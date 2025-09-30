Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Ngô Anh Văn

30/09/2025, 08:18

Ngày 27/9/2025, trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội, ngành du lịch Đà Nẵng đã giành thắng lợi lớn khi có đến 14 đơn vị được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng...

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana được vinh danh Địa điểm tổ chức sự kiện tốt nhất.
Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana được vinh danh Địa điểm tổ chức sự kiện tốt nhất.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, 14 đơn vị, doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng được xướng tên tại lễ trao giải không chỉ đại diện cho sự đa dạng của hệ sinh thái du lịch địa phương: từ lữ hành, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, spa, điểm đến cộng đồng cho đến cơ sở đào tạo mà còn phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn tầm quốc tế.  

Cụ thể, các đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải gồm: Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương (Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất); InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Four Seasons Resort The Nam Hai, Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center (Khách sạn 5 sao tốt nhất);

Victoria Hội An Beach Resort & Spa (Khách sạn 4 sao tốt nhất); Silk Sense Hội An River Resort (Khách sạn xanh tốt nhất); Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana (Địa điểm tổ chức sự kiện tốt nhất); Công ty TNHH Vận tải Du lịch và Dịch vụ Thương Mại Long Hiền (Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất); Nhà hàng Mr Anh (Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất);  

V-Senses Wellness & Spa Furama Resort và An Spa (Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất); Làng gốm Thanh Hà (Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất);  Sản phẩm Đảo Ký ức Hội An – Hoi An Memories Land, Công ty Cổ phần Gami Hội An (Sản phẩm du lịch sáng tạo tốt nhất); Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất).

Một sự kiện được tổ chức ở Furama Resort. Ảnh Ngô Anh Văn
Một sự kiện được tổ chức ở Furama Resort. Ảnh Ngô Anh Văn

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định:“Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là cầu nối hội nhập. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của đất nước trong việc xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, an toàn và hấp dẫn”.

Lời nhấn mạnh này của Phó Thủ tướng càng cho thấy rõ ý nghĩa của các đơn vị được vinh danh, không chỉ là niềm tự hào của các doanh nghiệp mà còn là động lực để thành phố Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ hàng đầu miền Trung, phát triển mạnh du lịch biển, MICE, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 là giải thưởng danh giá và uy tín nhất của ngành Du lịch Việt Nam. Sự kiện không chỉ vinh danh những doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo và cơ quan truyền thông xuất sắc, mà còn là minh chứng sống động cho sự bứt phá mạnh mẽ của du lịch Việt Nam.

Thành phố Đà Nẵng đoạt 14 giải ở nhiều hạng mục kinh doanh du lịch, dịch vụ khác nhau, qua đó cho thấy các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định bản lĩnh cạnh tranh, xây dựng thương hiệu uy tín, đồng thời đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Nâng cao chất lượng nhân lực hướng tới du lịch xanh

18:23, 29/09/2025

Nâng cao chất lượng nhân lực hướng tới du lịch xanh

Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc

19:21, 28/09/2025

Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

10:47, 28/09/2025

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 tại Huế

Từ khóa:

Đà Nẵng du lịch tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Kết nối bảo tồn rừng với phát triển du lịch sinh thái, chinh phục

Kết nối bảo tồn rừng với phát triển du lịch sinh thái, chinh phục "nóc nhà Quảng Trị" Pa Thiên- Voi Mẹp

Quảng Trị khởi động khai thác thử nghiệm tuyến trekking Pa Thiên - Voi Mẹp, đặt mục tiêu song hành giữa khai thác du lịch sinh thái bền vững và gìn giữ cảnh quan, đa dạng sinh học tại khu rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Kỳ nghỉ “tuần lễ vàng”, du khách Trung Quốc sẽ đi đâu?

Kỳ nghỉ “tuần lễ vàng”, du khách Trung Quốc sẽ đi đâu?

Dữ liệu mới nhất từ nhiều nền tảng du lịch cho thấy lượng du khách tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Những tín hiệu này cho thấy kỳ nghỉ năm nay sẽ là “siêu tuần lễ vàng”, thúc đẩy nhu cầu nội địa, giải phóng tiềm năng tiêu dùng…

Nâng cao chất lượng nhân lực hướng tới du lịch xanh

Nâng cao chất lượng nhân lực hướng tới du lịch xanh

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 xác định một trong những định hướng trọng tâm là thúc đẩy tiêu dùng, mua sắm và du lịch xanh, thông qua các chương trình dán nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, nhãn xanh…

Hàn Quốc đầu tư cho văn hóa để kích cầu du lịch

Hàn Quốc đầu tư cho văn hóa để kích cầu du lịch

Theo số liệu từ thành phố Seoul, Hàn Quốc, lượng khách quốc tế đến đây trong tháng 8/2025 đạt 1,36 triệu người, vượt cả mức trước đại dịch. Trong đó, nhóm du khách Trung Quốc đông nhất, tiếp theo là Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ...

Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc

Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 đã khẳng định vai trò của du lịch là một ngành công nghiệp sáng tạo, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững và nâng cao hình ảnh Việt Nam trên thế giới…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy