Mùa vàng Bắc Sơn: Niềm tự hào nhân đôi với danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”

Thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) rực sắc vàng mùa lúa chín đã trở thành tâm điểm của Lễ hội Mùa vàng 2025. Trong không khí trang trọng, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được công bố danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” - một dấu mốc khẳng định vẻ đẹp, bản sắc và sức hút đặc biệt của vùng đất cách mạng…

Tối 7/11/2025, tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn đã vinh dự đón nhận nhận Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) trao tặng. Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức khai mạc lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025” nhân kỷ niệm 85 năm khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2025) và 75 năm giải phóng tỉnh Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2025).

TÔN VINH MÙA VÀNG VÀ VĂN HOÁ BẢN ĐỊA

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trịnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, nhấn mạnh: Bắc Sơn là quê hương cách mạng, mảnh đất ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc. Không chỉ giàu truyền thống lịch sử, Bắc Sơn còn sở hữu vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên hiếm có.

Vào tháng 7 và tháng 11 hằng năm, cả thung lũng Bắc Sơn như được phủ lên sắc vàng óng ả của lúa chín, tạo nên bức tranh đồng quê bình yên và quyến rũ. Nổi bật giữa thung lũng là Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, nơi còn lưu giữ hàng trăm ngôi nhà sàn cổ kính của người Tày, mang vẻ đẹp trầm mặc và nguyên bản.

Ông Trịnh Minh Tuấn: "Bắc Sơn còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những thung lũng đá vôi đẹp nhất thế giớ"i.

Bắc Sơn được biết đến là vùng đất của những con người thân thiện, mến khách; nơi hội tụ sắc màu văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần làm phong phú thêm văn hóa Việt Nam. Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội, khi thung lũng Bắc Sơn rực rỡ sắc lúa vàng, chính quyền địa phương long trọng tổ chức lễ khai mạc nhằm tôn vinh vẻ đẹp của quê hương và chia sẻ niềm tự hào về danh hiệu quốc tế mà Quỳnh Sơn vừa đạt được.

Ông Tuấn khẳng định: “Tên gọi Bắc Sơn không chỉ gợi nhớ niềm tự hào của nhân dân các dân tộc nơi đây, mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam, bởi Bắc Sơn là tên của nền văn hóa lâu đời xuất hiện từ buổi bình minh lịch sử, đồng thời là nơi diễn ra Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940) – sự kiện quan trọng trong tiến trình cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Biểu diễn văn nghệ tại khai mạc Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025. Ảnh: Chu Khôi

Mỗi mùa vàng đến, Bắc Sơn đón hàng nghìn du khách tới chiêm ngưỡng những thửa ruộng vàng óng, những mái nhà sàn ẩn mình dưới tán cây và gặp gỡ những con người dung dị, chân thành.

Lễ hội không chỉ là nơi để du khách khám phá, trải nghiệm, mà còn là cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Đặc biệt trong năm 2025 – năm kỷ niệm 75 năm ngày Giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 – 17/10/2025) và 85 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2025) lễ hội càng mang ý nghĩa sâu sắc.

Bắc Sơn không chỉ mang dấu ấn lịch sử, mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những thung lũng đá vôi đẹp nhất thế giới. Từ cảnh sắc thiên nhiên, lịch sử cách mạng, tới bản sắc văn hóa truyền thống, tất cả đã tạo nên sức hút đặc biệt cho vùng đất này. Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn đã trở thành hoạt động văn hóa – du lịch thường niên, góp phần quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, giới thiệu nét đẹp văn hóa bản địa và tôn vinh thành quả lao động của người nông dân.

Bắc Sơn mùa lúa chín.

Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn năm 2025 diễn ra từ 01/11 đến 15/11/2025, tập trung các hoạt động chính trong hai ngày 7 và 8/11, với nhiều chương trình phong phú:

Các hoạt động gắn với sản xuất nông nghiệp: thi đập lúa bằng công cụ thô sơ, thi giã gạo, thi gói bánh chưng đen... Trải nghiệm văn hóa: tìm hiểu không gian nhà nói âm – dương, thưởng thức đàn tính – hát lượn... Hoạt động du lịch – thể thao: chèo bè trên hồ, tham quan cánh đồng, trưng bày nghề truyền thống và sản phẩm OCOP.

Lễ hội tạo ra không gian văn hóa đặc sắc, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống và quảng bá tiềm năng du lịch của Bắc Sơn. Đây cũng là dịp để địa phương kết nối, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

HÀNH TRÌNH ĐẾN DANH HIỆU “LÀNG DU LỊCH TỐT NHẤT THẾ GIỚI

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức dành thời lượng trang trọng để công bố danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” dành cho Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Đây là thành quả sau 15 năm người dân nơi đây bền bỉ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa truyền thống và phát huy tri thức bản địa.

Tháng 02/2025, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại tỉnh Lạng Sơn xây dựng hồ sơ gửi Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trình Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc (UN Tourism) xét giải thưởng. Sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt 270 hồ sơ từ 65 quốc gia, ngày 17/10/2025, Quỳnh Sơn chính thức được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.

Quỳnh Sơn nằm ở trung tâm thung lũng Bắc Sơn, có hơn 400 ngôi nhà sàn cổ của người Tày, tất cả đều quay hướng Nam, tượng trưng cho may mắn và sinh khí. Kiến trúc nhà sàn được dựng bằng kỹ thuật mộng gỗ âm – dương, thể hiện sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, giữa trời – đất – lòng người.

Vẻ đẹp làng Quỳnh Sơn mùa lúa chín.

Với quan niệm phát triển du lịch để bảo tồn bản sắc, mỗi người dân Quỳnh Sơn vừa là chủ nhà, vừa là hướng dẫn viên, cũng là đại sứ văn hóa giới thiệu nét đẹp quê hương tới du khách.

Tại đây, du khách có thể lưu trú trong những ngôi nhà sàn ấm áp, thưởng thức ẩm thực truyền thống, đồng thời tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như giã bánh giầy, gói bánh chưng, thu hoạch lúa, hát sli, hát lượn, đàn tính, múa sạp, ném còn…