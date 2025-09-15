Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh
Hoài Phương
15/09/2025, 16:52
Báo cáo mới đây của UNICEF cho thấy, tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì ở Đông Á và Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi trong hai thập kỷ qua, với hơn 113 triệu trẻ em và thanh thiếu niên hiện đang bị ảnh hưởng…
Báo cáo "Xoay chuyển tình thế về thừa cân ở trẻ em tại
Đông Á và Thái Bình Dương – Xây dựng môi trường thực phẩm tốt hơn cho trẻ em" cảnh báo tình trạng thừa cân đang ở mức đáng lo ngại trên toàn khu vực,
với hơn 15% trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng ở 30 trong số 33 quốc gia.
Khu
vực này trở thành nơi có số trẻ em thừa cân nhiều nhất trên thế giới, cứ 4 trẻ em thừa cân trên toàn cầu thì có 1 trẻ em sống tại đây. Báo cáo cũng nhấn mạnh tình trạng béo phì tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ trẻ nhẹ cân, một sự đảo
chiều đáng chú ý cho thấy suy dinh dưỡng đang chuyển sang những hình thức mới
và nguy hiểm hơn.
“Mọi trẻ em đều có quyền được hưởng thực phẩm bổ dưỡng, thế
nhưng trên khắp khu vực, các em liên tục bị nhắm tới với những sản phẩm không
lành mạnh đe dọa sức khỏe,” bà June Kunugi, Giám đốc UNICEF Khu vực Đông Á và
Thái Bình Dương cho biết.
Trong danh sách các nước có tỉ lệ béo phì cao còn có Chile,
Mỹ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)… Theo tờ The Guardian (Anh), báo
cáo nói trên sử dụng dữ liệu từ hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ và các nguồn từ
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới và Ngân hàng Thế giới.
"Béo phì đang là mối lo ngày càng lớn. Thực phẩm siêu
chế biến đang thay thế trái cây, rau củ và protein trong bối cảnh dinh dưỡng
đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe
tinh thần của trẻ em", bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF,
cho hay. Chiến dịch tiếp thị đồ ăn vặt rầm rộ, nhãn mác gây hiểu lầm... đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng.
Tình trạng thừa cân và béo phì không chỉ ảnh hưởng tiêu cực
đến sức khỏe và việc học tập của trẻ, mà còn tạo gánh nặng lớn cho gia đình, hệ
thống y tế và nền kinh tế. Dự báo đến năm 2030, chi phí này có thể lên tới 2%
hoặc hơn trong GDP ở hầu hết các quốc gia Đông Á và Thái Bình Dương.
Trên khắp
khu vực, những hành động mạnh mẽ đang dần hình thành. Thái Lan đã hoàn thiện dự thảo luật nhằm hạn chế quảng cáo đồ
ăn vặt, bao gồm lệnh cấm sử dụng nhân vật hoạt hình, quảng cáo trong khung giờ
trẻ em xem TV nhiều nhất. Tại Malaysia, Chính phủ đã
siết chặt thuế đường như một phần của “cuộc chiến chống đường” trên toàn quốc.
Tại Việt Nam, báo cáo ghi nhận tỷ lệ thừa cân và béo phì ở
trẻ em từ 5 – 19 tuổi tăng mạnh — từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Doanh số
bán các thực phẩm không lành mạnh tại nước ta cũng tăng vọt 257% trong giai đoạn
2017 – 2021. Hiện Việt Nam đã phê duyệt luật thuế đầu tiên đối với đồ uống có
đường, dự kiến đạt 10% vào năm 2028.
Tại buổi ra mắt dự án cộng đồng “Về nhà ăn cơm - dưỡng
lành từ gốc" PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung, nguyên trưởng khoa Dinh dưỡng học
đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng quốc gia, nhận định: "Có một nghịch
lý trong nhận thức xã hội hiện nay. Trong khi người lớn ngày càng lo sợ về
các vấn đề sức khỏe, ăn uống kiêng khem, thì họ lại có xu hướng sợ trẻ em thiếu
chất, cho phép con em mình ăn uống không kiểm soát".
Hậu quả là sự gia tăng của các căn bệnh vốn chỉ thấy ở người
trưởng thành nay lại xuất hiện ở trẻ nhỏ, bao gồm gút, mỡ máu cao, đột quỵ... Bác
sĩ Nhung cho biết từng tiếp nhận trẻ 18 tháng tuổi có chỉ số cholesterol lên tới
6.9 và axit uric trên 500 - con số đáng báo động, thường thấy ở người lớn tuổi. Hay trẻ 14 tuổi đã phải dùng thuốc điều trị mỡ máu với liều lượng cao.
