Nhà mạng nào dẫn đầu về tốc độ mạng 5G tháng 4/2026?
Ngô Huyền
16/05/2026, 16:50
Viettel tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về chất lượng 5G trong tháng 4/2026. VNPT và MobiFone, duy trì chất lượng mạng tương đối ổn định, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba...
Dữ liệu từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam cho thấy tốc độ mạng di động 5G trên toàn quốc trong tháng 4/2026 đã ghi nhận cải thiện so với nhịp giảm của 2 tháng trước đó.
Cụ thể, tốc độ tải xuống trung bình của mạng 5G trên toàn quốc đạt 515,49 Mbps, tăng 45,26 Mbps so với mức 471,23 Mbps của tháng 3. Tốc độ tải lên cũng được cải thiện, đạt 108,94 Mbps, cao hơn mức 97,9 Mbps ghi nhận từ tháng trước đó.
Xét theo từng nhà mạng, Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng 5G với tốc độ tải xuống đạt 586,33 Mbps và tải lên đạt 121,61 Mbps. Trong khi đó, VNPT và MobiFone lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba, duy trì chất lượng mạng tương đối ổn định trong tháng vừa qua.
Xét theo địa phương, dữ liệu tại 5 thành phố lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ và Đà Nẵng cho thấy có tới 3/5 địa phương ghi nhận tốc độ 5G giảm trong tháng 4.
Đà Nẵng tiếp tục là địa phương có chất lượng mạng 5G tốt nhất cả nước, với tốc độ tải xuống đạt 704,09 Mbps, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc và tăng mạnh so với mức 654,42 Mbps của tháng trước. Hải Phòng cũng nằm trong nhóm hiếm hoi ghi nhận chất lượng 5G cải thiện, khi tốc độ tải xuống đạt 451,02 Mbps, tăng 50,18 Mbps so với tháng 3.
Ngược lại, Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ đều chứng kiến tốc độ 5G giảm mạnh. Tốc độ tải xuống tại ba địa phương này lần lượt đạt 454,44 Mbps, 237,99 Mbps và 256,92 Mbps.
Đối với mạng di động nói chung, chất lượng trên toàn quốc nhìn chung duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 86 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 27,85 Mbps.
Các nhà mạng lớn cũng không ghi nhận nhiều biến động về chất lượng trong tháng vừa qua. Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng mạng di động, theo sau lần lượt là VNPT, MobiFone và Vietnamobile.
Trong nhóm 5 thành phố lớn được khảo sát, Đà Nẵng tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi khi tốc độ mạng di động tăng mạnh. Tốc độ tải xuống tại địa phương này đạt 432,66 Mbps, tăng tới 277,36 Mbps, tương đương tăng gần 180% so với tháng trước. Hải Phòng duy trì chất lượng mạng tương đối ổn định với tốc độ tải xuống đạt 95,93 Mbps, gần như không biến động so với tháng 3.
Trong khi đó, chất lượng mạng di động tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ đều ghi nhận đi xuống trong tháng vừa qua.
Về mạng băng rộng cố định, dữ liệu của Trung tâm Internet Việt Nam cho thấy chất lượng mạng trên toàn quốc tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong gần một năm qua. Riêng tháng 4, tốc độ tải xuống trung bình đạt 251,23 Mbps, còn tốc độ tải lên đạt 172,02 Mbps.
Xét theo nhà cung cấp dịch vụ, NETNAM là đơn vị ghi nhận mức cải thiện đáng chú ý nhất trong tháng vừa qua. Tốc độ tải xuống của nhà mạng này đạt 286,03 Mbps, mức cao nhất trong vòng 12 tháng, trong khi tốc độ tải lên đạt 91,02 Mbps, tăng 17,54 Mbps, tương đương khoảng 24%.
Ngược lại, VNPT ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về chất lượng mạng băng rộng cố định. Tốc độ tải xuống giảm 46,38 Mbps, còn 183,83 Mbps. Tốc độ tải lên cũng giảm khoảng 18,54 Mbps, từ 162,9 Mbps trong tháng 3 xuống còn 144,36 Mbps trong tháng 4.
Xét theo các địa phương, trong số 5 thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ và Đà Nẵng, chỉ duy nhất Hà Nội ghi nhận chất lượng mạng băng rộng cố định cải thiện trong tháng vừa qua. Trong khi đó, Hải Phòng là địa phương giảm mạnh nhất, với tốc độ tải xuống từ 257,03 Mbps trong tháng 3 xuống còn 164,94 Mbps trong tháng 4.
Việt Nam hiện có khoảng 40.000 trạm phát sóng 5G, trong đó Viettel đóng góp 30.000 trạm, VNPT đạt khoảng 6.000 trạm và MobiFone xấp xỉ 3.000 trạm. Đến cuối tháng 3/2026, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 91,9% dân số, với hơn 22,4 triệu thuê bao. Tốc độ Internet di động của Việt Nam xếp thứ 14 thế giới và Internet cố định đứng thứ 9.
Trong năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đưa hạ tầng số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến, phủ sóng 5G tới 99% dân số, 40% người dân có thể truy cập băng rộng 1Gbps.
Tốc độ mạng 5G giảm tháng thứ hai liên tiếp
09:06, 13/04/2026
Xây dựng hạ tầng vững chắc cho công nghệ 5G tại Việt Nam trong kỷ nguyên số
14:12, 25/03/2026
Trong tháng 2/2026, tốc độ mạng 5G của cả ba nhà mạng Việt Nam đều giảm nhẹ
Hệ thống thanh toán cần nhận diện bất thường để cảnh báo giao dịch cho người dùng
Một giao dịch chuyển tiền chỉ mất khoảng 5 giây để hoàn tất, chưa tới 30 phút tiền có thể bị rút khỏi hệ thống, nhưng việc điều tra lại mất rất nhiều thời gian...
Phát huy vai trò đổi mới sáng tạo trong xây dựng đô thị thông minh
Việc phát triển các nền tảng thành phố thông minh, nhà máy thông minh ‘Make in Vietnam’ sẽ không chỉ góp phần nâng cao năng lực quản trị và năng suất lao động, mà còn tạo nền tảng để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...
MDP và Mastercard hợp tác thúc đẩy nền kinh tế số
Việc hợp tác giữa Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard được kỳ vọng tạo ra lực đẩy mới cho thị trường thanh toán, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại một cách an toàn, bền vững, đẩy nhanh tiến trình hướng tới nền kinh tế số Việt Nam…
Quy mô thương mại điện tử Đông Nam Á ước đạt gần 290 tỷ USD vào năm 2029
Đông Nam Á được dự báo sẽ trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ...
Việt Nam - EU mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Việt Nam và EU tập trung hợp tác thúc đẩy lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn và công nghệ đường sắt; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ số, 5G/6G, vệ tinh, năng lượng sạch, công nghệ môi trường và an toàn hạt nhân...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: