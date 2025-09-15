Thứ Hai, 15/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh

Hoài Phương

15/09/2025, 16:52

Báo cáo mới đây của UNICEF cho thấy, tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì ở Đông Á và Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi trong hai thập kỷ qua, với hơn 113 triệu trẻ em và thanh thiếu niên hiện đang bị ảnh hưởng…

"Ăn vội, ăn nhanh, ăn đêm hoặc ăn lệch" đang góp phần dẫn đến tình trạng thừa cân ở trẻ em.
"Ăn vội, ăn nhanh, ăn đêm hoặc ăn lệch" đang góp phần dẫn đến tình trạng thừa cân ở trẻ em.

Báo cáo "Xoay chuyển tình thế về thừa cân ở trẻ em tại Đông Á và Thái Bình Dương – Xây dựng môi trường thực phẩm tốt hơn cho trẻ em" cảnh báo tình trạng thừa cân đang ở mức đáng lo ngại trên toàn khu vực, với hơn 15% trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng ở 30 trong số 33 quốc gia.

Khu vực này trở thành nơi có số trẻ em thừa cân nhiều nhất trên thế giới, cứ 4 trẻ em thừa cân trên toàn cầu thì có 1 trẻ em sống tại đây. Báo cáo cũng nhấn mạnh tình trạng béo phì tăng gần gấp đôi so với tỷ lệ trẻ nhẹ cân, một sự đảo chiều đáng chú ý cho thấy suy dinh dưỡng đang chuyển sang những hình thức mới và nguy hiểm hơn.

“Mọi trẻ em đều có quyền được hưởng thực phẩm bổ dưỡng, thế nhưng trên khắp khu vực, các em liên tục bị nhắm tới với những sản phẩm không lành mạnh đe dọa sức khỏe,” bà June Kunugi, Giám đốc UNICEF Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cho biết. 

Tình trạng thừa cân ở trẻ em đang ở mức đáng lo ngại trên toàn khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.
Tình trạng thừa cân ở trẻ em đang ở mức đáng lo ngại trên toàn khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Trong danh sách các nước có tỉ lệ béo phì cao còn có Chile, Mỹ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)… Theo tờ The Guardian (Anh), báo cáo nói trên sử dụng dữ liệu từ hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ và các nguồn từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới và Ngân hàng Thế giới.

"Béo phì đang là mối lo ngày càng lớn. Thực phẩm siêu chế biến đang thay thế trái cây, rau củ và protein trong bối cảnh dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe tinh thần của trẻ em", bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, cho hay. Chiến dịch tiếp thị đồ ăn vặt rầm rộ, nhãn mác gây hiểu lầm... đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng.

Tình trạng thừa cân và béo phì không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và việc học tập của trẻ, mà còn tạo gánh nặng lớn cho gia đình, hệ thống y tế và nền kinh tế. Dự báo đến năm 2030, chi phí này có thể lên tới 2% hoặc hơn trong GDP ở hầu hết các quốc gia Đông Á và Thái Bình Dương.

Trên khắp khu vực, những hành động mạnh mẽ đang dần hình thành. Thái Lan đã hoàn thiện dự thảo luật nhằm hạn chế quảng cáo đồ ăn vặt, bao gồm lệnh cấm sử dụng nhân vật hoạt hình, quảng cáo trong khung giờ trẻ em xem TV nhiều nhất. Tại Malaysia, Chính phủ đã siết chặt thuế đường như một phần của “cuộc chiến chống đường” trên toàn quốc.

Chiến dịch tiếp thị đồ ăn vặt rầm rộ, nhãn mác gây hiểu lầm... đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng thừa cân.
Chiến dịch tiếp thị đồ ăn vặt rầm rộ, nhãn mác gây hiểu lầm... đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng thừa cân.

