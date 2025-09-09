iDepo VIB - Nâng chuẩn tiền gửi với lãi suất hấp dẫn, linh hoạt chuyển nhượng trên nền tảng số an toàn

iDepo của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) được thiết kế như một giải pháp tích lũy thông minh cho nhu cầu gửi tiền ngắn hạn, mang lại lãi suất lên đến 6,2%/năm và tính năng bảo toàn phần lãi đã tích lũy khi cần vốn trước hạn.

Hoạt động trên nền tảng vận hành xuất sắc, giải pháp này trao quyền cho khách hàng chủ động mua, bán, chuyển nhượng hoặc chỉ định người mua lại khoản tiền gửi bất cứ lúc nào ngay trên ứng dụng MyVIB mà vẫn bảo toàn phần lãi đã tích lũy.

Mang đến trải nghiệm sinh lời an toàn với lợi ích vượt trội, iDepo VIB đang trở thành chuẩn mực mới cho giải pháp tích lũy tài chính hiện đại, hiệu quả.

iDepo là giải pháp tích lũy thông minh, mang lại lãi suất lên đến 6,2%/năm và bảo toàn phần lãi đã tích lũy khi cần vốn trước hạn.

CHINH PHỤC ĐA DẠNG KHÁCH HÀNG NHỜ LÃI SUẤT HẤP DẪN CÙNG CƠ CHẾ BẢO TOÀN LÃI NGAY CẢ KHI CẦN VỐN SỚM

Năm 2022, thị trường tài chính chứng kiến sự xuất hiện của iDepo từ VIB, kết hợp đặc tính của tiền gửi kỳ hạn với tính năng cho phép khách hàng chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế trên thị trường thứ cấp với phí chuyển nhượng linh hoạt (khách hàng sẽ không mất phí khi chuyển nhượng chỉ định cho khách hàng quen biết khác của mình).

Ở thời điểm đó, VIB đã triển khai nhiều mệnh giá từ 10 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng. Với những công nhân viên chức muốn sinh lợi từ khoản tiền dành dụm, hay doanh nhân, cá nhân kinh doanh, người có dòng vốn lớn nhưng chưa xác định kế hoạch sử dụng, iDepo đã trở thành một lựa chọn tối ưu.

Năm 2025, iDepo tiếp tục được VIB phát triển theo hướng linh hoạt hơn, không còn là sản phẩm đơn lẻ mà trở thành trụ cột trong gói giải pháp Smart Depo – một hệ sản phẩm về tích lũy thông minh gồm Hi-Depo, i-1Depo và iDepo. iDepo hiện nay mang nhiều ưu điểm vượt trội hơn: Mệnh giá chỉ từ 50 triệu, lãi suất lên đến 6,2%/năm, kỳ hạn 36 tháng, trả lãi định kỳ hàng 6 tháng, phù hợp với nhu cầu tích lũy đa dạng cho dòng tiền hưu trí, vốn kinh doanh lưu động hay vốn chờ đầu tư.

Bà Tường Nguyễn – Phó tổng giám đốc VIB cho biết: “Với nền tảng vận hành xuất sắc, iDepo đã sớm vượt ra khỏi giới hạn của một sản phẩm tại quầy để trở thành giải pháp tích lũy thông minh mà bất kỳ khách hàng nào cũng có thể tiếp cận dễ dàng. Từ mức đầu tư linh hoạt, lãi suất hấp dẫn đến khả năng giao dịch mọi lúc, iDepo mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho nhu cầu tích lũy của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.”

Từ phiên bản 2022 đến 2025, iDepo đã chứng minh khả năng thích ứng với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hành trình phát triển của sản phẩm cho thấy VIB luôn đặt khách hàng vào trung tâm để kiến tạo những giải pháp tài chính hợp thời nhất.

