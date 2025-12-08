Thứ Hai, 08/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

Hà Lê

08/12/2025, 18:51

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng 8/12 tại Trụ sở Trung ương Đảng, với sự tham dự và chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, kết nối trực tuyến tới hơn 2.000 điểm cầu.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: ĐCS
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: ĐCS

Sáng ngày 8/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 40 điểm cầu tỉnh/thành ủy, đảng ủy và 2.085 điểm cầu cấp xã, phường.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: ĐCS
Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: ĐCS

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh); cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương dự Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, cho biết năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn.

Nổi bật là tham mưu triển khai đồng bộ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết 18-NQ/TW đến năm 2030; góp phần hình thành mô hình phát triển mang tính chiến lược dài hạn.

Ngành cũng phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tham mưu công tác nhân sự bảo đảm thận trọng, dân chủ, khách quan, đạt sự đồng thuận rất cao.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, điều hành phần tham luận tại Hội nghị.  Ảnh: ĐCS
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, điều hành phần tham luận tại Hội nghị.  Ảnh: ĐCS

Nhiều mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ. Trong năm, ngành đã hoàn thành 143 đề án, nhiệm vụ do Trung ương giao; tham mưu ban hành 224 văn bản nhằm tạo cơ sở chính trị, pháp lý thống nhất, liên thông, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, đáp ứng nhiệm vụ. Ngành đã kiện toàn kịp thời nhân sự chủ chốt các cơ quan, địa phương; hoàn thành việc bố trí 100% bí thư tỉnh, thành ủy và chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không là người địa phương.

Hội nghị nghe nhiều tham luận của các cấp ủy, tổ chức đảng về mô hình chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí, đào tạo cán bộ; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của ngành trong năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập trung tham mưu chuẩn bị nhân sự và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; phối hợp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng, kết hợp trực tuyến đến 40 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy và 2.085 điểm cầu cấp xã, phường. Ảnh: ĐCS
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng, kết hợp trực tuyến đến 40 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy và 2.085 điểm cầu cấp xã, phường. Ảnh: ĐCS

Đồng chí yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng hoàn thiện và triển khai hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới; khẩn trương rà soát, bổ sung thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao năng lực thực thi của địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp mô hình chính quyền hai cấp.

Cùng với đó, ngành tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai đầy đủ các quy định mới về công tác cán bộ theo tinh thần “có vào có ra”, “có lên có xuống”. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đồng thời kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, uy tín thấp.

Ngành được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với quản lý cán bộ, đảng viên.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định các nhiệm vụ được giao mang tính chiến lược cho cả nhiệm kỳ tới, đồng thời đề nghị tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.

Từ khóa:

bầu cử Quốc hội khóa XVI Đại hội XIV của Đảng Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đọc thêm

Quốc hội bàn cơ chế đặc thù phát triển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Quốc hội bàn cơ chế đặc thù phát triển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Quốc hội ngày 8/12/2025 thảo luận về các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm và tạo khuôn khổ thể chế vượt trội để triển khai các dự án lớn tại 3 thành phố...

Việt Nam – Campuchia thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới

Việt Nam – Campuchia thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác năm 2025 và thống nhất nhiều định hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước.

Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey

Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey

Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) – Meun Chey (Prey Veng) đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác Việt Nam – Campuchia, mở thêm trục giao thương chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, kết nối hạ tầng và tăng cường giao lưu nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những đóng góp to lớn, đồng thời yêu cầu Quân khu tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao sức mạnh tổng hợp và huấn luyện thực chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề xuất bổ sung nguồn dự toán chi thường xuyên từ viện trợ nước ngoài năm 2025

Đề xuất bổ sung nguồn dự toán chi thường xuyên từ viện trợ nước ngoài năm 2025

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho bổ sung 26,343 tỷ đồng viện trợ nước ngoài vào dự toán chi thường xuyên năm 2025. Khoản kinh phí này phát sinh từ các dự án và hiện vật viện trợ mới được tiếp nhận sau thời điểm lập dự toán đợt 1, cần đưa vào ngân sách để bảo đảm tiến độ thực hiện và duy trì các cam kết với nhà tài trợ…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kinh tế eurozone tăng trưởng mạnh hơn ước tính ban đầu

Thế giới

2

Người tiêu dùng ưu tiên chi tiêu thiết yếu, chuộng ưu đãi tài chính để giảm áp lực mùa Tết

Tài chính

3

Công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng tuyến đường sắt Bắc – Nam

Đầu tư

4

Quảng Trị thúc đẩy kinh tế xanh, mở rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ - tuần hoàn giai đoạn 2026-2030

Chuyển động xanh

5

Yêu cầu công bố mẫu nhà phòng chống bão, lụt trước ngày 10/12/2025

Chính sách

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy