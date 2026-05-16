Giá vàng lao dốc khi cả USD, giá dầu và lợi suất cùng tăng mạnh

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/5), khi giá dầu thô tăng mạnh dẫn tới triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, và kỳ vọng này được phản ánh qua sự leo thang của tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng trở lại, sau khi mua ròng từ đầu tuần.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 111,8 USD/oz so với đóng cửa phiên trước, tương đương giảm 2,4%, còn 4.541,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 7,52 USD/oz, tương đương giảm 9,02%, còn 76,09 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 2,7%, còn 4.561,9 USD/oz.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay giảm hơn 3,7%, để mất đồng thời cả hai mốc chủ chốt là 4.700 USD/oz và 4.600 USD/oz. Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay là thấp nhất trong hơn 1 tuần. Đây là tuần giảm thứ ba của giá vàng trong vòng 4 tuần trở lại đây.

Đà tăng của giá dầu thô do tình trạng bế tắc giữa Mỹ và Iran trong cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh. Đây cũng là nguyên nhân chủ đạo dẫn tới phiên giảm mạnh này của thị trường kim loại quý, tương tự như những gì đã diễn ra trong phần lớn thời gian kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu vào cuối tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15/5 đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc hai ngày mà không đạt được kết quả mang tính đột phá nào trong các cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về các vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ song phương, bao gồm vấn đề Iran.

Trong một cuộc trao đổi với kênh Fox News vào cùng ngày, ông Trump nói ông đang mất kiên nhẫn với Iran. “Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm nữa. Họ nên đi tới một thỏa thuận”, ông Trump nói khi được hỏi về Iran.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao tháng 7/2026 tại thị trường London tăng hơn 3%, đạt 109,26 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 6 tại New York tăng hơn 4%, đóng cửa ở mức 105,42 USD/thùng.

Từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2 tới nay, giá dầu đã tăng hơn 40%. Xu hướng tăng trên ngưỡng 100 USD/thùng của giá dầu làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, dẫn tới khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Theo dự báo hiện tại của thị trường, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không hạ lãi suất trong năm 2026, và thậm chí có thể tăng lãi suất vào đầu năm 2027.

Triển vọng lãi suất như vậy gây áp lực giảm giá lên vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Ngoài ra, đồng USD cũng đang hưởng lợi từ cuộc chiến tranh kéo dài ở Iran thông qua phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn và dựa vào địa vị quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ. Chỉ số Dollar Index chốt phiên ngày thứ Sáu với mức tăng 0,46%, đạt 99,27 điểm. Tuần này, chỉ số tăng 1,4% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

USD tăng giá tăng thêm sức ép mất giá đối với vàng, vì vàng được định giá bằng USD.

Ngoài ra, triển vọng lạm phát cao hơn lâu hơn cũng đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, dẫn tới gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Phiên này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 14 điểm cơ bản, lên mức 4,595%, gần mức cao nhất 1 năm. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm nhảy gần 11 điểm cơ bản, lên mức 5,121%, cao nhất kể từ tháng 5/2025 và gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Diễn biến giá vàng giao ngay tại thị trường New York trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Đang có một cuộc bán tháo trên thị trường kim loại quý vì một số lý do. Đồng USD tăng giá khá mạnh trong phiên ngày hôm nay. Lợi suất trái phiếu không chỉ của Mỹ, mà còn của các quốc gia khác trên toàn cầu, đều tăng”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét.

Nói về phiên giảm này của giá bạc, nhà phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX nhận định thị trường bạc đã rơi vào tình trạng “mua quá nhiều” trong thời gian gần đây và cần có một đợt điều chỉnh. Đây là phiên giảm mạnh nhất của giá bạc kể từ ngày 3/3.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.037,4 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng gần 3,5 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 5,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trên website của Vietcombank, báo giá USD chốt tuần ở mức 26.107 đồng (mua vào) và 26.387 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với mức đóng cửa của tuần trước.