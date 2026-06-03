"Việt Nam đang trở thành điểm sản xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu"

Việc khơi thông dòng vốn cho Bất động sản Khu công nghiệp - Khu chế xuất sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng công nghiệp và nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án FDI mới góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến sản xuất hấp dẫn trong khu vực.

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Công văn 4551 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 - 31/12/2026 gửi 25 ngân hàng thương mại cho phép loại bỏ phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với năm 2025 đối với các dự án nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khỏi dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Việc khơi thông dòng vốn cho Bất động sản Khu công nghiệp - Khu chế xuất sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng công nghiệp và nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án FDI mới góp phần củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến sản xuất hấp dẫn trong khu vực.

Các chính sách ngày càng hỗ trợ tích cực thu hút dòng vốn FDI. Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp FDI muốn dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam và mong muốn gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Trong cuộc trao đổi với VnEconomy mới đây, ông Kazuhisha Okawa, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Olympia Lighting Vietnam, doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản, nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ “có mặt” tại Việt Nam, mà thực sự mong muốn đồng hành và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước".

Olympia Lighting ra đời tại Việt Nam trong bối cảnh nào và có bước phát triển ra sao, thưa ông?

MotoM Việt Nam là thương hiệu của công ty TNHH Olympia Lighting Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản. Công ty thuộc tập đoàn Olympia Nhật Bản, chuyên sản xuất và kinh doanh thiết bị chiếu sáng. Công ty hiện có các nhà máy và văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam.

Thành lập từ năm 1966, Công ty bắt đầu từ việc sản xuất đèn chùm, sau đó là các thiết bị chiếu sáng chung, mở rộng các dòng sản phẩm chiếu sáng, đến nay, chủ yếu sản xuất các dòng đèn LED với đa dạng chủng loại phục vụ nhiều nhu cầu chiếu sáng khác nhau.

Từ năm 2003, chúng tôi đã thành lập nhà máy tại Thượng Hải, Trung Quốc, chuyên sản xuất OEM/ODM cho các thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản.

Vào năm 2012 Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Asano đã đến thăm Pakistan, Myanmar, Campuchia và Việt Nam để tìm kiếm địa điểm sản xuất tiếp theo. Cuối cùng, Việt Nam, nơi có cơ sở hạ tầng phát triển và nguồn nhân lực có trình độ tốt đã được lựa chọn là địa điểm sản xuất mới. Chúng tôi đã đăng ký thành lập công ty vào cuối năm 2012 và chính thức xây dựng nhà máy tại Việt Nam.

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, sản phẩm chủ lực AKARINA, đã được sản xuất ngay tại Việt Nam, không chỉ phục vụ thị trường Nhật Bản mà còn được xuất khẩu sang cả châu Âu. Việc chủ động sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu riêng tại Việt Nam đã giúp chúng tôi xây dựng một chuỗi cung ứng vững chắc, tạo nền tảng để mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Ông có thể chia sẻ về những thuận lợi/khó khăn của doanh nghiệp khi hoạt động tại Việt Nam?

Việt Nam đang trở thành điểm đến sản xuất thay thế quan trọng trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều nhà máy vốn xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ đang có xu hướng chuyển dịch sang Việt Nam. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, các nhà máy và kho bãi mới đang liên tục được xây dựng và số lượng khách hàng sử dụng đèn chiếu sáng của chúng tôi trong lĩnh vực này cũng tăng lên rõ rệt.

Song song với dòng vốn đầu tư, lực lượng lao động và dân cư tại các khu vực sản xuất như Bình Dương, nơi đặt nhà máy của chúng tôi, cũng ngày càng gia tăng. Tại đây, các dự án phát triển đô thị do Tập đoàn Becamex của Việt Nam và Tập đoàn Tokyu của Nhật Bản phối hợp thực hiện đang dần hình thành, nhằm tạo điều kiện sống ổn định cho người lao động. Nhu cầu xây dựng các khu căn hộ dành cho người dân Việt Nam cũng từ đó gia tăng (mặc dù giá thành vẫn còn cao so với mặt bằng thu nhập chung).

Chính điều này cũng góp phần mở rộng cơ hội sử dụng các sản phẩm chiếu sáng trong phân khúc dân dụng.

