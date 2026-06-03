Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Giải quyết các vấn đề cốt lõi của người lao động
Nhật Dương
03/06/2026, 15:42
Đại hội sẽ tập trung thảo luận để giải quyết các vấn đề cốt lõi về quyền lợi người lao động và định hướng phát triển trong 5 năm tới, như tiền lương, thu nhập, năng suất lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ
2026 - 2031 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/6/2026 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn
Việt Nam. Tham dự đại hội
có 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu
đoàn viên công đoàn trên cả nước.
Chủ đề xuyên suốt của đại hội lần này là xây dựng Công đoàn Việt Nam
vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao
động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực
hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ
mới. Đồng thời, xem xét sửa đổi
Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam khóa XIV để lãnh đạo phong trào công nhân trong giai đoạn mới.
Tại phiên thứ nhất, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn
Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội; thông
qua chương trình và quy chế đại hội; báo
cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIII;
báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam…
Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII tại đại hội, bà Thái
Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết trong giai đoạn 2023-2026, việc triển khai
Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình thế
giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động phức tạp.
Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, các cấp công
đoàn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khi thiên
tai, dịch bệnh và những biến động kinh tế ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản
xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế cũng như đời sống của nhân dân và người
lao động.
Trước tình hình đó, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch
và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công
đoàn Việt Nam với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt và đồng bộ.
Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch đã tích cực phối
hợp, tham gia trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế; tham mưu triển khai
thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh;
thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính
đáng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên,
người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao
năng suất lao động...
Định hướng trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn tiếp tục tập trung lãnh
đạo thực hiện tốt các mặt công tác công đoàn, trọng tâm là nhiệm vụ đại diện, bảo
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hoàn thiện
mô hình tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt; phát huy vai trò tiên
phong gương mẫu, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của đoàn viên, người lao động…
Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội XIV của Đảng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh,
đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận về một số nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031, như: Công đoàn đại
diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người
lao động.
Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập
công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng
tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân.
Đại hội cũng thảo luận về đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo
phúc lợi đoàn viên. Triển khai
phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần thực
hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam, tiền lương vẫn là một trong những vấn đề được đoàn viên và người lao động
quan tâm nhất hiện nay.
Những năm qua, Tổng Liên đoàn đã tích cực
tham gia đối thoại, thương lượng để đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng phù
hợp với thực tiễn đời sống của người lao động, và điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng đã được
điều chỉnh tăng 7,2% theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Để có được
mức tăng này, tổ chức Công đoàn đã tiến hành khảo sát trên diện rộng đối với
đoàn viên, người lao động, đồng thời
phân tích các yếu tố liên quan đến chi phí sinh hoạt, nhu cầu chăm lo gia đình
và mức sống tối thiểu.
Việc xây dựng các căn
cứ khoa học và thực tiễn giúp quá trình thảo luận tại Hội đồng Tiền lương quốc
gia đạt được sự đồng thuận cao hơn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động
và doanh nghiệp.
Dự kiến sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến đoàn viên, kết quả khảo
sát và các dữ liệu liên quan để nghiên cứu, xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh
lương tối thiểu vùng, trình Hội đồng Tiền lương quốc gia xem xét.
Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam, quan điểm xuyên suốt là đề xuất mức tăng phù hợp theo hướng bảo vệ tốt nhất
quyền và lợi ích của người lao động. Đồng thời, bảo đảm khả năng chi trả của
doanh nghiệp và duy trì môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định.
Sau phiên thứ nhất, ngày 4/6 sẽ diễn ra phiên trọng thể đại hội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dự kiến ngày 5/6, sẽ diễn ra chương trình trao đổi, thảo luận giữa Thủ tướng Chính phủ với đại biểu đại hội về chủ đề: “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”.
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