng thời, trả lời, công khai ý kiến chính thức của Bộ, ngành về các nội dung kiến nghị, phản ánh mà các Bộ, cơ quan nhất trí là không phải khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có kiến nghị được biết. Các nội dung này đã hoàn thành trong tháng 8/2025.

Trước 15/9, bổ sung các Luật vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham mưu, bổ sung các Luật vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV để giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc liên quan đến luật.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thường xuyên chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương hiểu, áp dụng thống nhất quy định pháp luật.

Ngoài ra, Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm giúp việc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ, không bỏ sót những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách, lưu ý phải bám sát thực tiễn, tập trung giải quyết những vấn đề đang cản trở phát triển.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xử lý dứt điểm đối với các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của các Bộ, ngành mình.

Đối với các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan chủ động, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xử lý dứt điểm.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Tư pháp) theo dõi, đôn đốc, điều phối chung việc thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này.

Đồng thời, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, nhóm giúp việc, Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên nhóm giúp việc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ căn cứ nội dung Kế hoạch này, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công và chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, kịp thời trao đổi, phối hợp với Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để xử lý những khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, xử lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (08/9/2025).

