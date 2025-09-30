Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025
Ngô Anh Văn
30/09/2025, 08:18
Ngày 27/9/2025, trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội, ngành du lịch Đà Nẵng đã giành thắng lợi lớn khi có đến 14 đơn vị được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng...
Sở Văn
hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết Lễ trao Giải thưởng Du lịch
Việt Nam 2025,14 đơn vị, doanh
nghiệp du lịch Đà Nẵng được xướng tên tại lễ trao giải không chỉ đại diện cho
sự đa dạng của hệ sinh thái du lịch địa phương: từ lữ hành, khách sạn, nhà
hàng, vận chuyển, spa, điểm đến cộng đồng cho đến cơ sở đào tạo mà còn phản ánh
tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn tầm quốc tế.
Cụ thể,
các đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải gồm: Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất
Đông Dương (Doanh nghiệp lữ
hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất); InterContinental Danang Sun
Peninsula Resort, Four Seasons Resort The Nam Hai, Sheraton Grand Danang Resort
& Convention Center (Khách
sạn 5 sao tốt nhất);
Victoria Hội An Beach Resort &
Spa (Khách sạn 4 sao tốt nhất); Silk
Sense Hội An River Resort (Khách sạn xanh tốt nhất); Cung Hội nghị Quốc tế
Ariyana (Địa điểm tổ chức sự kiện tốt nhất); Công ty TNHH Vận tải Du
lịch và Dịch vụ Thương Mại Long Hiền (Doanh
nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất); Nhà
hàng Mr Anh (Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất);
V-Senses Wellness & Spa Furama
Resort và An Spa (Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc
sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất); Làng gốm Thanh Hà (Điểm
du lịch cộng đồng tốt nhất); Sản
phẩm Đảo Ký ức Hội An – Hoi An Memories Land, Công ty Cổ phần Gami Hội
An (Sản phẩm du lịch sáng tạo tốt nhất); Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (Cơ sở
đào tạo du lịchtốt nhất).
Phát biểu tại sự kiện,
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định:“Du lịch là ngành kinh tế
mũi nhọn, là cầu nối hội nhập. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành
công của đất nước trong việc xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, an toàn và
hấp dẫn”.
Lời nhấn mạnh
này của Phó Thủ tướng càng cho thấy rõ ý nghĩa của các đơn vị được vinh danh, không
chỉ là niềm tự hào của các doanh nghiệp mà còn là động lực để thành phố Đà Nẵng
hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ hàng đầu miền Trung, phát
triển mạnh du lịch biển, MICE, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn
hóa.
Giải thưởng Du lịch Việt
Nam năm 2025 là giải thưởng danh giá và uy tín nhất của ngành Du lịch Việt Nam.
Sự kiện không chỉ vinh danh những doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo và cơ
quan truyền thông xuất sắc, mà còn là minh chứng sống động cho sự bứt phá mạnh
mẽ của du lịch Việt Nam.
Thành phố Đà Nẵng đoạt
14 giải ở nhiều hạng mục kinh doanh du lịch, dịch vụ khác nhau, qua đó cho thấy
các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định bản lĩnh cạnh tranh, xây
dựng thương hiệu uy tín, đồng thời đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao
chất lượng dịch vụ và hướng đến phát triển du lịch bền vững.
