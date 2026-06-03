Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh 3 phiên liên tiếp
Mai Nhi
03/06/2026, 12:05
Trong ba phiên gần nhất từ 1-3/6, tổng mức giảm giá mua, bán vàng miếng SJC khoảng 2 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức giảm này dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…
Diễn biến giảm giá
vàng miếng SJC tiếp tục kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp tại tất cả các hệ thống
kinh doanh. Ngay khi mở cửa phiên sáng nay (3/6), giá mua, bán vàng miếng SJC đồng
loạt giảm phổ biến 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua
(2/6).
Tính đến 10 giờ
30 phút ngày 3/6, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng tại 154 triệu còn giá
bán là 157 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên
sáng.
Cập nhật bảng giá
niêm yết trên thị trường, các thương hiệu lớn khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh
Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt đặt giá giao dịch vàng miếng tại
154 triệu – 157 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên.
Chỉ trong 3 phiên đầu tháng (1-3/6), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận tổng mức giảm phổ biến là 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn, mức giảm cũng dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng
Riêng tại Phú Quý,
giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm lần lượt 200 nghìn đồng/lượng với chiều
mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán so với giá chốt phiên 2/6, kéo chênh lệch
giá mua, bán thu hẹp 300 nghìn đồng/lượng, xuống còn 3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại
TP.Hồ Chí Minh, với 2 nhịp giảm mạnh liên tiếp chỉ trong 2 tiếng đầu mở cửa, giá
mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm lần lượt 1 triệu đồng và 700 nghìn
đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng
miếng SJC tại 154,5 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng.
Dù ghi nhận mức điều
chỉnh giảm mạnh nhất nhưng giá mua giảm mạnh hơn giá bán kéo chênh lệch giá mua,
bán tại thương hiệu này lên 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức chênh
lệch thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng.
Tính đến 10 giờ
30 phút, giá bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cũng neo tại 156,5 triệu
đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng đặt tại 153,5 triệu đồng/lượng, giảm
500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trên phân khúc vàng
nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá giao dịch.
Theo sát diễn biến vàng miếng, mức giảm trên thị trường vàng nhẫn cũng dao động
từ 200 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.
Tại TP.Hồ Chí
Minh, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ghi nhận phiên điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp.
Thương hiệu này tiếp tục giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay,
niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 144 triệu – 147,5 triệu
đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên không đổi.
Trong khi đó, giá
vàng nhẫn tại các doanh nghiệp phía Bắc vẫn nằm trong xu hướng giảm suốt kể từ phiên
giao dịch đầu tuần (1/6).
Giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi
mở cửa phiên sáng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 153,8
triệu – 156,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá
giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Trong phiên sáng,
duy chỉ có Công ty SJC và Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC
lần lượt là 200 nghìn đồng/lượng và 9,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, các doanh
nghiệp còn lại đồng loạt neo cứng giá vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán
vàng nhẫn tại DOJI giảm 500
nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao
dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 154 triệu – 157 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt
phiên sáng.
Giá giao dịch nhẫn tại PNJ mở cửa phiên sáng cũng giảm 500
nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, PNJ đặt giá giao dịch nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 154 triệu
– 157 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Đây cũng là ngưỡng giao dịch được
niêm yết tại tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh
Hải ngay khi
mở cửa phiên sáng nay. Giá vàng nhẫn
tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại cả hai doanh nghiệp trên
đều giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tính đến 10 giờ
30 phút, giá mua, bán
vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm
yết giá giao
dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 154 triệu -
157 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng nay.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 2/6, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm
hơn 0,1%, lùi về ngưỡng 4.484 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 12,81 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với
giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 12,61 triệu – 12,81 triệu
đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.Riêng tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ còn 3,31 triệu đồng/lượng.
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