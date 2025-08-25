Khai mạc AIPA Roadshow tại Việt Nam

Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh thông qua AIPA Roadshow, các đại biểu Quốc hội/nghị sĩ trẻ sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và xây dựng mạng lưới hợp tác bền chặt giữa các đại biểu trẻ trong khu vực ASEAN...

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Ban Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam khóa XV phối hợp với Ban Thư ký Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia ASEAN (AIPA) phối hợp tổ chức “AIPA Roadshow tại Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh hoạt động AIPA Roadshow lần này có ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới Đại hội đồng AIPA-45 vừa qua.

CƠ HỘI TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIỮA CÁC NGHỊ SĨ TRẺ TRONG ASEAN

Trong đó, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh trong giai đoạn chuyển mình hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, ASEAN cần phải năng động, tự cường, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm; AIPA và ASEAN cần tăng cường kết nối, bổ trợ lẫn nhau: hợp tác ASEAN là nền tảng, còn hợp tác AIPA là động lực.

Chia sẻ ASEAN và AIPA đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ mong muốn các đại biểu Quốc hội trẻ trong khu vực không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và năng lực dự báo, đóng góp xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, phù hợp thực tiễn đất nước và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Cùng với đó là nuôi dưỡng khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn đổi mới sáng tạo với phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế số; chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh mềm của văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời quảng bá giá trị Việt Nam ra thế giới, biến văn hóa thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thông qua AIPA Roadshow, các đại biểu Quốc hội/nghị sĩ trẻ sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và xây dựng mạng lưới hợp tác bền chặt giữa các đại biểu trẻ trong khu vực, từ đó đóng góp thiết thực vào một ASEAN vững mạnh, sáng tạo và thịnh vượng.

Chủ tịch Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ cho rằng “AIPA Roadshow tại Việt Nam” không chỉ mang đến cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam được trực tiếp trao đổi, học hỏi với bạn bè quốc tế mà còn góp phần khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, sáng tạo và phát triển bền vững. Các nội dung được trao đổi tại chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để thế hệ trẻ ASEAN chung tay xây dựng một cộng đồng hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

TRUYỀN CẢM HỨNG CHO THANH NIÊN TRẺ VIỆT NAM THAM GIA ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, giới trẻ chính là nhịp cầu của hiện tại và tương lai, là lực lượng chủ lực góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Với gần 220 triệu người, chiếm 1/3 dân số ASEAN, thanh niên là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia và sự lớn mạnh không ngừng của Cộng đồng ASEAN.

Toàn cảnh lễ khai mạc AIPA Roadshow tại Việt Nam sáng 25/8. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Trong bối cảnh đất nước đang triển khai mạnh mẽ các định hướng lớn để đất nước “cất cánh” từ khoa học-công nghệ, hội nhập, kinh tế tư nhân đến hoàn thiện thể chế, Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định thanh niên là lực lượng xung kích, sáng tạo, dấn thân và tiên phong, không chỉ trong tư duy mà còn trong hành động; phát huy bản sắc dân tộc và nâng cao năng lực hội nhập toàn cầu.

Thông qua các phiên chia sẻ thông tin của các chuyên gia, thảo luận đa chiều giữa đại biểu Quốc hội/nghị sĩ trẻ tại AIPA Roadshow, Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn thanh niên Việt Nam không chỉ hiểu hơn về cơ chế hoạt động của nghị viện khu vực, mà còn được truyền cảm hứng để tích cực, chủ động tham gia vào đời sống chính trị-xã hội, từ đó hình thành tư duy phản biện, nâng cao năng lực công dân toàn cầu và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman nhấn mạnh Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 9/2023 đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với các đại biểu tham dự.

Đây cũng chính là ví dụ tiêu biểu về việc tạo diễn đàn cởi mở nhằm thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ tại các nghị viện, hỗ trợ các nghị sĩ trẻ phát huy tối đa vai trò của mình, bảo đảm tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe trong tiến trình ra quyết định ở quy mô toàn cầu; qua đó góp phần quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến khó lường, hợp tác giữa các đại biểu Quốc hội trẻ đóng vai trò rất quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN, trao quyền cho giới trẻ lên tiếng và tham gia vào quá trình xây dựng tương lai khu vực.

Thông qua các phiên thảo luận tương tác với đại diện của AIPA, các đại biểu đã giao lưu, đóng góp ý kiến nhằm tăng cường hiểu biết toàn diện về vai trò của AIPA trong thúc đẩy hợp tác khu vực thông qua ngoại giao nghị viện; khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, đặt trọng tâm vào việc xây dựng một nền tảng bền vững để kết nối và đồng hành cùng thanh niên trong tiến trình hội nhập khu vực.

Đây là lần đầu tiên, AIPA Roadshow được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động Kế hoạch truyền thông tổng thể của AIPA giai đoạn 2018 - 2025 và Kế hoạch chiến lược AIPA 2023 - 2030 do Ban Thư ký AIPA phối hợp với các Nghị viện thành viên tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về ASEAN và AIPA, hướng tới đối tượng là thanh niên, sinh viên các trường đại học và những gương mặt trẻ tiêu biểu.

Thông qua các hoạt động đối thoại, giao lưu và chia sẻ với giới trẻ, AIPA Roadshow góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của AIPA trong thúc đẩy hợp tác khu vực trên nền tảng ngoại giao nghị viện; đồng thời, giúp xây dựng nền tảng hiểu biết về các hoạt động của các nghị sĩ trẻ AIPA, thúc đẩy sự kết nối giữa thanh niên các nước trong khu vực.