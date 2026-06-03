Thủ tướng yêu cầu ổn định thanh khoản ngân hàng, giữ mặt bằng lãi suất và thúc đẩy thị trường vốn
Kỳ Phong
03/06/2026, 16:43
Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ sáng 3/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề; nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế để đưa ra giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn....
Thủ tướng yêu cầu các bộ xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn nữa, chủ động chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể khi xuất hiện biến động nhằm tạo “tấm đệm” giảm sốc từ bên ngoài, đồng thời kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sử dụng các công cụ điều hành để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, bảo đảm ổn định mặt bằng lãi suất; đồng thời đánh giá kỹ cơ cấu huy động tiền gửi và cho vay để chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong triển khai các giải pháp về tiền tệ và ngân sách.
Ngân hàng Nhà nước được giao tập trung xử lý nhanh, bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Đồng thời, cơ quan này cần xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh các chương trình nhà ở xã hội; phối hợp với Bộ Tài chính thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Đối với chính sách tài khóa, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính điều hành theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh. Các chính sách được đề cập gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.
“Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng; còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại”, Thủ tướng nêu rõ.
Song song với hỗ trợ tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, tính toán kỹ để kiểm soát chặt lộ trình tăng giá đối với hàng hóa, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát hiện hữu. Trong đó, giá dịch vụ y tế và giáo dục cần được theo dõi sát, trường hợp cần thiết có thể tạm thời giữ ổn định.
Trong tháng 6/2026, Bộ Tài chính được giao trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển các sản phẩm chủ chốt cho trung tâm tài chính quốc tế; tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ địa phương thu hút đầu tư nước ngoài và xử lý khó khăn cho các dự án lớn.
Thủ tướng cũng yêu cầu đề xuất các giải pháp tăng cường giải ngân đầu tư công và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương trình Chính phủ phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trong tháng 6/2026, bảo đảm thực hiện hạch toán kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả đầu tư.
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