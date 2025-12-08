Blog chứng khoán: Tiếp tục màn “tra tấn tâm lý”

Nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp tục kéo VNI về vùng đỉnh lịch sử 1800 mà không “phối hợp” với nhóm ngân hàng để nới rộng biên độ rung lắc. Tuy nhiên cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh mạnh hơn, khả năng cao sẽ dẫn đến một nhịp mở biên độ mới.

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” gây ức chế đang lặp lại, tạo điều kiện cho giá cổ phiếu điều chỉnh. Hôm nay VNI tăng 0,71% nhưng 34,4% số cổ phiếu có giao dịch đã giảm quá 1%. Kết hợp với phiên cuối tuần trước (35,1% cổ phiếu giảm quá 1%), mức độ thiệt hại trong ngắn hạn là khá cao.

Dù vậy đây cũng chỉ là những dao động lên xuống bình thường trong giai đoạn tích lũy. Mức giảm này chưa làm thay đổi trạng thái, dù có thể tạo tâm lý chán nản. Cách bán ra hôm nay rất giống phiên trước, ép giá cổ phiếu đến cuối ngày và nhiều mã phải chấp nhận đóng cửa ở mức Low.

Một thay đổi đáng chú ý là thanh khoản đã giảm tương đối mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ còn gần 18,4k tỷ chưa kể thỏa thuận, thấp nhất 5 phiên. Với hướng diễn biến giá yếu dần, đây là hệ quả của hiện tượng thiếu cầu giá cao. Bên mua lặp lại chiến lược chờ đợi và căng giá thấp. Điều này có thể thấy khá rõ từ mức thanh khoản rất kém trong buổi sáng.

Nhìn từ góc độ test cung thì thanh khoản như vậy là khá ổn, chỉ còn chờ bên mua hành động bạo tay hơn. Điều này chỉ có thể xuất hiện nếu có nhịp mở biên độ. Hiện thị trường đang có tâm lý “dò đỉnh” theo chỉ số và “đợi” một diễn biến hội tụ cộng hưởng giảm giá giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Nhóm Vin không biết sẽ được kéo đến đâu nữa, nhưng chắc chắn nếu giảm thì sẽ tạo sức ép tổng thể. Vì vậy bên mua chọn chiến lược chờ đợi điểm rơi và mua thụ động hứng giá là điều dễ hiểu.

Nếu một phiên như vậy diễn ra, đó là cơ hội để test cầu. Điểm quan trọng nhất sẽ là thanh khoản được đẩy lên bao nhiêu và hướng dao động của giá có tích cực dần lên hay không. Nếu không có, thị trường cần thu hẹp dao động giá lại và thanh khoản càng thấp càng tốt, phản ánh khả năng cân bằng cung cầu trên cơ sở giảm bán.

Vẫn giữ quan điểm đa số cổ phiếu chỉ đang “bò trườn” bình thường trong giai đoạn tích lũy tạo nền. Sự ức chế và chán nản là một phần đặc điểm của giai đoạn này. Nếu chỉ quan tâm tới việc mua tích lũy cổ phiếu cho dài hạn thì sẽ thoát khỏi trạng thái tâm lý đó.

Thị trường phái sinh hôm nay khá thú vị khi có sự thay đổi kỳ vọng trái ngược. Nửa đầu phiên sáng khi VN30 được neo cao và vượt 1990.xx thì basis chấp nhận chiết khấu rất rộng tới hơn 9 điểm. Đây là vùng đệm tốt cho Long. Dù chỉ số không có đủ động lực để bứt phá xa hơn 1990.xx (ngưỡng cao kế tiếp là 2004.xx) nhưng rủi ro cũng rất thấp vì khi VN30 trượt dần xuống nửa sau phiên sáng thì F1 chỉ co basis.

Đến chiều khi VN30 giảm thủng 1990.xx thì basis lại rất chặt, rất đẹp cho Short với mức cắt lỗ theo chỉ số. Đây là nhịp dễ ăn nhất dù nhóm Vin thậm chí còn mạnh thêm. VN30 xuyên nhẹ qua 1980.xx rồi vòng lên với sự ngập ngừng mở rộng basis. Lợi nhuận cho Short là chắc chắn.

Cảm nhận áp lực từ bên bán lúc này không mạnh, cũng tương tự giai đoạn cổ phiếu tạo nền vài tuần trước. Các cơ hội ngắn hạn rất mỏng nên nhu cầu giao dịch ít chứ đừng nói đến xài đòn bẩy. Vì vậy sức ép sẽ không lớn ở chiều giảm. Chiến lược là mua thêm nếu mở biên độ giảm; Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1983.82. Cản gần nhất ngày mai là 1990; 2003; 2012; 2020; 2034. Hỗ trợ 1980; 1967; 1960; 1948; 1937; 1929.

