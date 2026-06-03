Greenfeed: Chăn nuôi bền vững nhờ dữ liệu và công nghệ

Từ dữ liệu thời gian thực tại trang trại đến các quyết định quản trị trên toàn chuỗi 3F Plus, Greenfeed đang từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại chương trình biểu dương Thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026 (Viet Nam I4 Impact Awards 2026) ngày 30/5, Greenfeed nhận vinh danh kép ở hạng mục I4 Industry Impact và I4 Green Innovation. Điểm sáng của Greenfeed là hệ sinh thái nông nghiệp thông minh tích hợp các nền tảng DigiFarm, Farm Management System (FMS), SAP ERP cùng các công cụ dữ liệu và phân tích, hỗ trợ quá trình vận hành và ra quyết định.

Đại diện Greenfeed nhận cúp và chứng nhận tại lễ Viet Nam I4 Impact Awards 2026. Ảnh: Greenfeed.

“Chúng tôi tin rằng tương lai của ngành chăn nuôi sẽ được dẫn dắt bởi công nghệ và dữ liệu. Chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tạo nền tảng để ngành chăn nuôi phát triển bền vững hơn trong dài hạn”, đại diện Greenfeed chia sẻ.

CHUYỂN ĐỔI TỪ KINH NGHIỆM SANG DỮ LIỆU

Trong nhiều năm qua, Greenfeed đã đầu tư xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp thông minh với mục tiêu chuyển đổi hoạt động chăn nuôi từ mô hình quản lý dựa trên kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu.

Hệ sinh thái này kết nối các nền tảng quản lý trang trại, vận hành sản xuất, quản trị doanh nghiệp và phân tích dữ liệu thành một hệ thống thống nhất. Dữ liệu từ trang trại được thu thập và cập nhật liên tục, giúp đội ngũ vận hành theo dõi tình hình sản xuất theo thời gian thực, phát hiện sớm các bất thường và đưa ra quyết định kịp thời hơn.

Nhờ ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu trong vận hành, Greenfeed đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ tự động hóa trong nhiều khâu vận hành chăn nuôi đạt trên 70%, trong khi lượng nước sử dụng giảm khoảng 13,3% và điện năng tiêu thụ giảm từ 4 đến 6%.

Trang trại chăn nuôi heo của Greenfeed. Ảnh: Greenfeed.

Đặc biệt, hơn 90% sự cố tại trang trại có thể được phát hiện sớm thông qua hệ thống giám sát và cảnh báo tự động. Điều này giúp nâng cao khả năng dự báo, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hiệu quả quản lý trong hoạt động chăn nuôi.

Hiện nay, Greenfeed tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới như AI và RFID nhằm đẩy mạnh số hóa tại trang trại, hướng tới quản lý chi tiết hơn theo từng cá thể vật nuôi, đồng thời tăng cường khả năng truy xuất dữ liệu trong suốt quá trình phát triển.

THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN CHO SẢN XUẤT XANH

Cùng với chuyển đổi số, Greenfeed cũng đẩy mạnh các hoạt động sản xuất xanh và chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững trong toàn chuỗi 3F Plus. Năm 2025, doanh nghiệp triển khai sử dụng biomass tại tất cả các nhà máy thức ăn chăn nuôi, mở rộng điện biogas tại 14 trang trại và điện mặt trời tại 7 cơ sở. Nhờ đó, tỷ trọng năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng sinh khối, điện mặt trời và điện biogas, đạt xấp xỉ 14% tổng cơ cấu năng lượng, góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm áp lực lên lưới điện quốc gia.

Điện mặt trời áp mái tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Greenfeed. Ảnh: Greenfeed.

Greenfeed đồng thời thúc đẩy điện khí hóa thiết bị trong hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tính đến quý 1/2026, khoảng 50% xe nâng đã được chuyển đổi sang xe điện, hướng tới mục tiêu đạt 100% vào quý III/2026. Các giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh được đẩy mạnh trên toàn hệ thống, góp phần xây dựng mô hình vận hành phát thải thấp. Ước tính trong năm 2025, Greenfeed cắt giảm khoảng 15.779 tấn CO₂, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chuỗi 3F Plus.

Ở mảng thức ăn chăn nuôi, tỷ lệ xuất cám xá được nâng lên 21,3%, góp phần giảm phát thải từ hoạt động logistics và khoảng 3.219 tấn bao bì nhựa trong đóng gói giai đoạn 2021–2025. Greenfeed cũng cải tiến bao bì thực phẩm chế biến theo hướng giảm nhựa và hệ số FCR nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm phát thải gián tiếp trong chăn nuôi. Song song, doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính để xây dựng các giải pháp giảm phát thải có đo lường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững dài hạn.

Từ năm 2022, chương trình biểu dương Thành tựu tác động vì Việt Nam số đã ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiên phong phát triển những giải pháp công nghệ có giá trị thực tiễn cho nền kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Chương trình diễn ra dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp cùng Cục Chuyển đổi số quốc gia tổ chức, quy tụ đông đảo cơ quan quản lý, tổ chức khoa học – công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và cộng đồng chuyên gia trong nước, quốc tế tham gia.