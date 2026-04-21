Khai mạc Triển lãm Mining & Construction Vietnam 2026 tại VEC

Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng (Mining & Construction Vietnam 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) vào ngày 21/4.

Với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm mang tới các công nghệ và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng trên thế giới.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là tổ hợp triển lãm Top 1 Đông Nam Á với tổng diện tích hơn 90 ha. Ảnh: Vingroup.

Với tổng diện tích trưng bày lên đến 15.000 m2, Mining & Construction Vietnam 2026 được tổ chức tại VEC – Tổ hợp triển lãm hàng đầu Đông Nam Á. Không chỉ cung cấp không gian trưng bày tiêu chuẩn quốc tế, VEC còn đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu khắt khe về hạ tầng cho những thiết bị siêu trường, siêu trọng trong ngành khai khoáng và xây dựng.

Việc lựa chọn VEC khẳng định cam kết của Ban tổ chức - Informa Markets Việt Nam trong việc mang đến trải nghiệm đẳng cấp quốc tế: từ năng lực tiếp đón hàng chục nghìn khách tham quan đến dịch vụ chuyên nghiệp như đưa đón, tiệc chiêu đãi và hội nghị cho các đoàn doanh nghiệp cấp cao trên toàn cầu.

Triển lãm Mining & Construction Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 21–23/4/2026, quy tụ hệ sinh thái công nghệ và giải pháp đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: Thiết bị khai thác hiện đại và công nghệ chế biến khoáng sản tiên tiến; Giải pháp xây dựng hạ tầng bền vững, tiết kiệm năng lượng; Công nghệ tự động hóa, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành…

Triển lãm chia thành 6 khu đến từ 200 doanh nghiệp, thuộc 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như Séc, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hà Lan… Mỗi gian hàng đều mang đến các công nghệ đặc thù và thế mạnh quốc gia, giới thiệu những xu hướng mới nhất về các giải pháp, công nghệ khai khoáng, xây dựng đang được triển khai trên thế giới.

Điển hình là các hệ thống sản xuất phụ trợ mỏ than; điện mỏ; vật liệu, dụng cụ, thiết bị chế biến khoáng sản; công nghệ khai khoáng thông minh và tự động hóa; cùng các thiết bị nặng phục vụ khai thác bề mặt và khai thác ngầm cung cấp các giải pháp, công nghệ, xu hướng về chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Những công nghệ trên không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí vận hành mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc mang đến sản phẩm và công nghệ tiên tiến, sự hiện diện của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và trong nước trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng như: XCMG, LIUGONG (Trác Nguyên), SUNWARD, Máy Công Trình Á Châu, Vạn Thái Long, HERED XYLEM, VINZA, HELUKABEL, SHELL, WEIR MINERALS, DRAEGER, ATUT, ZAMEP, SADEX, ATI VIETTRUNG, YOKOGAWA… còn mở ra cơ hội hợp tác và phát triển thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực.

Trong khuôn khổ triển lãm, chuỗi 5 hội thảo và 3 hoạt động chuyên ngành cũng được tổ chức xuyên suốt 3 ngày, với sự đồng hành và hỗ trợ từ các tổ chức uy tín trong ngành như: Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam, Viện Môi trường đô thị & Công nghiệp Việt Nam.

Chuỗi chương trình không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn sâu, có tính ứng dụng cao mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp cập nhật xu hướng, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp phù hợp. Ngoài ra, triển lãm còn có thêm các hoạt động bên lề như khu vực mô phỏng trò chơi Đào vàng; khu vực trò chơi Vòng quay may mắn hay không gian thư giãn kèm âm nhạc tại khu vực Beer Fest.

Với quy mô lớn, hàm lượng thông tin chuyên ngành sâu và cập nhật - Mining & Construction Vietnam 2026 là một trong những triển lãm chuyên ngành nổi bật trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng. Sự kiện này cũng mở màn cho chuỗi triển lãm công nghiệp trọng điểm tại VEC, điển hình như Hội chợ Triển lãm Công nghiệp Quốc tế Việt Nam (VIIF), góp phần xây dựng hệ sinh thái giao thương đa ngành và khẳng định vai trò trung tâm động lực cho kinh tế công nghiệp quốc gia.

Lịch trình chuỗi hội thảo chuyên sâu và hoạt động chuyên ngành:

Ngày 21/4: Lễ khai mạc triển lãm; Hội thảo Hợp tác quốc tế hướng tới khai thác mỏ bền vững; Chương trình B2B Matching.

Ngày 22/4: Hội thảo chuyên đề Chuyển đổi số ngành mỏ – Khi công nghệ tạo ra giá trị thực (nhiều phiên); Hội thảo kỹ thuật chuyên sâu; Hội thảo Môi trường trong vòng đời khai thác mỏ; Chương trình B2B Matching.

Ngày 23/4: Hội thảo Phát triển xanh và giảm phát thải trong lĩnh vực xây dựng.

Mining & Construction Vietnam 2026 là triển lãm chuyên ngành quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng. Sự kiện hướng tới thúc đẩy kết nối, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững cho ngành tại Việt Nam và khu vực.

Thông tin liên hệ: Ms. Eloise Nguyen (Thiên Hằng) - Email: Eloise.Nguyen@informa.com

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là tổ hợp triển lãm Top 1 Đông Nam Á với tổng diện tích hơn 90 ha. Là điểm đến của những sự kiện tầm cỡ quốc gia - quốc tế, VEC theo đuổi sứ mệnh "Đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới tới Việt Nam" - trở thành cửa ngõ giao thoa nơi tinh hoa toàn cầu hội tụ và bản sắc Việt Nam lan tỏa năm châu; góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

