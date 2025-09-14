Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

Sáng ngày 14/9/2025, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025)...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: ra đời và trưởng thành cùng sự lớn mạnh của đất nước, lớp lớp các nhà báo Thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước, của Đảng quang vinh, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu và của chính những người làm báo Thông tấn.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÀM BÁO VÀ CHUYỂN TẢI THÔNG TIN

Trong bối cảnh tình hình mới, Tổng Bí thư chỉ rõ Thông tấn xã Việt Nam cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước... Thông tin của Thông tấn xã Việt Nam cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh người làm báo Thông tấn xã Việt Nam cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao…

Để làm tốt được yêu cầu này, người làm báo Thông tấn xã Việt Nam cần giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm báo, vượt lên trên những cám dỗ vật chất để luôn đứng về phía chính nghĩa, dùng ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, cái tiến bộ, điều tốt đẹp; diệt trừ cái xấu, cái ác trong xã hội và trong chính bản thân mình.

Trước làn sóng chuyển đổi số và sự cạnh tranh khốc liệt của không gian truyền thông toàn cầu, Tổng Bí thư lưu ý người làm báo Thông tấn xã Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, phóng viên TTXVN trong Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Trong tác nghiệp, cần phải luôn nhạy bén với cái mới nhưng cũng cần hết sức thận trọng. Trong xa lộ thông tin, nhiều khi thật và giả lẫn lộn, phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý một cách nhanh chóng nhất những thông tin giả, thông tin sai sự thật. Đồng thời, lựa chọn những vấn đề mới có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền thông.

Tổng Bí thư yêu cầu Thông tấn xã Việt Nam cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu, bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí một cách khoa học, trong đó có trung tâm thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt quý giá mà các đồng chí đang lưu trữ, sẽ là nền tảng quan trọng để Thông tấn xã Việt Nam phát triển báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành “bộ nhớ chung” của quốc gia.

GIỮ VỮNG MẠCH NGUỒN THÔNG TIN CHÍNH THỐNG

Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị thế của Thông tấn xã Việt Nam là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực.

Bên cạnh việc tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, cần có nhiều giải pháp sáng tạo hợp tác với các đối tác để tạo ra các sản phẩm thông tin tích cực về sự phát triển, lớn mạnh của Việt Nam lan tỏa trên các nền tảng toàn cầu và truyền tải những sự phát triển văn minh của nhân loại, của thế giới về với nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư căn dặn cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư bày tỏ lịch sử 80 năm qua đã chứng minh rằng ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào - chiến tranh hay hòa bình - những người làm báo thông tấn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dấn thân, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, tận tụy phụng sự Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư mong muốn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Thông tấn xã Việt Nam hãy mang trong tim niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp bước các thế hệ đi trước với khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong trong hành động, khẳng định vai trò, bản lĩnh và sức sáng tạo.

Tổng Bí thư tin tưởng Thông tấn xã Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.