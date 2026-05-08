JYMEC ra mắt App chính thức - Bước tiến mới trong trải nghiệm ngành sơn
Tuấn Sơn
08/05/2026, 14:00
Trong bối cảnh thị trường ngày càng chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng số hóa, việc ứng dụng công nghệ vào trải nghiệm khách hàng không còn là lựa chọn, mà đã trở thành xu hướng tất yếu.
Nắm bắt điều đó, JYMEC chính thức ra mắt ứng dụng di động (App SƠN JYMEC) – nền tảng tích hợp đa tiện ích, giúp kết nối chặt chẽ hơn giữa thương hiệu với khách hàng, đại lý và đội ngũ thợ thầu trên toàn quốc.
Đây không chỉ đơn thuần là một ứng dụng, mà là một hệ sinh thái thu nhỏ, nơi người dùng có thể tìm kiếm thông tin, hỗ trợ công việc và tận hưởng nhiều giá trị gia tăng chỉ trong một chạm.
MỘT ỨNG DỤNG – GIẢI QUYẾT TRỌN VẸN NHU CẦU NGÀNH SƠN
Điểm nổi bật của App JYMEC nằm ở khả năng tích hợp nhiều tính năng thiết thực, phục vụ trực tiếp cho cả người tiêu dùng lẫn thợ thi công:
Phối màu trực quan, dễ sử dụng: Người dùng có thể thử nghiệm nhiều bảng màu khác nhau ngay trên app, từ đó lựa chọn được gam màu phù hợp với không gian sống và trải nghiệm ngay trên 1 số công trình minh họa. Tính năng này giúp giảm thiểu rủi ro chọn sai màu – một vấn đề thường gặp trong thực tế.
Cập nhật sản phẩm và chương trình khuyến mãi nhanh chóng: Mọi thông tin về dòng sơn mới, cải tiến kỹ thuật hay các chương trình ưu đãi đều được cập nhật liên tục. Người dùng không còn phải tìm kiếm rời rạc, mà có thể nắm bắt toàn bộ chỉ trong một nền tảng duy nhất.
Tìm kiếm đại lý gần nhất: Chỉ với vài thao tác, app sẽ định vị và gợi ý các đại lý JYMEC chính hãng gần nhất, giúp việc mua hàng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Điều này đặc biệt hữu ích với thợ thầu khi cần nguồn cung nhanh, chính xác.
Thông tin sản phẩm rõ ràng, hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ: Mỗi sản phẩm đều đi kèm thông tin chi tiết về tính năng, cách sử dụng, định mức thi công… giúp người dùng hiểu đúng và sử dụng hiệu quả, hạn chế sai sót trong quá trình thi công.
Có thể nói, App JYMEC đóng vai trò như một “trợ lý ngành sơn”, giúp tối ưu hóa cả trải nghiệm lẫn hiệu suất công việc.
TÍCH ĐIỂM THÔNG MINH – BIẾN MỖI THÙNG SƠN THÀNH GIÁ TRỊ THỰC
Không chỉ dừng lại ở tiện ích, JYMEC còn mang đến một trong những điểm khác biệt lớn nhất của ứng dụng: chương trình tích điểm đổi thưởng.
Mỗi sản phẩm sơn JYMEC đều được tích hợp mã QR riêng bên trong thùng sơn. Sau khi mua hàng, người dùng chỉ cần quét mã trực tiếp trên app để tích lũy điểm thưởng. Số điểm này có thể quy đổi thành tiền mặt, tạo ra lợi ích thiết thực và minh bạch cho người sử dụng.
Đặc biệt, JYMEC còn thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn theo từng thời kỳ phù hợp:
Mua 10 tặng 1 – gia tăng lợi nhuận cho thợ thầu và đại lý;
Mua sơn nhận quà giá trị – từ vật phẩm thiết thực đến các phần thưởng lớn;
Chương trình khuyến mãi theo mùa, theo chiến dịch – liên tục đổi mới, tạo động lực sử dụng.
Chương trình khuyến mãi có thể thay đổi theo từng thời điểm.
Nhờ đó, mỗi đơn hàng không chỉ là chi phí đầu tư cho công trình, mà còn trở thành một khoản tích lũy có thể “sinh lời” theo thời gian.
KẾT NỐI HỆ SINH THÁI – GIA TĂNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG
Việc ra mắt App JYMEC không chỉ mang ý nghĩa công nghệ, mà còn thể hiện định hướng phát triển lâu dài của thương hiệu: xây dựng một hệ sinh thái gắn kết và bền vững.
Thông qua ứng dụng, JYMEC từng bước kết nối các bên trong ngành – từ nhà sản xuất, đại lý đến thợ thầu và người tiêu dùng. Mỗi tương tác trên app đều góp phần tạo nên một cộng đồng chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.
Đây cũng là cách JYMEC khẳng định vị thế của mình: Không chỉ cung cấp sản phẩm sơn chất lượng, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng – từ lựa chọn, thi công đến tối ưu chi phí và lợi ích.
Sự ra mắt của App JYMEC đánh dấu một bước chuyển mình rõ rệt trong cách thương hiệu tiếp cận và phục vụ khách hàng. Trong thời đại mà mọi thứ đều cần nhanh – tiện – hiệu quả, một ứng dụng “tất cả trong một” chính là lời giải phù hợp.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: