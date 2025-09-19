Thứ Sáu, 19/09/2025

Khách hàng được vay tối đa 100 triệu đồng mỗi nền tảng P2P Lending

Tùng Thư

19/09/2025, 08:06

Để triển khai việc thử nghiệm giải pháp cho vay ngang hàng (P2P Lending) theo quy định tại Nghị định số 94/2025/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành 2 quyết định trong việc tạo lập môi trường, điều kiện thử nghiệm đối với giải pháp cho vay ngang hàng...

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành 2 quyết định quan trọng, mở đường cho hoạt động P2P Lending.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành 2 quyết định quan trọng, mở đường cho hoạt động P2P Lending.

Theo đó, Quyết định số 2866/QĐ-NHNN quy định giới hạn dư nợ đối với khách hàng tham gia các nền tảng cho vay ngang hàng (P2P Lending) trong Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát theo Nghị định số 94/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quyết định, dư nợ tối đa của một khách hàng tại một nền tảng cho vay ngang hàng là 100 triệu đồng. Tổng dư nợ tối đa của một khách hàng tại toàn bộ các nền tảng tham gia cơ chế thử nghiệm là 400 triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, quy định này nhằm đảm bảo thống nhất chung nguyên tắc quản trị rủi ro, phù hợp với tính chất thí điểm của cơ chế thử nghiệm. Đồng thời, giới hạn tổn thất tài chính đối với cả bên cho vay và người đi vay, góp phần ổn định hệ thống tài chính.

Quyết định số 2970/QĐ-NHNN quy định việc kết nối, báo cáo và kiểm tra thông tin tín dụng khách hàng giữa các công ty cho vay ngang hàng và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Quyết định số 2970/QĐ-NHNN quy định các điều kiện kỹ thuật để kết nối với CIC; danh mục chỉ tiêu, thời hạn và tần suất cung cấp dữ liệu; quyền và nghĩa vụ của các công ty tham gia cơ chế thử nghiệm khi kết nối. Việc kết nối này nhằm phục vụ việc theo dõi, quản lý dư nợ của khách hàng theo đúng hạn mức quy định.

Việc tham gia hệ thống thông tin tín dụng sẽ giúp các công ty cho vay ngang hàng tham gia Cơ chế thử nghiệm có cơ sở quản lý dư nợ tối đa của 1 khách hàng tại nền tảng của mình cũng như toàn bộ các nền tảng theo quy định. Đồng thời có thể có thêm thông tin về bên đi vay để cung cấp cho bên cho vay (khi được sự chấp thuận của bên đi vay theo quy định pháp luật hiện hành), góp phần nâng cao chất lượng khoản vay.

Giới fintech cho rằng, các quyết định trên là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để các tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm có thể chủ động nghiên cứu, xây dựng, chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và năng lực quản trị, vận hành giải pháp cho vay ngang hàng an toàn, hiệu quả.