Tại Việt Nam, báo cáo ghi nhận tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em từ 5 – 19 tuổi tăng mạnh — từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Doanh số bán các thực phẩm không lành mạnh tại nước ta cũng tăng vọt 257% trong giai đoạn 2017 – 2021. Hiện Việt Nam đã phê duyệt luật thuế đầu tiên đối với đồ uống có đường, dự kiến đạt 10% vào năm 2028.

Tại buổi ra mắt dự án cộng đồng  “Về nhà ăn cơm - dưỡng lành từ gốc" PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung, nguyên trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng quốc gia, nhận định: "Có một nghịch lý trong nhận thức xã hội hiện nay. Trong khi người lớn ngày càng lo sợ về các vấn đề sức khỏe, ăn uống kiêng khem, thì họ lại có xu hướng sợ trẻ em thiếu chất, cho phép con em mình ăn uống không kiểm soát".

Hậu quả là sự gia tăng của các căn bệnh vốn chỉ thấy ở người trưởng thành nay lại xuất hiện ở trẻ nhỏ, bao gồm gút, mỡ máu cao, đột quỵ... Bác sĩ Nhung cho biết từng tiếp nhận trẻ 18 tháng tuổi có chỉ số cholesterol lên tới 6.9 và axit uric trên 500 - con số đáng báo động, thường thấy ở người lớn tuổi. Hay trẻ 14 tuổi đã phải dùng thuốc điều trị mỡ máu với liều lượng cao.

Bà Dương Thị Hải Anh, y sĩ Y học cổ truyền, người sáng lập dự án, cho hay "ăn vội, ăn nhanh, ăn đêm hoặc ăn lệch" đang dần trở thành xu hướng, đặc biệt ở giới trẻ hiện nay. Nhiều bữa ăn hàng ngày tuy giúp no bụng nhưng lại là những "bữa ăn rỗng", thiếu hụt dinh dưỡng thiết yếu. Khi nhận thấy con béo phì, nhiều gia đình lại tìm mọi cách để giảm cân cho con bằng các phương pháp sai lầm, như"cắt cơm, ăn thịt, uống thực phẩm chức năng"…

Doanh số bán các thực phẩm không lành mạnh tại Việt Nam tăng vọt 257% trong giai đoạn 2017 – 2021. 
Doanh số bán các thực phẩm không lành mạnh tại Việt Nam tăng vọt 257% trong giai đoạn 2017 – 2021. 

Tại hội thảo khoa học quốc tế về Dinh dưỡng học đường năm 2025, PGS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Dinh dưỡng, cho biết tỷ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh Việt Nam tại các đô thị lớn hiện khoảng 26%. "Tốc độ này nhanh hơn Thái Lan và đang tiệm cận các nước phát triển. Thừa cân béo phì chính là quả bom nổ chậm cho gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm trong tương lai, bào mòn sức khỏe và năng suất lao động của quốc gia", PGS Dương nói.

Theo khảo sát của Viện Dinh dưỡng, trẻ em Việt Nam tiêu thụ trung bình 30 - 40g đường mỗi ngày, vượt xa khuyến nghị của WHO (dưới 25g/ngày). Đồng thời, trẻ em đô thị dành trung bình 4 - 6 giờ mỗi ngày cho các hoạt động ít vận động như xem tivi, sử dụng máy tính và thiết bị điện tử.

"Một yếu tố quan trọng khác là thiếu bữa ăn học đường cân bằng dinh dưỡng. Hiện chỉ chưa đến 50% trường tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm non và khoảng 30% đối với học sinh tiểu học. Đa số căng tin trường học và quầy hàng gần trường bán thức ăn nhanh, đồ uống có đường, thực phẩm chế biến công nghiệp", PGS Dương cho biết.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức cũng trăn trở về gánh nặng dinh dưỡng đang tồn tại ở Việt Nam. Ông cho rằng cần thiết phải có tư duy mới và những giải pháp đột phá, tạo ra một "cú hích chiến lược" tại "mặt trận" trường học.

"Cần luật hóa chính sách dinh dưỡng học đường để triển khai đồng bộ các chương trình như bữa ăn học đường quốc gia, giáo dục dinh dưỡng, kiểm soát béo phì học đường... để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ", Thứ trưởng nói.

