Trang chủ Thế giới

Do thuế quan, phí bảo hiểm y tế ở Mỹ tăng mạnh nhất 15 năm

Bình Minh

09/09/2025, 14:19

Phí bảo hiểm y tế tại Mỹ đang trải qua một đợt tăng mạnh nhất trong vòng 15 năm qua, gây lo ngại cho người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP.
Ảnh minh họa - Ảnh: AP.

Tờ báo Financial Times dẫn một báo cáo từ công ty nghiên cứu và tư vấn Mercer cho biết chi phí mà các doanh nghiệp ở Mỹ phải bỏ ra để mua bảo hiểm y tế cho người lao động sẽ tăng trung bình 6,5% trong năm 2026. Đối với những người mua bảo hiểm trên các sàn giao dịch của Chính phủ, mức tăng này có thể lên tới 18%, gấp đôi so với mức tăng 7% của năm trước.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng phí bảo hiểm này là chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump - theo UnitedHealth, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất ở Mỹ. Sự bất định mà thuế quan gây ra đã buộc các công ty bảo hiểm phải điều chỉnh giá hợp đồng bảo hiểm, và người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu chi phí tăng thêm này.

Tình hình tài chính của các công ty bảo hiểm cũng đang gặp khó khăn. UnitedHealth đã chứng kiến giá cổ phiếu của công ty giảm 38% trong năm nay, trong khi Centene, một công ty bảo hiểm khác, có cổ phiếu giảm mạnh thứ ba trong chỉ số S&P 500 từ đầu năm, với mức giảm 52%.

Centene đã bị chỉ trích nặng nề vì đề xuất tăng phí bảo hiểm y tế thêm tới 54%. Thống đốc Arkansas, bà Sarah Huckabee Sanders, đã lên tiếng phản đối sự tăng giá này, cho rằng người dân Arkansas đã quá mệt mỏi với những hóa đơn cao ngất ngưởng từ các công ty bảo hiểm đa quốc gia.

Tại Maryland và Oregon, UnitedHealth đã thông báo tăng phí bảo hiểm y tế lần lượt là 2,4% và 2,7% để ứng phó với sự bất định liên quan đến thuế quan cũng như chi phí của việc dịch chuyển hoạt động sản xuất dược phẩm trở lại Mỹ. Tại Ohio, công ty này cũng đã tăng biên độ rủi ro bảo hiểm thêm 0,5% do những rủi ro từ thuế quan.

Tất cả những động thái này cho thấy các công ty bảo hiểm đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí gia tăng và sự không chắc chắn trong môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, một báo cáo từ hiệp hội doanh nghiệp National Federation of Independent Business cho thấy 1/3 các công ty ở Mỹ dự định tăng giá hàng hóa và dịch vụ đến tay người tiêu dùng, tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Các công ty tiện ích cung cấp điện, nước, khí đốt… tại Mỹ cũng đang yêu cầu tăng giá để có thêm tổng doanh thu lên tới 29 tỷ USD, tương đương với mức tăng 142% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình này đang tạo ra một áp lực lớn lên ngân sách của các hộ gia đình Mỹ vì phần lớn các khoản chi trong sinh hoạt đều tăng so với trước.

UnitedHealth nói rằng chi phí chăm sóc sức khỏe đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Hãng bảo hiểm này cũng đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự về hoạt động lập hóa đơn Medicar.

Sự gia tăng phí bảo hiểm liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) cũng đang khiến các công ty bảo hiểm lo ngại về việc họ có thể mất đi những bệnh nhân khỏe mạnh, trong khi mắc kẹt với việc chi trả cho những bệnh nhân cần chăm sóc tốn kém. Tổng cộng, khoảng 24 triệu người Mỹ đã dựa vào ACA để có bảo hiểm y tế trong năm nay, nhưng các lợi ích thuế hỗ trợ chi phí bảo hiểm ACA sẽ hết hạn vào cuối năm, làm gia tăng lo ngại cho các công ty bảo hiểm về khả năng duy trì khách hàng.

Tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến các công ty bảo hiểm mà còn tác động trực tiếp đến người tiêu dùng, khi họ phải đối mặt với những khoản phí bảo hiểm ngày càng cao trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

