Chủ Nhật, 22/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Iran phát hành tờ tiền 10 triệu rial giữa làn sóng rút tiền mặt vì chiến sự

Hoài Thu

22/03/2026, 10:22

Chính phủ Iran vừa đưa vào lưu hành tờ tiền mệnh giá 10 triệu rial mới - mức mệnh giá cao nhất từ trước đến nay - trong bối cảnh giới chức nước này tìm cách ứng phó lạm phát leo thang và nhu cầu tiền mặt tăng mạnh giữa chiến sự với Mỹ và Israel...

Đồng tiền 10 triệu rial mới của Iran - Ảnh: FT
Trong tuần này, các ngân hàng tại Iran đã bắt đầu phân phối tờ tiền mới, hiện có giá trị khoảng 7 USD. Động thái này diễn ra khi người dân Iran xếp hàng dài tại các cây ATM để rút tiền vì lo ngại hệ thống thanh toán điện tử có thể gặp trục trặc. Nhiều ATM nhanh chóng cạn tiền.

Tờ tiền mới có màu hồng, mặt trước in hình Đại giáo đường Jameh ở Yazd được xây dựng từ thế kỷ thứ 9, còn mặt sau là hình ảnh thành cổ Bam với lịch sử khoảng 2.500 năm. Đây hiện là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất đang lưu hành tại Iran, vượt tờ 5 triệu rial được phát hành hồi đầu tháng 2.

Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) cho biết việc phát hành tờ tiền mới nhằm bảo đảm người dân vẫn có thể tiếp cận tiền mặt, đồng thời nhấn mạnh các kênh thanh toán điện tử như thẻ ghi nợ, ngân hàng di động và ngân hàng trực tuyến vẫn sẽ là nền tảng giao dịch chủ đạo.

Bất chấp cam kết của Chính phủ về việc duy trì nguồn cung tiền mặt sau khi chiến sự bùng phát, sau khi chiến sự bùng phát, nhiều ngân hàng nước này vẫn giới hạn số tiền cho mỗi lần rút.

“Tôi đã chờ một tiếng mới đến lượt, nhưng nhân viên ngân hàng nói chỉ có thể cho rút 10 triệu rial. Sau khi tôi giải thích rằng mình đã hết tiền và cần tiền mặt, họ mới đồng ý cho rút 30 triệu rial. Số tiền này không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi xoay xở vài ngày nếu thẻ ghi nợ ngừng hoạt động”, bà Maryam, 80 tuổi, sống tại Tehran, chia sẻ với tờ báo Financial Times.

Theo các nhà phân tích, việc Iran phát hành tờ tiền có mệnh giá lớn nhất từ trước đến nay là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế nước này đang chịu sức ép ngày càng lớn khi chiến sự với Mỹ và Israel bước sang tuần thứ tư.

Những tuần qua, Mỹ và Israel đã tấn công nhiều cơ sở hạ tầng tại Iran, trong đó có một ngân hàng lớn, khiến sức ép đối với doanh nghiệp càng gia tăng. Hiện không phận đã đóng cửa vô thời hạn. Việc các tuyến thương mại bị gián đoạn cũng đẩy giá hàng nhập khẩu lên cao hơn.

Một tòa nhà của ngân hàng Sepah - đơn vị phục vụ cả lực lượng vũ trang Iran lẫn người dân - đã bị trúng tên lửa vào ngày 11/3, làm gia tăng thêm lo ngại trong dư luận. Ngày 18/3, ngân hàng này cho biết hệ thống đã được khôi phục, cho phép khách hàng tiếp tục dùng thẻ để thanh toán tại cửa hàng và rút tiền tại ATM. Các dịch vụ ngân hàng trực tuyến cũng được thông báo sẽ sớm hoạt động trở lại.

Trên thực tế, kinh tế Iran đã gặp nhiều khó khăn suốt nhiều năm qua dưới sức ép từ các biện trừng phạt của Mỹ. Doanh thu dầu mỏ suy giảm, lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài và tình trạng tham nhũng mang tính hệ thống đã làm suy yếu nền kinh tế, đồng thời khiến đồng rial mất giá mạnh.

Sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6 năm ngoái, đồng rial đã mất khoảng 40% giá trị chỉ trong vài tháng. Đồng tiền này tiếp tục lao dốc xuống mức thấp kỷ lục 1,66 triệu rial đổi 1 USD ngay trước khi cuộc chiến với Mỹ và Israel bùng phát vào ngày 28/2, sau đó phục hồi về khoảng 1,5 triệu rial/USD vào ngày 20/3.

Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Iran, tính đến ngày 19/2, lạm phát theo năm của nước này ở mức 47,5%. Riêng lạm phát thực phẩm và đồ uống vượt 105% trong cùng giai đoạn, sau khi Chính phủ Iran chấm dứt cơ chế cấp ngoại tệ ưu đãi cho hàng nhập khẩu thiết yếu. Thay vào đó, Tehran triển khai chương trình phiếu mua thực phẩm, cấp hạn mức tín dụng hàng tháng cho 80 triệu người dân để mua hàng hóa thiết yếu tại các cửa hàng được chỉ định.

Nhằm đơn giản hóa giao dịch và giảm chi phí in tiền, Iran đã ban hành luật xóa bốn số 0 khỏi đồng rial trong vòng 5 năm kể từ tháng 11/2025. Trên tờ tiền mới mệnh giá 10 triệu rial, bốn số 0 cuối được in mờ, còn số 1.000 được in đậm. Cách trình bày này đã được Iran áp dụng với các mẫu tiền giấy mới từ năm 2019 nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ mới.

Nhu cầu tiền mặt tại Iran thường tăng cao vào thời điểm này trong năm, trước dịp Nowruz - Tết cổ truyền của người Ba Tư - khi nhiều gia đình có thói quen mừng tiền cho trẻ em và người thân.

Đồng rial phục hồi phần nào trong thời gian gần đây khi hoạt động ngoại thương chững lại, nhiều người dân hủy kế hoạch ra nước ngoài và một bộ phận người dân phải bán ngoại tệ để lấy tiền mặt trang trải các khoản chi cấp bách.

“Chỉ những người vừa bán nhà hoặc ô tô và không muốn giữ tiền bằng rial mới mua ngoại tệ. Trong khi đó, lượng ngoại tệ bán ra trên thị trường cũng giảm mạnh, vì chỉ những người thật sự cần tiền gấp mới chấp nhận bán số ngoại tệ họ đang nắm giữ”, một nhà môi giới ngoại hối tại Tehran cho biết.

Từ khóa:

chiến sự Iran Iran rial thế giới tờ tiền 10 triệu rial

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

2

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

3

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

4

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

5

Huế đặt mục tiêu có 12.000 tên miền .vn vào năm 2030

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy