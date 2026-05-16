Nhà mạng nào dẫn đầu về tốc độ mạng 5G tháng 4/2026?

Viettel tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về chất lượng 5G trong tháng 4/2026. VNPT và MobiFone, duy trì chất lượng mạng tương đối ổn định, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba...

Dữ liệu từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam cho thấy tốc độ mạng di động 5G trên toàn quốc trong tháng 4/2026 đã ghi nhận cải thiện so với nhịp giảm của 2 tháng trước đó.

Cụ thể, tốc độ tải xuống trung bình của mạng 5G trên toàn quốc đạt 515,49 Mbps, tăng 45,26 Mbps so với mức 471,23 Mbps của tháng 3. Tốc độ tải lên cũng được cải thiện, đạt 108,94 Mbps, cao hơn mức 97,9 Mbps ghi nhận từ tháng trước đó.

Xét theo từng nhà mạng, Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng 5G với tốc độ tải xuống đạt 586,33 Mbps và tải lên đạt 121,61 Mbps. Trong khi đó, VNPT và MobiFone lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba, duy trì chất lượng mạng tương đối ổn định trong tháng vừa qua.

Xét theo địa phương, dữ liệu tại 5 thành phố lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ và Đà Nẵng cho thấy có tới 3/5 địa phương ghi nhận tốc độ 5G giảm trong tháng 4.

Đà Nẵng tiếp tục là địa phương có chất lượng mạng 5G tốt nhất cả nước, với tốc độ tải xuống đạt 704,09 Mbps, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc và tăng mạnh so với mức 654,42 Mbps của tháng trước. Hải Phòng cũng nằm trong nhóm hiếm hoi ghi nhận chất lượng 5G cải thiện, khi tốc độ tải xuống đạt 451,02 Mbps, tăng 50,18 Mbps so với tháng 3.

Ngược lại, Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ đều chứng kiến tốc độ 5G giảm mạnh. Tốc độ tải xuống tại ba địa phương này lần lượt đạt 454,44 Mbps, 237,99 Mbps và 256,92 Mbps.

Đối với mạng di động nói chung, chất lượng trên toàn quốc nhìn chung duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 86 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 27,85 Mbps.

Các nhà mạng lớn cũng không ghi nhận nhiều biến động về chất lượng trong tháng vừa qua. Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng mạng di động, theo sau lần lượt là VNPT, MobiFone và Vietnamobile.

Trong nhóm 5 thành phố lớn được khảo sát, Đà Nẵng tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi khi tốc độ mạng di động tăng mạnh. Tốc độ tải xuống tại địa phương này đạt 432,66 Mbps, tăng tới 277,36 Mbps, tương đương tăng gần 180% so với tháng trước. Hải Phòng duy trì chất lượng mạng tương đối ổn định với tốc độ tải xuống đạt 95,93 Mbps, gần như không biến động so với tháng 3.

Trong khi đó, chất lượng mạng di động tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ đều ghi nhận đi xuống trong tháng vừa qua.

Về mạng băng rộng cố định, dữ liệu của Trung tâm Internet Việt Nam cho thấy chất lượng mạng trên toàn quốc tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong gần một năm qua. Riêng tháng 4, tốc độ tải xuống trung bình đạt 251,23 Mbps, còn tốc độ tải lên đạt 172,02 Mbps.

Xét theo nhà cung cấp dịch vụ, NETNAM là đơn vị ghi nhận mức cải thiện đáng chú ý nhất trong tháng vừa qua. Tốc độ tải xuống của nhà mạng này đạt 286,03 Mbps, mức cao nhất trong vòng 12 tháng, trong khi tốc độ tải lên đạt 91,02 Mbps, tăng 17,54 Mbps, tương đương khoảng 24%.

Ngược lại, VNPT ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về chất lượng mạng băng rộng cố định. Tốc độ tải xuống giảm 46,38 Mbps, còn 183,83 Mbps. Tốc độ tải lên cũng giảm khoảng 18,54 Mbps, từ 162,9 Mbps trong tháng 3 xuống còn 144,36 Mbps trong tháng 4.

Xét theo các địa phương, trong số 5 thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ và Đà Nẵng, chỉ duy nhất Hà Nội ghi nhận chất lượng mạng băng rộng cố định cải thiện trong tháng vừa qua. Trong khi đó, Hải Phòng là địa phương giảm mạnh nhất, với tốc độ tải xuống từ 257,03 Mbps trong tháng 3 xuống còn 164,94 Mbps trong tháng 4.

Việt Nam hiện có khoảng 40.000 trạm phát sóng 5G, trong đó Viettel đóng góp 30.000 trạm, VNPT đạt khoảng 6.000 trạm và MobiFone xấp xỉ 3.000 trạm. Đến cuối tháng 3/2026, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 91,9% dân số, với hơn 22,4 triệu thuê bao. Tốc độ Internet di động của Việt Nam xếp thứ 14 thế giới và Internet cố định đứng thứ 9.



Trong năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đưa hạ tầng số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến, phủ sóng 5G tới 99% dân số, 40% người dân có thể truy cập băng rộng 1Gbps.