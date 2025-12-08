Việt Nam – Campuchia thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Dũng Hiếu
08/12/2025, 18:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác năm 2025 và thống nhất nhiều định hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước.
Sáng ngày 8/12/2025, nhân dịp cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì Lễ khai trương Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác đạt được thời gian qua đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới.
Trong không khí hữu nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Hun Manet về những thành tựu Campuchia đạt được sau hơn hai năm điều hành Chính phủ; đồng thời, chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và lãnh đạo cấp cao Campuchia.
Thủ tướng Hun Manet cảm ơn lãnh đạo Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; chúc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trước thiệt hại do lũ lụt tại miền Trung và miền Nam gần đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet cùng nhìn lại năm 2025 và thống nhất rằng hai nước đã triển khai hiệu quả kết luận của cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, ba Đảng (2/2025); phối hợp thực hiện các kế hoạch hợp tác với tinh thần chủ động, quyết liệt. Quan hệ chính trị – ngoại giao tiếp tục được củng cố, góp phần nâng tầm hợp tác toàn diện.
Các cơ chế hợp tác song phương duy trì đều đặn và phát huy hiệu quả, nổi bật là Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 cuối tháng 11/2025. Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu, bao gồm cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia – Lào – Việt Nam và các hoạt động giao lưu, trao đổi chính sách.
Hợp tác kinh tế – thương mại ghi nhận bước phát triển mạnh. Kim ngạch thương mại đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng năm 2025, tăng 12,7% so với cùng kỳ; dự kiến đạt 12 tỷ USD trong năm. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và lớn nhất trong ASEAN; đồng thời là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ năm tại Campuchia. Campuchia tiếp tục là địa bàn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của doanh nghiệp Việt Nam.
Hợp tác biên giới – lãnh thổ đạt nhiều tiến triển tích cực; giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao ý nghĩa của việc khai trương Cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey đối với kết nối kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân; thống nhất tiếp tục nâng cấp hạ tầng giao thông xuyên biên giới và hệ thống cửa khẩu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet cho rằng bên cạnh những lợi ích rõ nét, việc vận hành cửa khẩu mới đòi hỏi phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo đảm an ninh – trật tự, phòng ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp. Hai bên thống nhất sớm ký kết “Hiệp định về quản lý cửa khẩu” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới” nhằm tạo thuận lợi cho thương mại biên mậu và quản lý vận hành.
Về định hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet thống nhất tăng cường tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; củng cố hợp tác quốc phòng – an ninh; kiên định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia. Hai nước phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, lừa đảo trực tuyến; đấu tranh xử lý thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ Việt Nam – Campuchia.
Về kinh tế, hai bên nhất trí tạo đột phá trong kết nối hai nền kinh tế, bao gồm hợp tác phát triển kinh tế số; kết nối về hạ tầng, logistics và thể chế chính sách trong thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, văn hóa và du lịch. Hai nước thống nhất đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối và hạ tầng thương mại biên giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh ý nghĩa của việc lan tỏa những giá trị lịch sử và truyền thống đoàn kết Việt Nam – Campuchia. Hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong đào tạo nguồn nhân lực, gia tăng suất học bổng cho sinh viên Campuchia.
Về công tác biên giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet thống nhất duy trì đường biên hòa bình, ổn định và phát triển; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; phối hợp bảo vệ môi trường khu vực biên giới; đẩy mạnh đàm phán để hoàn tất khoảng 16% đường biên chưa phân giới – cắm mốc; phối hợp quản lý biên giới trên bộ và trên biển phù hợp luật pháp quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia tiếp tục tạo điều kiện giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt, giúp bà con ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho phát triển của Campuchia cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Trao đổi về tình hình biên giới Campuchia – Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam quan tâm, theo sát diễn biến và ủng hộ giải pháp hòa bình; kêu gọi hai bên kiềm chế, đối thoại và tuân thủ thỏa thuận hòa bình. Việt Nam ủng hộ giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, vì đoàn kết ASEAN và môi trường ổn định, hợp tác phát triển của khu vực.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng 8/12 tại Trụ sở Trung ương Đảng, với sự tham dự và chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, kết nối trực tuyến tới hơn 2.000 điểm cầu.
Quốc hội ngày 8/12/2025 thảo luận về các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm và tạo khuôn khổ thể chế vượt trội để triển khai các dự án lớn tại 3 thành phố...
Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh) – Meun Chey (Prey Veng) đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác Việt Nam – Campuchia, mở thêm trục giao thương chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, kết nối hạ tầng và tăng cường giao lưu nhân dân hai nước.
Kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những đóng góp to lớn, đồng thời yêu cầu Quân khu tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao sức mạnh tổng hợp và huấn luyện thực chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho bổ sung 26,343 tỷ đồng viện trợ nước ngoài vào dự toán chi thường xuyên năm 2025. Khoản kinh phí này phát sinh từ các dự án và hiện vật viện trợ mới được tiếp nhận sau thời điểm lập dự toán đợt 1, cần đưa vào ngân sách để bảo đảm tiến độ thực hiện và duy trì các cam kết với nhà tài trợ…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: