Nam giới chăm sóc da: Chỉ cần đủ và đơn giản

Thứ Năm, 02/10/2025
Hoàng Anh
02/10/2025, 20:08
NNgày nay, nếu thử tìm kiếm một routine chăm sóc da cơ bản dành cho nam giới, bạn sẽ bắt gặp những quy trình cầu kỳ đến mức choáng ngợp – có khi lên tới 20 bước...
Với những người vốn lười chăm sóc da, đặc biệt là nam giới câu hỏi đặt ra là: Liệu có thực sự cần thiết phải phức tạp đến vậy? Rõ ràng, một chu trình chăm sóc da hiệu quả không nhất thiết phải rườm rà.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng bàn về quy trình chăm sóc da lý tưởng cho nam giới – bao gồm những bước cốt lõi không thể bỏ qua. Không bất ngờ khi các chuyên gia da liễu khẳng định: chỉ cần làm sạch da hằng ngày, dưỡng ẩm và dùng kem chống nắng.
Làm sạch là bước khởi đầu không thể thiếu trong bất kỳ chu trình chăm sóc da hằng ngày nào. Hãy rửa mặt hai lần mỗi ngày để loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và các tác nhân ô nhiễm – nguyên nhân gây mụn và kích ứng da.
Tuy nhiên, loại sữa rửa mặt bạn chọn sẽ phụ thuộc vào từng loại da. Nguyên tắc chung là hãy ưu tiên những sản phẩm dịu nhẹ, không chứa sulfate, để không làm mất đi lớp dầu tự nhiên cần thiết cho da.
Với những người có làn da khô, các bác sĩ da liễu khuyên bạn chỉ nên rửa mặt một lần/ngày vào buổi tối. Quan trọng nhất, rửa mặt giúp đảm bảo làn da được loại bỏ sạch tạp chất trước khi bước sang các bước tiếp theo, giúp da sẵn sàng hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc tiếp theo.
Dù việc tẩy da chết cho da rất quan trọng, bạn không nên thực hiện hằng ngày. Các bác sĩ da liễu khuyên nam giới nên tẩy tế bào chết đều đặn 2 – 3 lần/tuần. Việc này giúp loại bỏ tế bào chết, thông thoáng lỗ chân lông và ngăn ngừa tình trạng lông mọc ngược – rất hữu ích cho những người thường xuyên cạo râu.
Về sản phẩm, nam giới nên chọn các sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học với các thành phần như salicylic acid hoặc glycolic acid, vốn có tác dụng làm sạch sâu và tái tạo da hiệu quả. Ví dụ, Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant nổi tiếng với khả năng giảm mụn đầu đen và làm thông thoáng lỗ chân lông.
Các bước sử dụng cũng rất đơn giản: theo hãng Paula’s Choice, bạn chỉ cần thoa một lượng sản phẩm vừa đủ nhẹ nhàng thoa lên toàn bộ khuôn mặt, vùng cổ, không cần rửa lại với nước.
Đây có lẽ là bước quen thuộc nhất trong chăm sóc da, nhưng cũng là bước bắt buộc để duy trì độ ẩm và sự căng mịn cho làn da. Việc thoa kem dưỡng giúp bảo vệ hàng rào da, đồng thời tăng khả năng giữ nước tự nhiên.
Ngay cả khi bạn có làn da dầu, các bác sĩ da liễu vẫn khẳng định dưỡng ẩm là rất quan trọng – chỉ cần chọn sản phẩm với thành phần phù hợp. Với da dầu, nên chọn loại kem dưỡng kết cấu nhẹ, không chứa dầu (oil-free).
Nam giới nên duy trì thói quen dưỡng ẩm hằng ngày, sáng và tối. Điều này giúp hàng rào da khỏe mạnh, ngăn khô ráp và hỗ trợ giảm dấu hiệu lão hóa.
Cuối cùng, hãy kết thúc quy trình chăm sóc da buổi sáng với kem chống nắng. Lưu ý: dùng kem chống nắng hằng ngày là điều bắt buộc – không chỉ khi bạn ở ngoài trời nắng gắt hay đi du lịch. Vấn đề chỉ còn là chọn loại kem chống nắng phù hợp để bảo vệ da khỏi tia UV gây hại.
Ngoài các loại kem chống nắng truyền thống, hiện nay có nhiều dòng kem dưỡng ẩm tích hợp SPF, giúp bạn gộp bước 3 và bước 4 nếu muốn đơn giản hóa quy trình dưỡng da. Tuy nhiên, loại kem này chỉ nên dùng vào buổi sáng. Sử dụng buổi tối trước khi đi ngủ sẽ khiến da bị bí và bít tắc lỗ chân lông.
Kem chống nắng không chỉ giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư da, mà còn làm giảm tác động của tia UV trong quá trình lão hóa sớm – bao gồm hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn, vết chân chim và đốm sẫm màu. Các chuyên gia khuyến nghị nên dùng loại kem chống nắng broad-spectrum có SPF 30 trở lên.
