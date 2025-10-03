Thứ Sáu, 03/10/2025

Trang chủ Du lịch

Khai trương đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

03/10/2025, 08:51

Tối ngày 02/10, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chào đón chuyến bay mang số hiệu CZ8155 của Hãng hàng không China Southern Airlines, với hơn 170 hành khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc)...

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu tại buổi đón chuyến bay. Ảnh Ngô Anh Văn
Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh phát biểu tại buổi đón chuyến bay. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngay khi hạ cánh, hành khách trên chuyến bay đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt với các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc và những món quà lưu niệm. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết Trung Quốc là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của du lịch Đà Nẵng, với lượng khách tăng trưởng ổn định và nhiều năm liền đứng thứ hai trong top thị trường quốc tế đến thành phố.

Việc Hãng hàng không China Southern Airlines quay trở lại và khai trương đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giao thương, du lịch giữa hai địa phương. Đồng thời hứa hẹn sự tăng trưởng thị trường khách Trung Quốc đến Đà Nẵng trong thời gian tới.

Bà Hạnh cam kết, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và khôi phục các đường bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến Đà Nẵng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, China Southern Airlines sẽ khai thác sáu chuyến bay khứ hồi với lịch bay cụ thể trong các ngày 02, 06, 10, 14, 18, và 22/10/2025. 

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay mang số hiệu CZ8155 của Hãng hàng không China Southern Airlines được lãnh đạo ngành Du lịch và Hàng không Đà Nẵng chào đón tặng quà lưu niệm. Ảnh Ngô Anh Văn
Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay mang số hiệu CZ8155 của Hãng hàng không China Southern Airlines được lãnh đạo ngành Du lịch và Hàng không Đà Nẵng chào đón tặng quà lưu niệm. Ảnh Ngô Anh Văn

Sự khởi đầu thuận lợi của đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn, không chỉ là cầu nối giao thương, du lịch mà còn góp phần tăng cường hợp tác và kết nối giữa hai thành phố Đà Nẵng và Thâm Quyến (Trung Quốc), đóng góp vào sự tăng trưởng du lịch và kinh tế - xã hội của hai thành phố nói riêng và hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

08:18, 30/09/2025

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Đà Nẵng du lịch tiêu dùng

Đọc thêm

Miễn visa sẽ tạo “cú hích” cho du lịch Hàn Quốc?

Miễn visa sẽ tạo “cú hích” cho du lịch Hàn Quốc?

Hiện du khách Trung Quốc chiếm thị phần đáng kể nhất trong thị trường du lịch Hàn Quốc. Trong nửa đầu năm nay, du khách Trung Quốc đứng đầu và chiếm 28,6% tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc…

Thanh Hóa mở rộng liên kết du lịch với thị trường Thái Lan

Thanh Hóa mở rộng liên kết du lịch với thị trường Thái Lan

Thanh Hóa đang trở thành điểm đến giàu sức hút với du khách Thái Lan, thể hiện qua Hội nghị xúc tiến thị trường khách du lịch Thái Lan đến Thanh Hóa diễn ra sáng 2/10 với sự tham gia ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại UN Tourism

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm và làm việc tại UN Tourism

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism)...

Ngành hàng không toàn cầu bước vào “cuộc cách mạng” AI

Ngành hàng không toàn cầu bước vào “cuộc cách mạng” AI

AI mang lại triển vọng lớn cho ngành hàng không - từ tối ưu hóa nhân lực, giảm tắc nghẽn đến nâng cao năng lực dự báo. Tuy nhiên, đảm bảo an toàn và xác định rõ trách nhiệm pháp lý vẫn sẽ là những vấn đề trọng tâm cần giải quyết...

Huế nắm bắt lợi thế, tạo thêm nhiều điểm nhấn du lịch

Huế nắm bắt lợi thế, tạo thêm nhiều điểm nhấn du lịch

Năm Du lịch Quốc gia Huế 2025 được xem như “cơ hội vàng” để đưa văn hóa, du lịch cố đô nói riêng, Việt Nam nói chung vươn ra thế giới, tạo “cú hích” cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh bền vững trong kỷ nguyên mới…

