Thuốc giảm cân vào thực đơn chăm sóc sức khỏe tại các resort xa xỉ

Các loại thuốc giảm cân như Ozempic tưởng chừng có thể khiến các chương trình detox tại khu nghỉ dưỡng biến mất. Nhưng thực tế, chúng lại đang được hồi sinh…

Các loại thuốc điều trị tiểu đường tuýp 2 như Ozempic và Wegovy vốn đang được sử dụng phổ biến cho mục đích giảm cân. Thực tế, chúng mang lại điều mà các spa làm đẹp chưa thể đảm bảo: giảm cân dễ dàng, lâu dài với chi phí khoảng 500 USD mỗi tháng, tùy thuộc vào bảo hiểm. Không cần leo núi đổ mồ hôi, không cần những lớp thể dục cường độ cao hay tính toán calo nghiêm ngặt.

Kết quả là từ đỉnh cao huy hoàng, một số khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và giảm cân đã phải chật vật để tránh doanh thu chạm đáy. Người ta không cần đến đây để tập các bài thể dục, ăn theo thực đơn nghiêm ngặt hay thải độc để giảm cân, mà hoàn toàn có thể sử dụng thuốc tại nhà. Và không chỉ riêng các resort này, nhóm thuốc GLP-1 đã tạo ra cú sốc lớn cho thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu trị giá 6,3 nghìn tỷ USD.

Bí quyết để ngành nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tránh được cú sụp đổ hóa ra lại có thể nằm ở việc tích hợp chính mối đe dọa này thành một phần trong chương trình chăm sóc của họ.

CUỘC CÁCH MẠNG MỚI CỦA CÁC RESORT

Tại resort chăm sóc sức khỏe và giảm cân cao cấp Hilton Head Health (còn gọi là H3), số lượng khách mới đã giảm trong năm 2023. Một năm sau, nhờ các nỗ lực marketing và chương trình mới, đại diện của khu nghỉ dưỡng cho biết lượng khách đã tăng trở lại, dù từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Khu nghỉ dưỡng không hỏi trực tiếp về việc khách có sử dụng thuốc GLP-1 trong phiếu đăng ký hay không, bởi thực tế thì khách hàng không phải lúc nào cũng nói thật. Giám đốc chương trình chăm sóc sức khỏe David Chesworth cho rằng ít nhất một phần nguyên nhân của sự sụt giảm khách hàng đến từ các loại thuốc này. Những người sẵn sàng bỏ tiền để cải thiện vấn đề sức khỏe của mình, ông nói, sẽ “chọn thử dùng loại thuốc này trước thay vì tham gia một chương trình giảm cân”.

Hilton Head Health đã thêm thuốc giảm cân vào một số chương trình tập luyện cho khách hàng.

Điều đó đã góp phần định hình ý tưởng cho chương trình H3 Experience mới của khu nghỉ dưỡng, kéo dài ít nhất là bốn ngày, giúp khách cân nhắc ưu và nhược điểm của việc sử dụng thuốc giảm cân GLP-1.

Khách hàng tham gia chương trình sẽ được tiếp cận việc sử dụng thuốc giảm cân một cách toàn diện và cá nhân hóa hơn đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Ông David Chesworth cũng nhấn mạnh rằng khu nghỉ dưỡng luôn khuyến khích khách tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến dược phẩm.

Tại The Ranch, resort chăm sóc sức khỏe hoạt động ở Malibu, California từ năm 2010, triết lý của các chương trình vẫn giữ nguyên: kỷ luật nghiêm khắc với thực đơn thuần chay, không caffeine, yoga từ tờ mờ sáng và bốn giờ leo núi mỗi ngày.

Tuy nhiên, thành phần khách hàng giờ đây đã thay đổi, với nhiều phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh hơn, nhiều người sử dụng thuốc giảm cân GLP-1 hơn. Đồng thời, họ quan tâm nhiều hơn đến những gì xảy ra sau khi giảm cân, bao gồm duy trì, kéo dài tuổi thọ và sống khỏe khi về già.

