Việt Nam – Campuchia thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác năm 2025 và thống nhất nhiều định hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước.

Sáng ngày 8/12/2025, nhân dịp cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì Lễ khai trương Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác đạt được thời gian qua đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới.

TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT CHÍNH TRỊ, TẠO NỀN TẢNG CHO HỢP TÁC SÂU RỘNG

Trong không khí hữu nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Hun Manet về những thành tựu Campuchia đạt được sau hơn hai năm điều hành Chính phủ; đồng thời, chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet cảm ơn lãnh đạo Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; chúc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trước thiệt hại do lũ lụt tại miền Trung và miền Nam gần đây.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Hun Manet sau hơn hai năm lãnh đạo Chính phủ đã đưa Campuchia giành được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước - Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet cùng nhìn lại năm 2025 và thống nhất rằng hai nước đã triển khai hiệu quả kết luận của cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, ba Đảng (2/2025); phối hợp thực hiện các kế hoạch hợp tác với tinh thần chủ động, quyết liệt. Quan hệ chính trị – ngoại giao tiếp tục được củng cố, góp phần nâng tầm hợp tác toàn diện.

Các cơ chế hợp tác song phương duy trì đều đặn và phát huy hiệu quả, nổi bật là Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 cuối tháng 11/2025. Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu, bao gồm cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia – Lào – Việt Nam và các hoạt động giao lưu, trao đổi chính sách.

Hợp tác kinh tế – thương mại ghi nhận bước phát triển mạnh. Kim ngạch thương mại đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng năm 2025, tăng 12,7% so với cùng kỳ; dự kiến đạt 12 tỷ USD trong năm. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và lớn nhất trong ASEAN; đồng thời là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ năm tại Campuchia. Campuchia tiếp tục là địa bàn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của doanh nghiệp Việt Nam.

Hợp tác biên giới – lãnh thổ đạt nhiều tiến triển tích cực; giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao ý nghĩa của việc khai trương Cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey đối với kết nối kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân; thống nhất tiếp tục nâng cấp hạ tầng giao thông xuyên biên giới và hệ thống cửa khẩu.

TẠO ĐỘT PHÁ TRONG KẾT NỐI KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ HỢP TÁC BIÊN GIỚI

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet cho rằng bên cạnh những lợi ích rõ nét, việc vận hành cửa khẩu mới đòi hỏi phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo đảm an ninh – trật tự, phòng ngừa tội phạm xuyên biên giới, buôn lậu và các hoạt động phi pháp. Hai bên thống nhất sớm ký kết “Hiệp định về quản lý cửa khẩu” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới” nhằm tạo thuận lợi cho thương mại biên mậu và quản lý vận hành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững - Ảnh: VGP

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet thống nhất tăng cường tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; củng cố hợp tác quốc phòng – an ninh; kiên định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia. Hai nước phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, lừa đảo trực tuyến; đấu tranh xử lý thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ Việt Nam – Campuchia.

Về kinh tế, hai bên nhất trí tạo đột phá trong kết nối hai nền kinh tế, bao gồm hợp tác phát triển kinh tế số; kết nối về hạ tầng, logistics và thể chế chính sách trong thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, văn hóa và du lịch. Hai nước thống nhất đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối và hạ tầng thương mại biên giới; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh ý nghĩa của việc lan tỏa những giá trị lịch sử và truyền thống đoàn kết Việt Nam – Campuchia. Hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong đào tạo nguồn nhân lực, gia tăng suất học bổng cho sinh viên Campuchia.

Về công tác biên giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet thống nhất duy trì đường biên hòa bình, ổn định và phát triển; xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; phối hợp bảo vệ môi trường khu vực biên giới; đẩy mạnh đàm phán để hoàn tất khoảng 16% đường biên chưa phân giới – cắm mốc; phối hợp quản lý biên giới trên bộ và trên biển phù hợp luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia tiếp tục tạo điều kiện giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt, giúp bà con ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho phát triển của Campuchia cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về tình hình biên giới Campuchia – Thái Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam quan tâm, theo sát diễn biến và ủng hộ giải pháp hòa bình; kêu gọi hai bên kiềm chế, đối thoại và tuân thủ thỏa thuận hòa bình. Việt Nam ủng hộ giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, vì đoàn kết ASEAN và môi trường ổn định, hợp tác phát triển của khu vực.