Về triển vọng dài hạn, chúng tôi nhận thấy nền kinh tế Việt Nam đang phát triển rất tích cực, với tốc độ tăng trưởng GDP được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao. Cơ sở hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Tình hình này khá tương đồng với Trung Quốc cách đây khoảng 15 năm. Trong vòng 10 năm tới, chúng tôi tin rằng không chỉ các mặt hàng thiết yếu, mà cả các sản phẩm có giá trị cao cũng sẽ có sức tiêu thụ ngày càng lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức. Chẳng hạn, nếu chính sách thuế quan của Mỹ thay đổi, đặc biệt là các chính sách tương tự thời kỳ chính quyền Trump, Việt Nam có thể bị ảnh hưởng gián tiếp. Điều này có thể khiến các dòng vốn đầu tư bị rút lại, kéo theo nhu cầu lao động giảm và làm gia tăng tính bất ổn trong triển vọng phát triển.

Bên cạnh đó, so với Trung Quốc, Việt Nam vẫn chưa có hệ sinh thái sản xuất đủ mạnh để làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất từ đầu. Nếu trong tương lai các quốc gia khác ở Nam Á hoặc châu Phi nổi lên như những thị trường tiềm năng, làn sóng dịch chuyển đầu tư có thể diễn ra rất nhanh.

Cuối cùng, sự phát triển của các tập đoàn lớn trong nước, đặc biệt là Vingroup với các dự án bất động sản và ô tô điện (VinFast), cũng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

Những chuyển động về thị trường, môi trường kinh doanh tại Việt Nam, sự thay đổi về thu nhập, lối sống của người dân đang đặt ra những yêu cầu thay đổi, thích ứng như nào đối với Olympia Lighting?

Trước đây, đèn chiếu sáng chỉ đơn giản là “miễn sao bật lên là được”. Nhưng nay, khi chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong nhu cầu chiếu sáng. Người tiêu dùng không chỉ cần ánh sáng để nhìn rõ, mà còn mong muốn đèn có thể góp phần tạo nên một không gian sống thẩm mỹ, tinh tế và có chiều sâu cảm xúc. Những không gian như văn phòng hiện đại, nhà ở cao cấp hay nhà hàng, quán cà phê sang trọng… đều đòi hỏi hệ thống chiếu sáng phải có tính thẩm mỹ và khả năng tạo hiệu ứng.

Chính vì vậy, các yếu tố như chất lượng cao, thiết kế đẹp và tính năng vượt trội ngày càng trở nên quan trọng. Chúng tôi rất kỳ vọng thị trường Việt Nam hiện nay đã sẵn sàng đón nhận và sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm có giá trị thực sự.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức rõ ràng rằng, Việt Nam có văn hoá và thẩm mỹ riêng. Vì vậy, thay vì áp đặt hoàn toàn phong cách Nhật Bản, chúng tôi muốn phát triển sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng theo hướng phù hợp với thị hiếu và phong cách sống của người Việt.

Ông từng chia sẻ kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Olympia Lighting hướng đến điều gì khi đặt ra mục tiêu này?

Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu đưa Olympia Lighting Vietnam, công ty mà chúng tôi đã đầu tư và xây dựng tại Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, chỉ theo đuổi các dự án từ doanh nghiệp Nhật Bản là chưa đủ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình tiến đến niêm yết là mở rộng thị phần tại thị trường Hoa Kỳ. Đây là một thị trường tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức, và sẽ là yếu tố then chốt trong chiến lược tăng trưởng của chúng tôi.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, có một sự thay đổi tích cực: ngày càng có nhiều người mong muốn được sống trong những không gian chất lượng cao hơn, không chỉ ở mức đầy đủ tiện nghi mà còn có tính thẩm mỹ cao. Điều này giống với cách tiếp cận tại châu Âu, nơi ánh sáng không chỉ là công cụ chiếu sáng mà là một phần của thiết kế nội thất , cùng với đồ nội thất tạo nên một tổng thể hài hòa.

Việc đào tạo và phát triển nhân sự tại Việt Nam, nơi chúng tôi vừa sản xuất, vừa phân phối sẽ là thế mạnh cốt lõi của Olympia Lighting Vietnam. Chúng tôi không chỉ “có mặt” tại Việt Nam, mà thực sự mong muốn đồng hành và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước này.