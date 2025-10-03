Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Tối ngày 02/10, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chào đón chuyến bay mang số hiệu CZ8155 của Hãng hàng không China Southern Airlines, với hơn 170 hành khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc)...
Ngay khi hạ cánh, hành khách trên chuyến bay đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt với các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc và những món quà lưu niệm. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết Trung Quốc là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của du lịch Đà Nẵng, với lượng khách tăng trưởng ổn định và nhiều năm liền đứng thứ hai trong top thị trường quốc tế đến thành phố.
Việc Hãng hàng không China Southern Airlines quay trở lại và khai trương đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giao thương, du lịch giữa hai địa phương. Đồng thời hứa hẹn sự tăng trưởng thị trường khách Trung Quốc đến Đà Nẵng trong thời gian tới.
Bà Hạnh cam kết, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch và khôi phục các đường bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến Đà Nẵng trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, China Southern Airlines sẽ khai thác sáu chuyến bay khứ hồi với lịch bay cụ thể trong các ngày 02, 06, 10, 14, 18, và 22/10/2025.
Sự khởi đầu thuận lợi của đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn, không chỉ là cầu nối giao thương, du lịch mà còn góp phần tăng cường hợp tác và kết nối giữa hai thành phố Đà Nẵng và Thâm Quyến (Trung Quốc), đóng góp vào sự tăng trưởng du lịch và kinh tế - xã hội của hai thành phố nói riêng và hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: