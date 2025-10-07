Khách sạn cao cấp mở dịch vụ spa cho trẻ em

Trước kia, spa trong khách sạn là “thánh địa yên tĩnh” dành riêng cho người lớn. Đây là nơi các bậc cha mẹ kiệt sức có thể thư giãn và tạm thoát khỏi guồng quay hỗn loạn bên ngoài...

Giờ đây, những không gian spa cao cấp này đang được định hình lại như một trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đa thế hệ, phù hợp cả với những thanh thiếu niên căng thẳng, các trẻ em tiểu học hiếu kỳ, thậm chí là các em bé sơ sinh.

Đặc biệt, trong giới phụ huynh giàu có, ngày càng hình thành sự đồng thuận rằng đầu tư cho những hoạt động gắn kết giữa cha mẹ và con cái, thì dù xa xỉ đến đâu cũng xứng đáng.

Ngành du lịch và chăm sóc sức khỏe đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng đó, coi nhóm khách dưới 16 tuổi là thị trường tiềm năng kế tiếp. Các spa cũng đang mở rộng các dịch vụ vượt xa những buổi làm móng tay “Mẹ và Bé” truyền thống.

GIA ĐÌNH CÙNG THƯ GIÃN TẠI SPA

Tại Le Barthélemy ở St. Barths — khách sạn cao cấp có spa duy nhất của La Mer tại vùng Caribbean — bên cạnh những sản phẩm dưỡng da cao cấp như kem dưỡng ẩm 390 USD hay kem đêm 450 USD, du khách còn bắt gặp TooFruit, một thương hiệu chăm sóc da của Pháp dành riêng cho trẻ em.

Thực đơn spa của khách sạn còn có các dịch vụ cho trẻ nhỏ, như massage lưng thư giãn 30 phút với giá 80 euro (93 USD) và chăm sóc da mặt 25 phút giá 70 euro. “Chúng tôi muốn mang đến cho các vị khách nhỏ tuổi một khởi đầu dịu dàng và vui tươi trong hành trình tự chăm sóc bản thân,” bà Karine Valdenaire, Quản lý Spa, chia sẻ.

Tại resort xa xỉ South Bank ở quần đảo Turks và Caicos, các liệu trình spa cho trẻ em được thiết kế mô phỏng thực đơn chăm sóc của người lớn, nhưng được điều chỉnh phù hợp với độ tuổi. Dịch vụ được ưa chuộng nhất là massage lưng, cổ và vai, giúp các bé thư giãn sau một ngày vui chơi khám phá.

“Trẻ em thực sự hòa mình vào trải nghiệm này,” bà Gamze Gunay, Giám đốc bộ phận buồng phòng và spa của khách sạn chia sẻ, đồng thời cho biết các bé “rất hào hứng khi tham gia liệu trình spa, đặc biệt là khi được trải nghiệm cùng cha mẹ”.

South Bank đặc biệt chú trọng vào những chi tiết nhỏ giúp trẻ cảm thấy được trân trọng: có gối hỗ trợ để các bé thoải mái hơn khi nằm trên bàn massage, và nhân viên còn tết thêm sợi kim tuyến lấp lánh vào tóc cho những bé tham gia chăm sóc da mặt. Kết thúc buổi trị liệu, mỗi bé đều được tặng một ly sorbet xoài mát lạnh.

Theo bà Gunay, spa của khách sạn phục vụ khoảng 10 lượt khách nhỏ tuổi mỗi tuần. “Chúng tôi đang chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt: chăm sóc sức khỏe không còn là hoạt động cá nhân, mà đang trở thành trải nghiệm gắn kết cả gia đình”.

Tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Punta Mita ở Mexico, cha mẹ thậm chí có thể đăng ký các liệu trình dành riêng cho em bé nhỏ nhất của mình. Chương trình “Babies for All Seasons” được thiết kế cho các gia đình có con từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi, mang đến những hoạt động như yoga cho bé và xoa bóp phản xạ học (baby reflexology) – áp dụng lực nhẹ nhàng nhằm hỗ trợ tuần hoàn, tăng cường hệ miễn dịch và giúp bé ngủ ngon hơn.

Ông John O’Sullivan, Phó chủ tịch khu vực kiêm Tổng giám đốc Four Seasons Resort Punta Mita, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe là một hành trình kéo dài suốt đời – và hành trình đó có thể bắt đầu ngay từ khi một đứa trẻ chào đời”.

Đối với nhóm tuổi lớn hơn, khách sạn Four Seasons Beverly Hills vận hành một khu spa dành riêng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, nơi các bạn trẻ ở Los Angeles có thể đặt lịch trị liệu cùng khách lưu trú của khách sạn.

Được thiết kế nhằm giúp các vị khách nhỏ tuổi làm quen với thế giới thư giãn và chăm sóc da, menu spa bao gồm liệu trình “Max Relax” – kéo dài 1 tiếng với trị liệu mặt và cơ thể kết hợp hương liệu, có giá 295 USD, và “Sweet Little Face” – liệu trình 30 phút làm sạch và massage da mặt với giá 180 USD.

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH KHÉO LÉO

Ngoài yếu tố chăm sóc, đây cũng là một chiến lược kinh doanh khéo léo. Bà Gamze Gunay chia sẻ: “Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ cho một nhóm khách có những thách thức thực sự về hòa hợp thế hệ. Nhiều gia đình muốn đi nghỉ cùng nhau nhưng lại khó tìm được hoạt động khiến tất cả các độ tuổi đều hứng thú. Vì thế, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ wellness dành cho giới trẻ đang trở thành lời giải”.

Tất nhiên, làm việc với trẻ em đòi hỏi sự cẩn trọng đặc biệt. Nhiều khách sạn yêu cầu cha mẹ phải có mặt khi khách nhỏ tuổi hơn 16 tham gia các buổi trị liệu, và các liệu trình dành cho trẻ em thường ngắn hơn so với người lớn.

Các khách sạn hạng sang cũng đầu tư vào đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên biệt để đảm bảo an toàn và sức khỏe tinh thần cho trẻ nhỏ. Ông John O’Sullivan chia sẻ: “Tại Four Seasons Punta Mita, mọi chuyên viên làm việc với khách nhỏ tuổi đều được huấn luyện đặc biệt về kỹ năng tương tác phù hợp với lứa tuổi, an toàn và giao tiếp”.

Các chuyên viên trị liệu spa tại khu nghỉ dưỡng này đều được chứng nhận bởi Conocer – một chương trình đào tạo nghề chuyên nghiệp tại Mexico, giúp họ có đủ năng lực chăm sóc khách hàng ở mọi giai đoạn cuộc đời, từ trẻ sơ sinh cho đến người cao tuổi.

Chương trình KidsWell của Four Seasons Punta Mita được dẫn dắt bởi Erika Ibarra Zepeda, người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em, cùng nền tảng học thuật về tâm lý học và phát triển trẻ nhỏ.

Tóm lại, có lẽ câu hỏi thực sự không phải là liệu trẻ em có xứng đáng được nuông chiều tại các spa cao cấp của người lớn hay không. Mà thực tế là là tuổi thơ – với sự bừa bộn, ồn ào nhưng đầy tươi vui – vốn dĩ đã là "liều thuốc giải" hoàn hảo cho một thế giới đang căng thẳng và bất ổn này.