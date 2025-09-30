Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Ngày 27/9/2025, trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội, ngành du lịch Đà Nẵng đã giành thắng lợi lớn khi có đến 14 đơn vị được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng...

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, 14 đơn vị, doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng được xướng tên tại lễ trao giải không chỉ đại diện cho sự đa dạng của hệ sinh thái du lịch địa phương: từ lữ hành, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, spa, điểm đến cộng đồng cho đến cơ sở đào tạo mà còn phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Cụ thể, các đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải gồm: Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương (Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất); InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Four Seasons Resort The Nam Hai, Sheraton Grand Danang Resort & Convention Center (Khách sạn 5 sao tốt nhất);

Victoria Hội An Beach Resort & Spa (Khách sạn 4 sao tốt nhất); Silk Sense Hội An River Resort (Khách sạn xanh tốt nhất); Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana (Địa điểm tổ chức sự kiện tốt nhất); Công ty TNHH Vận tải Du lịch và Dịch vụ Thương Mại Long Hiền (Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất); Nhà hàng Mr Anh (Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất);

V-Senses Wellness & Spa Furama Resort và An Spa (Cơ sở kinh doanh dịch vụ spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất); Làng gốm Thanh Hà (Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất); Sản phẩm Đảo Ký ức Hội An – Hoi An Memories Land, Công ty Cổ phần Gami Hội An (Sản phẩm du lịch sáng tạo tốt nhất); Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất).

Một sự kiện được tổ chức ở Furama Resort. Ảnh Ngô Anh Văn

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định:“Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là cầu nối hội nhập. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của đất nước trong việc xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện, an toàn và hấp dẫn”.

Lời nhấn mạnh này của Phó Thủ tướng càng cho thấy rõ ý nghĩa của các đơn vị được vinh danh, không chỉ là niềm tự hào của các doanh nghiệp mà còn là động lực để thành phố Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch – dịch vụ hàng đầu miền Trung, phát triển mạnh du lịch biển, MICE, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 là giải thưởng danh giá và uy tín nhất của ngành Du lịch Việt Nam. Sự kiện không chỉ vinh danh những doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo và cơ quan truyền thông xuất sắc, mà còn là minh chứng sống động cho sự bứt phá mạnh mẽ của du lịch Việt Nam.

Thành phố Đà Nẵng đoạt 14 giải ở nhiều hạng mục kinh doanh du lịch, dịch vụ khác nhau, qua đó cho thấy các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định bản lĩnh cạnh tranh, xây dựng thương hiệu uy tín, đồng thời đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng đến phát triển du lịch bền vững.