MỞ RA CÁCH NHÌN KHÁC BIỆT VỀ TÍCH LŨY THÔNG MINH

Trong hành trình quản lý tài chính cá nhân cũng như doanh nghiệp, nhu cầu tiết kiệm luôn hiện hữu. Tiền gửi truyền thống vốn được xem là lựa chọn an toàn nhưng khi rút trước hạn thì phần lãi tích lũy gần như mất đi, khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn. Trong khi đó, những kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản… lại đòi hỏi vốn kiến thức, thời gian theo dõi và chấp nhận rủi ro. Điều này khiến nhiều người khi sở hữu dòng vốn nhàn rỗi từ vài chục triệu đến vài tỷ luôn trăn trở tìm giải pháp vừa đảm bảo lợi nhuận, vừa giữ được tính an toàn, chủ động.

iDepo nổi bật bởi lãi suất hấp dẫn so với các kênh tương tự dành cho nguồn vốn nhàn rỗi.

Trong bối cảnh đó, iDepo đã trở thành một trong những kênh tích lũy thông minh với điểm nổi bật là lãi suất hấp dẫn so với các kênh tương tự dành cho nguồn vốn nhàn rỗi. Hiện mức cao nhất cho khách Premier của VIB là 6,2%/năm, khách Priority của VIB là 6,1%/năm, và khách thông thường là 6%/năm.

Điểm lợi nhất cho khách hàng vẫn là cơ chế nỗ lực bảo toàn lợi ích tốt nhất cho khách hàng khi khách hàng cần vốn trước hạn và thực hiện chuyển nhượng trước hạn. So với tiền gửi truyền thống, vốn chỉ cho phép hưởng lãi suất không kỳ hạn khi rút trước hạn, iDepo rõ ràng đã nâng chuẩn tích lũy lên một tầm cao mới – vừa an toàn, vừa sinh lời bền vững, vừa mở ra quyền chủ động toàn diện cho người dùng.

Bên cạnh đó, khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng cũng được quyền cầm cố, thế chấp tại VIB hoặc các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

CHỈ VỚI VÀI CHẠM TRÊN ĐIỆN THOẠI, MỞ RA NGAY HÀNH TRÌNH TÍCH LŨY THÔNG MINH

Sự kết hợp iDepo trên nền tảng MyVIB đã biến việc tích lũy vốn trở nên đơn giản, minh bạch và mang tính cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, khách hàng đã có thể mở iDepo, tự quản lý hợp đồng, thực hiện giao dịch chuyển nhượng một cách an toàn và tức thì.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần mở ứng dụng MyVIB, chọn “Mở tài khoản”, chọn “Tích lũy thông minh”, màn hình sẽ hiển thị cả ba sản phẩm: Hi-Depo, i-1Depo và iDepo. Sau đó, khách hàng có thể chọn cho mình sản phẩm phù hợp nhất.

Đầu năm 2025, VIB cũng đã giới thiệu đến người dùng tài khoản Siêu Lợi Suất trên MyVIB, một sản phẩm linh hoạt dành cho dòng tiền nhàn rỗi nhỏ hơn, với lợi suất mỗi ngày từ 2,5 - 4,3% một năm. Nếu iDepo là điểm tựa cho kế hoạch tính theo tuần, tháng, 6 tháng, thì Siêu Lợi Suất chính là công cụ giúp mỗi đồng vốn hàng ngày không bao giờ ngủ quên. Sản phẩm đã hút hơn nửa triệu người tham gia.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc lựa chọn một kênh tích lũy an toàn, linh hoạt và mang lại lợi nhuận cao đang trở thành ưu tiên hàng đầu. iDepo của VIB nổi bật với lãi suất đến 6,2%/năm, cơ chế không mất lãi khi cần vốn trước hạn, cùng khả năng bán và chuyển nhượng bất cứ lúc nào. Sử dụng cùng lúc với giải pháp Siêu Lợi Suất, khách hàng đã có trong tay những công cụ tài chính mạnh mẽ để dòng tiền nhàn rỗi không bao giờ ngủ quên.