Việc hỗ trợ nhóm khách này đã trở thành nguồn thu hấp dẫn cho các khu nghỉ dưỡng. Các chương trình giảm mỡ kèm hỗ trợ người dùng thuốc giảm cân có chi phí từ 12.400 USD cho 6 đêm, trong khi một chương trình tiêu chuẩn tại The Ranch có giá khoảng 9.200 USD cho cùng thời gian.

Và cũng có những yếu tố mới cần cân nhắc, chẳng hạn như nhu cầu dinh dưỡng đi kèm với việc sử dụng thuốc GLP-1. Skyterra, một điểm đến được đánh giá cao nhờ các chương trình nghỉ dưỡng cá nhân hóa tại dãy núi Blue Ridge ở North Carolina, đã hợp tác với một bác sĩ địa phương để hỗ trợ khách đã, đang và muốn dùng thuốc giảm cân GLP-1, hoặc đang trong giai đoạn cai thuốc.

Các chương trình nghỉ dưỡng bao gồm tư vấn về cách duy trì khối lượng cơ bắp khi sử dụng thuốc giảm cân GLP-1 có giá 18.480 USD cho 4 tuần, đi kèm nhóm hỗ trợ trực tuyến hàng tuần nhằm giúp khách duy trì tiến bộ trong đời sống thực tế.

TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Đây không phải là lần đầu tiên các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe phải đổi mới và nâng cấp dịch vụ của mình theo xu hướng thị trường. Craig Oliver, nhà sáng lập Spas of America, cho biết ngành này đã nhiều lần trải qua những biến động tương tự theo từng xu hướng thể dục mới. Từ sự bùng nổ của aerobics vào thập niên 80 đến sự hồi sinh của yoga vào những năm đầu 2000.

“Thời điểm đó, chỉ sau một đêm, các spa đã phải gấp rút mở lớp aerobics,” ông nói. “Pilates cũng từng là một cơn sốt lớn. Ai cũng phải sắp xếp lại phòng tập để lắp đặt máy reformer”.

Pilates cũng từng là một cơn sốt lớn tại các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Một khảo sát của KFF năm 2024 cho thấy việc sử dụng thuốc giảm cân GLP-1 đang tăng vọt; dự báo sẽ tăng hơn 73% trong năm 2025, đạt tới 1 trong 5 người trưởng thành Mỹ.

Sự tăng trưởng này một phần đến từ việc tiếp cận thuốc ngày càng dễ dàng. Vào tháng 8, Novo Nordisk đã giảm giá thuốc Ozempic xuống còn 499 USD từ mức 1.000 USD. Đối thủ của hãng, Eli Lilly, cũng đang nộp hồ sơ xin FDA phê duyệt một loại thuốc giảm cân uống hàng ngày, orforglipron, dự kiến ra mắt cuối năm nay.

Điều đó có nghĩa là các khu nghỉ dưỡng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi với các loại thuốc giảm cân mới. Susie Ellis, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Global Wellness Institute, gọi đây là tương lai của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Bà dự đoán rằng các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe sẽ phải chấp nhận một “sự kết hợp mới” giữa y học, chăm sóc sức khỏe và công nghệ biohacking hiện đại.

Các khu nghỉ dưỡng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi với các loại thuốc giảm cân mới.

“Tất cả các spa và khu nghỉ dưỡng sẽ cần phải tư duy lại để đáp ứng những nhu cầu đặc thù của những người dùng thuốc GLP-1,” bà Susie nhận định.

Theo lời một chủ khu nghỉ dưỡng xa xỉ, các loại thuốc giảm cân GLP-1 “thực sự có thể trở nên cần thiết đối với những người gặp khó khăn về cân nặng và muốn giảm cân, cũng như kính điều chỉnh cần thiết cho người có thị lực kém”.