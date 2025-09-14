Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước
Như Nguyệt
14/09/2025, 17:59
Sáng ngày 14/9/2025, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ đón
nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025)...
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: ra đời và trưởng thành cùng sự lớn mạnh của đất nước, lớp lớp các nhà báo Thông
tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ
và hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước, của Đảng
quang vinh, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu và của chính những người làm báo
Thông tấn.
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÀM BÁO VÀ CHUYỂN TẢI THÔNG TIN
Trong bối cảnh tình hình mới, Tổng Bí thư chỉ rõ Thông tấn
xã Việt Nam cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời
đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan
thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước... Thông tin của Thông tấn
xã Việt Nam cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước,
cho nhân dân.
Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất
nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh người làm báo Thông tấn xã Việt Nam cần không ngừng
rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, khẳng
định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà
Đảng và Nhà nước giao…
Để làm tốt được yêu cầu này, người làm báo Thông tấn xã Việt
Nam cần giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm
báo, vượt lên trên những cám dỗ vật chất để luôn đứng về phía chính nghĩa, dùng
ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, cái tiến bộ, điều tốt đẹp; diệt trừ cái xấu, cái ác
trong xã hội và trong chính bản thân mình.
Trước làn sóng chuyển đổi số và sự cạnh tranh khốc liệt của
không gian truyền thông toàn cầu, Tổng Bí thư lưu ý người làm báo Thông tấn xã
Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông
tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí
tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.
Trong tác nghiệp, cần phải luôn nhạy bén với cái mới nhưng
cũng cần hết sức thận trọng. Trong xa lộ thông tin, nhiều khi thật và giả lẫn lộn,
phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn
xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý một cách nhanh chóng nhất
những thông tin giả, thông tin sai sự thật. Đồng thời, lựa chọn những vấn đề mới
có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền
thông.
Tổng Bí thư yêu cầu Thông tấn xã Việt Nam cần làm tốt hơn nữa
việc xây dựng cơ sở dữ liệu, bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số.
Việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí một cách khoa học, trong đó có trung tâm
thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt quý giá mà các đồng chí đang lưu
trữ, sẽ là nền tảng quan trọng để Thông tấn xã Việt Nam phát triển báo chí sáng
tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành “bộ nhớ chung” của quốc gia.
GIỮ VỮNG MẠCH NGUỒN THÔNG TIN CHÍNH THỐNG
Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục chủ động mở rộng hợp tác với
các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị
thế của Thông tấn xã Việt Nam là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực.
Bên cạnh việc tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa,
con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, cần có nhiều giải pháp sáng tạo hợp tác
với các đối tác để tạo ra các sản phẩm thông tin tích cực về sự phát triển, lớn
mạnh của Việt Nam lan tỏa trên các nền tảng toàn cầu và truyền tải những sự
phát triển văn minh của nhân loại, của thế giới về với nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư căn dặn cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức
bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt.
Tổng Bí thư bày tỏ lịch sử 80 năm qua đã chứng minh rằng ở bất
kỳ giai đoạn lịch sử nào - chiến tranh hay hòa bình - những người làm báo thông tấn
luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dấn thân, sẵn sàng cống
hiến, hy sinh, tận tụy phụng sự Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Tổng Bí thư mong muốn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất
nước, mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Thông
tấn xã Việt Nam hãy mang trong tim niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp bước
các thế hệ đi trước với khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong trong hành động,
khẳng định vai trò, bản lĩnh và sức sáng tạo.
Tổng Bí thư tin tưởng Thông tấn xã Việt Nam sẽ phát triển mạnh
mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội,
tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin
chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại địa chỉ:
https://daihoidang.vn.
Trang thông tin có 6 phiên bản ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp,
Nga, Trung và Tây Ban Nha; được thực hiện bằng 5 loại hình thông tin: Văn bản,
ảnh, video, đồ họa và dữ liệu; bao quát đầy đủ thông tin thời sự, thông tin
chuyên sâu, hồ sơ tư liệu dầy dặn về nội dung Văn kiện và nhân sự qua 13 kỳ Đại
hội đại biểu toàn quốc của Đảng và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIV của Đảng.
Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
17:21, 14/09/2021
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam cần nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu
14:20, 07/09/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại"
13:59, 05/09/2025
Đọc thêm
Tổng Bí thư Tô Lâm: “Bình dân học vụ số” phải trở thành phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại" diễn ra ngày 13/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm và sâu rộng…
Hướng tới Quốc hội số - đưa chuyển đổi số vào trung tâm quản trị quốc gia
Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” diễn ra ngày 13/9/2025 đã khẳng định quyết tâm của Quốc hội trong việc hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” và khung kiến thức kỹ năng số, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời đại số.
Thủ tướng Chính phủ: Rà soát các vướng mắc của luật pháp để sửa đổi, khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp
Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ 2 trong tháng 9/2025 để cho ý kiến vào dự thảo 10 dự án Luật và một Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát các vướng mắc của luật pháp đang cản trở người dân, doanh nghiệp để sửa đổi nhằm khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp luật trong năm 2025
Các Bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xử lý dứt điểm đối với các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của các Bộ, ngành mình...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: