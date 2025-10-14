JPMorgan Chase rót 10 tỷ USD vào chính sách “Nước Mỹ trên hết”

JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ về tổng tài sản, đã công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD vào các công ty mà họ coi là quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ...

Đây là một phần trong sáng kiến kéo dài 1 thập kỷ nhằm hỗ trợ và cấp vốn lên tới 1,5 nghìn tỷ USD cho các ngành công nghiệp mà ngân hàng này xác định là thiết yếu.

Động thái này được xem như một sự hưởng ứng đối với chính sách "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump, mặc dù không có sự liên hệ trực tiếp nào được công bố giữa JPMorgan Chase và chính quyền ông Trump.

Theo tờ báo Financial Times, CEO Jamie Dimon của JPMorgan ngày 13/10 nhận định Mỹ đã trở nên quá phụ thuộc vào các nguồn cung không đáng tin cậy về khoáng sản, sản phẩm và sản xuất quan trọng, đồng thời cho rằng sức mạnh Mỹ là điều cần thiết để đảm bảo an ninh toàn cầu. Theo ông Dimon, nếu nước Mỹ không mạnh, sẽ không có an ninh toàn cầu.

Kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD nói trên của JPMorgan sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực giữ vai trò sống còn đối với an ninh quốc gia và hạ tầng, gồm chuỗi cung ứng và sản xuất tiên tiến, quốc phòng và hàng không vũ trụ, sự độc lập và vững vàng về năng lượng, và công nghệ tiên tiến và chiến lược.

Số tiền 10 tỷ USD sẽ được đầu tư trực tiếp vào các công ty tại Mỹ, chủ yếu dưới hình thức thâu tóm cổ phần và vốn mạo hiểm. Ông Dimon khẳng định rằng đây không phải là hoạt động từ thiện mà hoàn toàn mang tính thương mại, với mục tiêu tìm kiếm cơ hội mới trên toàn nước Mỹ và có thể là trên toàn thế giới.

Về mục tiêu 1,5 nghìn tỷ USD, JPMorgan cho biết đã lên kế hoạch để tạo điều kiện và cấp vốn số tiền 1 nghìn tỷ USD trong 1 thập kỷ tới để hỗ trợ khách hàng trong những ngành công nghiệp quan trọng, đồng thời có ý định tăng con số đó thêm 50% lên 1,5 nghìn tỷ USD.

Để đạt được mục tiêu này, JPMorgan dự định tuyển dụng thêm nhiều nhân viên ngân hàng và thành lập một lực lượng tư vấn bên ngoài bao gồm các chuyên gia từ cả khu vực công và tư nhân.

Mặc dù không đề cập trực tiếp đến ông Trump và ông Dimon cũng cho biết ông không nói chuyện với bất kỳ ai trong Chính phủ Mỹ, mục tiêu mà JPMorgan có thể sẽ thu hút sự quan tâm của Nhà Trắng. Kế hoạch của ngân hàng này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp khoáng sản đất hiếm, một lĩnh vực đã mang lại lợi thế cho Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Trước đây, JPMorgan đã từng đặt ra các mục tiêu cấp vốn quy mô lớn phù hợp với chính sách của Chính phủ Mỹ. Năm 2021, ngân hàng này tuyên bố dự định cấp vốn hơn 2,5 nghìn tỷ USD trong 10 năm để thúc đẩy các giải pháp giải quyết biến đổi khí hậu.

Giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, động thái của JPMorgan được xem như một cách tổ chức các hoạt động của nhà băng này xung quanh lợi ích quốc gia. Tuyên bố về kế hoạch đầu tư được đưa ra sau khi Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc nhằm đáp trả việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

CEO Dimon là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thị trường tài chính Mỹ và thường xuyên thể hiện tinh thần yêu nước trong các phát biểu của mình. Kế hoạch mà JPMorgan mới công bố được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump đang được đón nhận tích cực bởi các doanh nghiệp lớn của nước này.