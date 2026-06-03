Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh 3 phiên liên tiếp

Trong ba phiên gần nhất từ 1-3/6, tổng mức giảm giá mua, bán vàng miếng SJC khoảng 2 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức giảm này dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…

Diễn biến giảm giá vàng miếng SJC tiếp tục kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp tại tất cả các hệ thống kinh doanh. Ngay khi mở cửa phiên sáng nay (3/6), giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm phổ biến 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (2/6).

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 3/6, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng tại 154 triệu còn giá bán là 157 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, các thương hiệu lớn khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt đặt giá giao dịch vàng miếng tại 154 triệu – 157 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên.

Chỉ trong 3 phiên đầu tháng (1-3/6), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận tổng mức giảm phổ biến là 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn, mức giảm cũng dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng

Riêng tại Phú Quý, giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm lần lượt 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán so với giá chốt phiên 2/6, kéo chênh lệch giá mua, bán thu hẹp 300 nghìn đồng/lượng, xuống còn 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, với 2 nhịp giảm mạnh liên tiếp chỉ trong 2 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm lần lượt 1 triệu đồng và 700 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại 154,5 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng.

Dù ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất nhưng giá mua giảm mạnh hơn giá bán kéo chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này lên 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng neo tại 156,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng đặt tại 153,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 2/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá giao dịch. Theo sát diễn biến vàng miếng, mức giảm trên thị trường vàng nhẫn cũng dao động từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ghi nhận phiên điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp. Thương hiệu này tiếp tục giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 144 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên không đổi.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp phía Bắc vẫn nằm trong xu hướng giảm suốt kể từ phiên giao dịch đầu tuần (1/6).

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 153,8 triệu – 156,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Trong phiên sáng, duy chỉ có Công ty SJC và Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC lần lượt là 200 nghìn đồng/lượng và 9,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại đồng loạt neo cứng giá vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 3/6 so với 2/6. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 154 triệu – 157 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Giá giao dịch nhẫn tại PNJ mở cửa phiên sáng cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, PNJ đặt giá giao dịch nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 154 triệu – 157 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Đây cũng là ngưỡng giao dịch được niêm yết tại tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại cả hai doanh nghiệp trên đều giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 154 triệu - 157 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng nay.