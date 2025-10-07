Thứ Ba, 07/10/2025

Trang chủ Đẹp +

Kẹp ẩm: Phương pháp dưỡng da lý tưởng cho mùa thu

Mỹ An

07/10/2025, 19:21

Dù phần lớn các “mẹo làm đẹp” trên TikTok nên được cân nhắc kỹ trước khi áp dụng, đôi khi nền tảng này cũng mang đến những xu hướng chăm sóc thật sự đáng chú ý...

Kẹp ẩm đang là phương pháp chăm sóc da lên xu hướng của TikTok.
Kẹp ẩm đang là phương pháp chăm sóc da lên xu hướng của TikTok.

Mới đây, một trào lưu mới đã xuất hiện trên TikTok: “sandwiching” - kẹp ẩm trong chăm sóc da. Với phương pháp “sandwiching”, các sản phẩm có kết cấu nhẹ — như toner, xịt khoáng hoặc essence — được thoa trước tiên.

Sau đó là serum, thêm 1 lớp toner hoặc xịt khoáng mỏng và cuối cùng là một lớp kem dày hơn để “khóa” toàn bộ các hoạt chất bên trong da. Nói cách khác, serum – bước chứa nhiều hoạt chất nhất – được “kẹp” giữa một lớp dưỡng ẩm mỏng ở dưới và một lớp kem dày, có khả năng bao bọc mạnh hơn (như kem dưỡng ban đêm) ở trên cùng.

Việc duy trì thói quen kẹp ẩm đều đặn có thể giúp đem lại hiệu quả chăm sóc da nhanh hơn.
Việc duy trì thói quen kẹp ẩm đều đặn có thể giúp đem lại hiệu quả chăm sóc da nhanh hơn.

Kỹ thuật này hướng đến việc “giữ chặt” lớp dưỡng giữa trong da — giống như một chiếc “bánh sandwich độ ẩm” — giúp các hoạt chất như retinol hoặc vitamin C phát huy hiệu quả tối đa.

“Phương pháp kẹp ẩm trong chăm sóc da có thể mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng điều quan trọng là bạn phải chọn đúng sản phẩm để đảm bảo an toàn cho da. Không phải kết cấu nào cũng phù hợp với mọi loại da và cũng không phải thành phần nào cũng an toàn cho tất cả mọi người. Ví dụ, retinoid không nên dùng trong thời kỳ mang thai,” bác sĩ da liễu Ev Charlott Walter từ Berlin, Đức, giải thích.

Bà cũng cho biết thêm: “Bác sĩ da liễu Zein Obagi, nhà sáng lập thương hiệu ZO Skin Health, chính là người tiên phong cho kỹ thuật này”. Ông đã phát triển các sản phẩm chăm sóc da được xem như “chiếc bánh kẹp sandwich hoàn hảo”, kết hợp các lớp dưỡng chất có khả năng cấp ẩm, nuôi dưỡng và bảo vệ da.

Mỗi bước trong quy trình kẹp ẩm đều hỗ trợ cho bước kế tiếp, giúp từng sản phẩm phát huy hiệu quả tối đa trên làn da.

CÁC BƯỚC "KẸP ẨM" ĐÚNG CÁCH

Bước 1: Thoa toner, xịt khoáng hoặc essence (tinh chất dưỡng ẩm nhẹ) để tạo lớp nền ẩm cho da.

Bước 2: Tiếp đến, thoa serum — có thể là retinol giúp tái tạo da, vitamin C để làm mờ thâm nám, hoặc niacinamide giúp giảm mụn và làm đều màu da.

Bước 3: Thoa thêm 1 lớp toner, xịt khoáng hoặc essence thật mỏng để “kẹp” ẩm từ serum.

Bước 4: Cuối cùng, dùng kem dưỡng ẩm đặc hơn để “khoá lại” toàn bộ dưỡng chất, giúp da được bảo vệ và giữ ẩm suốt cả ngày (hoặc đêm).

Phương pháp kẹp ẩm giúp tăng cường độ ẩm cho da và hỗ trợ các hoạt chất thẩm thấu sâu hơn vào bên trong. Tuy nhiên, mức độ thẩm thấu còn phụ thuộc vào kích thước phân tử của từng sản phẩm.

Phương pháp kẹp ẩm giúp tăng cường độ ẩm cho da và hỗ trợ các hoạt chất thẩm thấu sâu hơn vào bên trong. 
Phương pháp kẹp ẩm giúp tăng cường độ ẩm cho da và hỗ trợ các hoạt chất thẩm thấu sâu hơn vào bên trong. 

Việc duy trì thói quen kẹp ẩm đều đặn có thể giúp đem lại hiệu quả chăm sóc da nhanh hơn, nhưng cần nhớ rằng đây không phải là phép màu trong 1 đêm — mà là một cách thông minh để tối ưu hóa kết quả chăm sóc da theo thời gian.

PHƯƠNG PHÁP KẸP ẨM PHÙ HỢP VỚI AI?

Thực tế, mọi loại da đều có thể hưởng lợi từ phương pháp này, nhưng vẫn có một vài lưu ý nhỏ.

“Những người có làn da nhạy cảm có thể gặp rủi ro khi sử dụng sản phẩm quá mạnh hoặc quá nhiều dầu, dễ dẫn đến viêm da quanh miệng hoặc viêm da dạng mụn,” bác sĩ Walter giải thích.

Bà cũng cho biết thêm: “Tôi thường thận trọng với những bệnh nhân bị viêm da cơ địa (atopic dermatitis) hoặc từng gặp viêm da quanh miệng. Ngoài ra, chăm sóc da cũng nên được điều chỉnh theo mùa — chẳng hạn, nên dùng kem dưỡng đặc hơn vào mùa đông và chuyển sang sữa dưỡng nhẹ dịu vào mùa hè”.