Trẻ em Việt Nam tiêu thụ trung bình 30 - 40g đường mỗi ngày, vượt xa khuyến nghị của WHO.
Trẻ em Việt Nam tiêu thụ trung bình 30 - 40g đường mỗi ngày, vượt xa khuyến nghị của WHO.

Tiến sĩ Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết Luật Phòng bệnh đang xây dựng có một chương riêng về dinh dưỡng. Dự thảo luật nêu rõ học sinh các cấp sẽ được tuyên truyền và giáo dục về dinh dưỡng, bảo đảm chế độ ăn phù hợp theo độ tuổi, được đánh giá tình trạng dinh dưỡng định kỳ.

Các quy định trong dự thảo sẽ chuyển từ "khuyến nghị" sang "bắt buộc", đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc triển khai y tế học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể chất cho học sinh, TS Hà cho hay. Dự kiến, Dự thảo Luật Phòng bệnh sẽ được báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10 tới.

Chóng mặt chưa chắc là do rối loạn tiền đình

10:30, 08/09/2025

Chóng mặt chưa chắc là do rối loạn tiền đình

Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt

15:38, 04/09/2025

Chọn đúng, dùng đúng kính áp tròng để bảo vệ đôi mắt

Kem chống nắng một lần nữa gây tranh cãi

08:14, 03/09/2025

Kem chống nắng một lần nữa gây tranh cãi

Từ khóa:

giảm cân sức khỏe Thực phẩm tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Chiến lược “câu giờ” đem lại thành công cho ca bệnh hiếm

Chiến lược “câu giờ” đem lại thành công cho ca bệnh hiếm

Một ca bệnh hiếm gặp trong lịch sử y khoa vừa được điều trị thành công tại bệnh viện Việt Nam, sau đó được đăng tải trên European Heart Journal – Case Reports, tạp chí y khoa thuộc Hội Tim mạch châu Âu (ESC)…

Một số loại vaccine đã sẵn sàng, hứa hẹn “kỳ tích” ngừa ung thư

Một số loại vaccine đã sẵn sàng, hứa hẹn “kỳ tích” ngừa ung thư

Nền tảng mRNA cá nhân hóa là một trong những đấu trường cạnh tranh khốc liệt nhất của ngành dược phẩm hiện đại. Đây chính là công nghệ đã tạo nên tên tuổi của các gã khổng lồ như Moderna và BioNTech…

Bệnh viện Việt “mời” robot tiếp đón bệnh nhân

Bệnh viện Việt “mời” robot tiếp đón bệnh nhân

Chuyển đổi số trong bệnh viện không chỉ là ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại vào việc khám chữa bệnh, mà còn bao gồm cả phần mềm quản lý thông minh, y bạ điện tử hay máy móc tự động trong quá trình vận hành...

Bác sỹ Việt điều trị thành công nhiều ca sỏi mật khó

Bác sỹ Việt điều trị thành công nhiều ca sỏi mật khó

Bệnh nhân khi bị sỏi mật cần được thăm khám ở cơ sở uy tín, để sớm phát hiện bệnh. Hơn nữa, mỗi bệnh nhân có bệnh lý nền và cơ địa kèm theo khác nhau, cần lên phương án chi tiết, hợp lý, để kết quả điều trị được tốt nhất...

Chóng mặt chưa chắc là do rối loạn tiền đình

Chóng mặt chưa chắc là do rối loạn tiền đình

Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não, các rối loạn thần kinh hiếm gặp; rối loạn chuyển hóa... Vì vậy, khi có các dấu hiệu chóng mặt kéo dài, tê bì tay chân, yếu cơ, nhìn mờ…, người bệnh cần đi khám sớm để điều trị kịp thời...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

eMagazine

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Doanh nghiệp

2

Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

Thế giới

3

Đồng rupee Ấn Độ suy yếu vì thuế quan Mỹ

Thế giới

4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

5

BIDV và ADB nâng tầm hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: