TP.HCM kích hoạt mùa lễ hội, bứt phá du lịch cuối năm

Mới đây, tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA), TP.HCM đã được gọi tên ở hai hạng mục danh giá nhất khu vực châu Á: "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á" và "Điểm đến du lịch công tác hàng đầu châu Á"…

Từng nhiều lần được vinh danh tại giải thưởng danh giá "Oscar của ngành du lịch", thế nhưng, cú đúp năm nay của TP.HCM lại mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Sự ghi nhận đồng thời ở cả hai khía cạnh lễ hội và MICE cho thấy thành phố không chỉ duy trì phong độ mà còn đang mở rộng biên độ trải nghiệm, đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu của du khách với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Theo WTA, TP.HCM sở hữu một nhịp đập không ngừng nghỉ, từ những lễ hội âm nhạc quốc tế, các sự kiện countdown hoành tráng, cho đến Lễ hội Sông nước, Lễ hội Áo dài hay các tuần lễ thời trang, ẩm thực diễn ra xuyên suốt năm. Sự công nhận "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á" từ WTA chính là lời khẳng định cho sức hút từ văn hóa cởi mở và năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn của thành phố.

Bên cạnh đó, TP.HCM còn sở hữu hệ thống khách sạn 5 sao đẳng cấp, các trung tâm hội nghị quy mô và hạ tầng giao thông kết nối tốt. Trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, giải thưởng "Điểm đến du lịch công tác hàng đầu châu Á" đóng vai trò như một sự bảo chứng về năng lực thu hút dòng khách công vụ cao cấp.

Trong bối cảnh này, TP.HCM vừa phát động Tuần lễ Du lịch thành phố lần thứ 5 - năm 2025 với chủ đề “Sống động mùa lễ hội”. Đây cũng là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động quảng bá du lịch cuối năm, hướng tới chào đón năm mới 2026.

Năm nay, Tuần lễ Du lịch diễn ra trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian du lịch “từ phố - theo sông - ra biển”, hình thành hệ sinh thái trải nghiệm mới, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tại lễ khai mạc, ngành du lịch thành phố đã công bố và trao chứng nhận cho 31 “điểm đến thân thiện” năm 2025. Đây là những đơn vị đáp ứng tốt tiêu chí về chất lượng dịch vụ, môi trường, an toàn và trách nhiệm cộng đồng, qua đó lan tỏa hình ảnh một TP.HCM hiếu khách, đáng tin cậy.

Cũng tại sự kiện, Sở Du lịch TP.HCM giới thiệu chiến lược truyền thông số thông qua hợp tác với TikTok Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, gồm ba nội dung: truyền thông chính sách, phát triển chương trình DLocals và mạng lưới sáng tạo nội dung, cùng quảng bá chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa.

Đặc biệt, dịp này, thành phố cũng sẽ triển khai 168 kênh Tiktok do từng phường, xã và đặc khu phụ trách. Mỗi kênh Tiktok sẽ đại diện là một địa phương - một câu chuyện - một nét đẹp riêng của 168 phường, xã nhằm quảng bá điểm đến, văn hoá và bản sắc địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp lữ hành đồng loạt ra mắt sản phẩm mới, triển khai chính sách giảm giá và liên kết với các địa phương để hình thành những chương trình du lịch hứa hẹn mang đến hành trình sống động cho mùa lễ hội cuối năm và đầu năm 2026.

Ông Nguyễn Minh Triết, Phó tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho biết không gian đô thị mới sau sáp nhập là cơ hội để xây dựng một chuỗi sản phẩm du lịch nội vùng TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 mang tính hệ thống, kết nối chặt chẽ hơn giữa các phường, xã; vừa phục vụ người dân thành phố, vừa góp phần tạo thêm sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.

Chuẩn bị cho cao điểm cuối năm, đơn vị này đã tung loạt sản phẩm mới mang hơi thở đô thị như "Sài Gòn rong ca chiều thứ bảy"; "Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn"; "Sài Gòn di sản trăm năm" hay tour "chạy - chèo - chill" dẫn du khách chạy bộ đón bình minh ở cầu Ba Son, chèo SUP trên sông Sài Gòn và thưởng thức ẩm thực xanh ven sông. Các tuyến đến Cần Giờ - rừng Sác hay các chùa cổ nội đô cũng được bổ sung, hoàn thiện bức tranh trải nghiệm TP.HCM.

Theo các doanh nghiệp, nếu xây dựng được mỗi phường, xã, đặc khu một sản phẩm du lịch thì du khách chỉ cần "đi một thành phố" nhưng có thể "chạm 168 trải nghiệm" vừa mới lạ, vừa khác biệt. Các doanh nghiệp cũng đồng loạt tung ra chương trình ưu đãi, gói dịch vụ và sản phẩm khuyến mãi cuối năm. Sở Du lịch cũng vận động doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch xanh, bền vững, phù hợp xu hướng mới của ngành.

Những ngày này, chuỗi sự kiện văn hóa, ẩm thực phủ khắp thành phố đã diễn ra, tạo nên không khí lễ hội khắp nơi, trong đó: Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn - Food Story lần 3 (từ 5 đến 7/12) với 60 gian hàng Việt, Hoa; Tuần lễ Ẩm thực và Bánh dân gian Nam Bộ lần 1 (từ 4 đến 10/12) tại chợ Bình Tây. Ngoài ra còn có Lễ hội Hóa trang tái chế - Sông Dinh trong tôi (12/12), cuộc thi ảnh "Check-in Phú Nhuận từng ngày đổi mới" và các không gian quảng bá văn hóa, đờn ca tài tử tại Bình Thạnh.

Theo Sở Du lịch thành phố, nhiều chương trình du lịch và dịch vụ mới công bố trong dịp này, như "Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định" (phường Tân Định); "Chạm vào dấu xưa" (phường Bình Tây); "Xuân Hòa - Nét xưa trong phố mới" (phường Xuân Hòa); tour "Vì Côn Đảo xanh - Xanh trên mỗi hành trình" hay tour "Du ngoạn ngắm hoàng hôn trên du thuyền Indochina Star"…

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhận định với tinh thần cởi mở, hiện đại và đầy sáng tạo của thành phố, Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 5 năm 2025 là bước khởi đầu cho hàng loạt hoạt động du lịch mới mẻ.

"Thông qua tuần lễ, thành phố mong muốn tạo ra một không gian trải nghiệm sống động, lan tỏa tinh thần lễ hội, kích cầu du lịch, thương mại và ẩm thực cuối năm. Từ đó, mở ra cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, tăng cường kết nối thị trường", ông Dũng chia sẻ.

Không chỉ phát huy thế mạnh nội tại, thúc đẩy liên kết vùng và chuyển đổi xanh - số cũng là giải pháp trọng tâm được thành phố tập trung. TP.HCM dự kiến triển khai bản đồ số hóa mạng lưới du lịch bằng dữ liệu lớn và AI, xây dựng thẻ du lịch điện tử “Green Travel Pass” và bản đồ du lịch điện tử Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu đưa xe điện, xe hybrid vào khai thác trong các tour.