Bà Dương Thị Hải Anh, y sĩ Y học cổ truyền,
người sáng lập dự án, cho hay "ăn vội, ăn nhanh, ăn đêm hoặc ăn lệch"
đang dần trở thành xu hướng, đặc biệt ở giới trẻ hiện nay. Nhiều bữa ăn hàng ngày tuy
giúp no bụng nhưng lại là những "bữa ăn rỗng", thiếu hụt dinh dưỡng
thiết yếu. Khi nhận thấy con béo phì, nhiều gia đình lại tìm mọi cách để giảm
cân cho con bằng các phương pháp sai lầm, như"cắt cơm, ăn thịt, uống thực
phẩm chức năng"…
Tại hội thảo khoa học quốc tế về Dinh dưỡng học đường
năm 2025, PGS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Dinh dưỡng, cho biết tỷ lệ thừa
cân, béo phì ở học sinh Việt Nam tại các đô thị lớn hiện khoảng 26%. "Tốc
độ này nhanh hơn Thái Lan và đang tiệm cận các nước phát triển. Thừa
cân béo phì chính là quả bom nổ chậm cho gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm
trong tương lai, bào mòn sức khỏe và năng suất lao động của quốc gia", PGS
Dương nói.
Theo khảo sát của Viện Dinh dưỡng, trẻ em Việt Nam tiêu thụ
trung bình 30 - 40g đường mỗi ngày, vượt xa khuyến nghị của WHO (dưới
25g/ngày). Đồng thời, trẻ em đô thị dành trung bình 4 - 6 giờ mỗi ngày cho các
hoạt động ít vận động như xem tivi, sử dụng máy tính và thiết bị điện tử.
"Một yếu tố quan trọng khác là thiếu bữa ăn học đường
cân bằng dinh dưỡng. Hiện chỉ chưa đến 50% trường tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm
non và khoảng 30% đối với học sinh tiểu học. Đa số căng tin trường học và quầy
hàng gần trường bán thức ăn nhanh, đồ uống có đường, thực phẩm chế biến công
nghiệp", PGS Dương cho biết.
Tại hội thảo, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức cũng trăn trở
về gánh nặng dinh dưỡng đang tồn tại ở Việt Nam. Ông cho rằng cần thiết phải có
tư duy mới và những giải pháp đột phá, tạo ra một "cú hích chiến lược"
tại "mặt trận" trường học.
"Cần luật hóa chính sách dinh dưỡng học đường để triển
khai đồng bộ các chương trình như bữa ăn học đường quốc gia, giáo dục dinh dưỡng,
kiểm soát béo phì học đường... để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ",
Thứ trưởng nói.
Tiến sĩ Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế),
cho biết Luật Phòng bệnh đang xây dựng có một chương riêng về dinh dưỡng. Dự thảo
luật nêu rõ học sinh các cấp sẽ được tuyên truyền và giáo dục về dinh dưỡng, bảo
đảm chế độ ăn phù hợp theo độ tuổi, được đánh giá tình trạng dinh dưỡng định kỳ.
Các quy định trong dự thảo sẽ chuyển từ "khuyến nghị"
sang "bắt buộc", đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo
dục trong việc triển khai y tế học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng
hợp lý và tăng cường hoạt động thể chất cho học sinh, TS Hà cho hay. Dự kiến, Dự
thảo Luật Phòng bệnh sẽ được báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội xem xét, cho ý
kiến tại kỳ họp tháng 10 tới.
Chóng mặt chưa chắc là do rối loạn tiền đình
10:30, 08/09/2025
Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt
Chiến lược “câu giờ” đem lại thành công cho ca bệnh hiếm
Một ca bệnh hiếm gặp trong lịch sử y khoa vừa được điều trị thành công tại bệnh viện Việt Nam, sau đó được đăng tải trên European Heart Journal – Case Reports, tạp chí y khoa thuộc Hội Tim mạch châu Âu (ESC)…
Một số loại vaccine đã sẵn sàng, hứa hẹn “kỳ tích” ngừa ung thư
Nền tảng mRNA cá nhân hóa là một trong những đấu trường cạnh tranh khốc liệt nhất của ngành dược phẩm hiện đại. Đây chính là công nghệ đã tạo nên tên tuổi của các gã khổng lồ như Moderna và BioNTech…
Bệnh viện Việt “mời” robot tiếp đón bệnh nhân
Chuyển đổi số trong bệnh viện không chỉ là ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại vào việc khám chữa bệnh, mà còn bao gồm cả phần mềm quản lý thông minh, y bạ điện tử hay máy móc tự động trong quá trình vận hành...
Bác sỹ Việt điều trị thành công nhiều ca sỏi mật khó
Bệnh nhân khi bị sỏi mật cần được thăm khám ở cơ sở uy tín, để sớm phát hiện bệnh. Hơn nữa, mỗi bệnh nhân có bệnh lý nền và cơ địa kèm theo khác nhau, cần lên phương án chi tiết, hợp lý, để kết quả điều trị được tốt nhất...
Chóng mặt chưa chắc là do rối loạn tiền đình
Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, các rối loạn thần kinh hiếm gặp; rối loạn chuyển hóa... Vì vậy, khi có các dấu hiệu chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nhìn mờ…, người bệnh cần đi khám sớm để điều trị kịp thời...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: