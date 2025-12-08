Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng 8/12 tại Trụ sở Trung ương Đảng, với sự tham dự và chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, kết nối trực tuyến tới hơn 2.000 điểm cầu.

Sáng ngày 8/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 40 điểm cầu tỉnh/thành ủy, đảng ủy và 2.085 điểm cầu cấp xã, phường.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: ĐCS

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh); cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương dự Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, cho biết năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn.

Nổi bật là tham mưu triển khai đồng bộ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết 18-NQ/TW đến năm 2030; góp phần hình thành mô hình phát triển mang tính chiến lược dài hạn.

Ngành cũng phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tham mưu công tác nhân sự bảo đảm thận trọng, dân chủ, khách quan, đạt sự đồng thuận rất cao.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, điều hành phần tham luận tại Hội nghị. Ảnh: ĐCS

Nhiều mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ. Trong năm, ngành đã hoàn thành 143 đề án, nhiệm vụ do Trung ương giao; tham mưu ban hành 224 văn bản nhằm tạo cơ sở chính trị, pháp lý thống nhất, liên thông, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, đáp ứng nhiệm vụ. Ngành đã kiện toàn kịp thời nhân sự chủ chốt các cơ quan, địa phương; hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh, thành ủy và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không là người địa phương.

Hội nghị nghe nhiều tham luận của các cấp ủy, tổ chức đảng về mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí, đào tạo cán bộ; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của ngành trong năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập trung tham mưu chuẩn bị nhân sự và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng, kết hợp trực tuyến đến 40 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy và 2.085 điểm cầu cấp xã, phường. Ảnh: ĐCS

Đồng chí yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng hoàn thiện và triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới; khẩn trương rà soát, bổ sung thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực thực thi của địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp mô hình chính quyền hai cấp.

Cùng với đó, ngành tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai đầy đủ các quy định mới về công tác cán bộ theo tinh thần “có vào có ra”, “có lên có xuống”. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đồng thời kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, uy tín thấp.

Ngành được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với quản lý cán bộ, đảng viên.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định các nhiệm vụ được giao mang tính chiến lược cho cả nhiệm kỳ tới, đồng thời đề nghị tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.