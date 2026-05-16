Kết nối gọi vốn cho khoảng 60 dự án, startup tại DAVAS 2026

Ngày 15/5, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (DAVAS 2026) để cung cấp thông tin chính thức về quy mô, nội dung chương trình, các hoạt động nổi bật tại DAVAS 2026…

Thông tin tại họp báo, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, nhấn mạnh DAVAS 2026 không chỉ là một sự kiện kết nối đầu tư cho startup, mà còn thể hiện cam kết của Đà Nẵng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức và xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ, startup phát triển. Thông qua Diễn đàn, thành phố mong muốn tiếp tục khẳng định định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung và cả nước.

DAVAS 2026 là sự kiện nhằm cụ thể hóa các định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và nguồn lực xã hội trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Sự kiện hướng đến khẳng định vị thế của Đà Nẵng là điểm đến kết nối dòng vốn đầu tư thiên thần và đầu tư mạo hiểm trong nước và quốc tế, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với hội nhập quốc tế.

Ông Phong cho biết, trong những năm qua, Đà Nẵng luôn xác định phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố đang từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Web3, tài chính đổi mới sáng tạo; đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ và startup phát triển.

DAVAS 2026 được tổ chức với kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa startup, quỹ đầu tư, nhà đầu tư, chuyên gia, tập đoàn công nghệ và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là nơi thúc đẩy các cơ hội đầu tư, gọi vốn mà còn là không gian chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và xu hướng đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Theo Ban tổ chức, trong ba ngày diễn ra sự kiện (từ ngày 25-27/5/2026), DAVAS 2026 sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kết nối đầu tư, triển lãm công nghệ, tọa đàm chuyên đề và kết nối quốc tế đa dạng với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp và startup trong nước, quốc tế.

Điểm nhấn của DAVAS năm nay là hoạt động gọi vốn cho khoảng 60 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; chương trình kết nối đầu tư trực tiếp theo hình thức 1:1; Hội nghị thượng đỉnh các nhà xây dựng Web3; triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng cùng các diễn đàn, tọa đàm chuyên sâu về đầu tư và đổi mới sáng tạo. Những hoạt động này sẽ góp phần tạo nên nền tảng kết nối mở, chuyên nghiệp và mang tầm quốc tế giữa ý tưởng, công nghệ và dòng vốn đầu tư.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

DAVAS 2026 được nâng tầm quy mô so với 2 lần trước bởi sự góp mặt của hơn 30 nhà đầu tư và quỹ đầu tư danh tiếng đến từ các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, Philippines,…; Hơn 70 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, Web3, Blockchain, Fintech,AI,… đăng ký tham dự; Cùng 5.000 lượt người đăng ký tham gia.

Thông qua DAVAS 2026, thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, có môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ; đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế, thu hút nguồn lực chất lượng cao cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, DAVAS 2026 được kỳ vọng sẽ hình thành nền tảng kết nối hiệu quả giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nhà đầu tư - viện, trường; tạo môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận vốn, công nghệ và tri thức cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực. Đà Nẵng mong muốn từ sự kiện thành phố từng bước khẳng định vai trò là điểm kết nối của mạng lưới đầu tư đổi mới sáng tạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ của công nghệ mới, nguồn lực tri thức và các ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng kỳ vọng qua sự kiện DAVAS 2026 thành phố sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng startup tiếp cận thị trường, công nghệ và các cơ hội hợp tác toàn cầu.