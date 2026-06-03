Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Giải quyết các vấn đề cốt lõi của người lao động

Đại hội sẽ tập trung thảo luận để giải quyết các vấn đề cốt lõi về quyền lợi người lao động và định hướng phát triển trong 5 năm tới, như tiền lương, thu nhập, năng suất lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/6/2026 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tham dự đại hội có 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước.

Chủ đề xuyên suốt của đại hội lần này là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Đồng thời, xem xét sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo phong trào công nhân trong giai đoạn mới.

Tại phiên thứ nhất, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông qua chương trình và quy chế đại hội; báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIII; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII tại đại hội, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết trong giai đoạn 2023-2026, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động phức tạp.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, các cấp công đoàn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khi thiên tai, dịch bệnh và những biến động kinh tế ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế cũng như đời sống của nhân dân và người lao động.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và đồng bộ.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.

Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch đã tích cực phối hợp, tham gia trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế; tham mưu triển khai thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao năng suất lao động...

Định hướng trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác công đoàn, trọng tâm là nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của đoàn viên, người lao động…

Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trên cả nước tham dự đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận về một số nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031, như: Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân.

Đại hội cũng thảo luận về đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên. Triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiền lương vẫn là một trong những vấn đề được đoàn viên và người lao động quan tâm nhất hiện nay.

Những năm qua, Tổng Liên đoàn đã tích cực tham gia đối thoại, thương lượng để đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng phù hợp với thực tiễn đời sống của người lao động, và điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng 7,2% theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Để có được mức tăng này, tổ chức Công đoàn đã tiến hành khảo sát trên diện rộng đối với đoàn viên, người lao động, đồng thời phân tích các yếu tố liên quan đến chi phí sinh hoạt, nhu cầu chăm lo gia đình và mức sống tối thiểu.

Việc xây dựng các căn cứ khoa học và thực tiễn giúp quá trình thảo luận tại Hội đồng Tiền lương quốc gia đạt được sự đồng thuận cao hơn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.

Dự kiến sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến đoàn viên, kết quả khảo sát và các dữ liệu liên quan để nghiên cứu, xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng, trình Hội đồng Tiền lương quốc gia xem xét.

Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quan điểm xuyên suốt là đề xuất mức tăng phù hợp theo hướng bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người lao động. Đồng thời, bảo đảm khả năng chi trả của doanh nghiệp và duy trì môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định.