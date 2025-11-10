Thứ Ba, 11/11/2025

Trang chủ Du lịch

Lotusmiles “bắt tay” Accor mở rộng quyền lợi cho du khách

Thu Anh

10/11/2025, 10:05

ALL Accor đã hợp tác với chương trình Lotusmiles (Bông Sen Vàng) của Vietnam Airlines để mang đến cho hội viên nhiều cách thức hơn để du lịch, lưu trú và nhận thưởng...

Lotusmiles hợp tác cùng Tập đoàn Accor mở rộng quyền lợi cho hành khách.
Lotusmiles hợp tác cùng Tập đoàn Accor mở rộng quyền lợi cho hành khách.

Quan hệ đối tác giữa chương trình khách hàng thân thiết về phong cách sống kiêm nền tảng đặt phòng của Accor và hãng hàng không Vietnam Airlines đã mang đến cho hội viên nhiều sự lựa chọn hơn để tích lũy và quy đổi điểm thưởng, tạo ra trải nghiệm linh hoạt và đáng giá hơn cả trên không lẫn dưới mặt đất.

Theo đó, thông qua cơ chế quy đổi hai chiều linh hoạt, hội viên có thể trao đổi phần thưởng của mình một cách dễ dàng. 3.000 điểm ALL Reward có thể chuyển đổi thành 2.000 dặm Lotusmiles, dùng để quy đổi thành vé máy bay, nâng cấp hạng ghế, sử dụng phòng chờ và nhiều ưu đãi khác.

Hay 5.000 dặm Lotusmiles có thể chuyển đổi thành 1.000 điểm ALL Reward, sử dụng được hơn 100 cách khác nhau tại 5.700 khách sạn và hơn 45 thương hiệu trên toàn thế giới của Accor, từ đêm nghỉ miễn phí cho đến đặc quyền lưu trú tại khách sạn và những trải nghiệm phong cách sống độc quyền…

Nhân dịp ra mắt chương trình, hội viên sẽ được tận hưởng ưu đãi độc quyền cộng thêm 50% điểm thưởng từ ngày 7 đến ngày 30/11/2025: 3.000 điểm ALL Reward được chuyển đổi thành 3.000 dặm Lotusmiles (thay vì 2.000 dặm). 5.000 dặm Lotusmiles được chuyển đổi thành 1.500 điểm ALL Reward (thay vì 1.000 điểm).

Nhân dịp ra mắt hợp tác, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt tăng 50% điểm thưởng khi quy đổi giữa hai chương trình.
Nhân dịp ra mắt hợp tác, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt tăng 50% điểm thưởng khi quy đổi giữa hai chương trình.

Sự hợp tác này giúp hội viên của cả hai chương trình tối đa hóa phần thưởng của mình, cùng tạo nên những hành trình khó quên trong mỗi lần lưu trú và mỗi chuyến bay.

Bà Kerry Healy, Giám đốc Thương mại phụ trách Khối Khách sạn Cao cấp, Trung cấp và Phổ thông tại Accor, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi triển khai quan hệ đối tác chiến lược với chương trình Lotusmiles của Vietnam Airlines, hãng hàng không chủ lực của quốc gia với mạng lưới nội địa mạnh mẽ và phạm vi hoạt động quốc tế ngày càng mở rộng. Cùng nhau, chúng tôi nâng cao sự gắn bó của khách hàng bằng một chương trình đơn giản hơn, có giá trị hơn nhằm hỗ trợ khách hàng trong mọi hành trình”.

Ông Nguyễn Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Lotusmiles của Vietnam Airlines, chia sẻ: “Bằng cách mở ra quyền truy cập vào danh mục toàn cầu rộng lớn của Accor, chúng tôi mang đến cho hội viên nhiều cách thức có ý nghĩa hơn để tích lũy và quy đổi điểm thưởng, cho dù là cho các chuyến công tác, kỳ nghỉ gia đình hay trải nghiệm phong cách sống độc đáo”.

Thông qua trang web và ứng dụng ALL.com, khách hàng có thể truy cập vào danh sách các lựa chọn lưu trú đa dạng từ hơn 45 thương hiệu Accor tại 110 quốc gia, luôn với mức giá tốt nhất. Chương trình khách hàng thân thiết ALL Accor cho phép hội viên truy cập vào hàng loạt phần thưởng, dịch vụ và trải nghiệm, cùng với hơn 100 đối tác nổi tiếng.

Trong khi đó, Lotusmiles là chương trình khách hàng thường xuyên chính thức của hãng hàng không Vietnam Airlines. Hội viên có thể tích lũy dặm bay trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không thuộc liên minh SkyTeam hoặc thông qua mạng lưới rộng lớn với hơn 100 đối tác trong nước và quốc tế.

Dặm bay có thể được dùng để quy đổi thành vé máy bay, nâng cấp hạng ghế và các phần thưởng hấp dẫn khác, với các cấp độ hội viên tăng dần, mang đến nhiều đặc quyền hơn cho những hành khách thường xuyên đi du lịch.

Từ khóa:

Accor và Vietnam Airlines chương trình khách hàng thân thiết du lịch quy đổi điểm thưởng tiêu dùng

VnEconomy