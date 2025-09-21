Chủ Nhật, 21/09/2025

Khai trương tổng đài quốc gia miễn phí về phòng, chống mua bán người

Nhật Dương

21/09/2025, 09:18

Tổng đài có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, tố giác; tư vấn, hỗ trợ nạn nhân mua bán người, giúp họ sớm ổn định và tái hòa nhập. Các dịch vụ công của tổng đài hoạt động 24/7 và hoàn toàn miễn phí...

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111.
Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều 19/9, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111 đã chính thức khai trương tại Hà Nội. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người tại Việt Nam.

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111 không chỉ là một dịch vụ công quan trọng, mà còn là minh chứng cho sự chung tay, đồng lòng của các cơ quan, tổ chức trong nỗ lực phòng, chống mua bán người.

Đây cũng là sự khẳng định quyết tâm của các bên trong việc bảo vệ con người, coi con người là trung tâm của phát triển, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác, đồng hành cùng bạn bè quốc tế.

Tổng đài có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, tố giác; tư vấn, hỗ trợ nạn nhân; cung cấp kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa; đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để kết nối các dịch vụ thiết yếu, giúp nạn nhân sớm ổn định và tái hòa nhập. Tổng đài 111 hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí.

Bộ Y tế, với trách nhiệm được giao, cam kết phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức quốc tế để vận hành Tổng đài một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo đảm mọi thông tin được tiếp nhận và xử lý kịp thời, an toàn, bảo mật.

Bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Cơ quan Di cư của Liên Hợp Quốc, cho biết với vai trò là Điều phối Mạng lưới phòng, chống mua bán người, IOM sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các đối tác để tìm kiếm các hình thức hỗ trợ tái hòa nhập hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có và đáp ứng nhu cầu đa dạng, phức tạp của những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương.

Tại chương trình, bà Jane Parrot, Trưởng Bộ phận nhập cư và di cư, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam cũng đánh giá cao vai trò của Tổng đài 111.

Bà nhấn mạnh, mua bán người là một thách thức to lớn trong thời đại chúng ta. Mua bán người gây ra tổn thương thể chất, chấn thương tâm lý, mất tự do, bị bóc lột, nhiều gia đình tan vỡ và dẫn đến những tổn thương về cảm xúc và xã hội lâu dài. Những tác động đến trẻ em đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng quan ngại.

Vương quốc Anh cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để chống lại nạn mua bán người và hệ quả của mua bán người.

Tổng đài 111 hiện tại là Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người, đồng thời cũng là Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em - nơi tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ các trường hợp xâm hại, bạo hành, hoặc vi phạm quyền trẻ em trên toàn quốc.

Theo Bộ Y tế, sau 12 năm hoạt động, Tổng đài 111 đã tiếp nhận và xử lý 30.170 cuộc gọi, kết nối và chuyển tuyến 700 ca, đồng thời giải cứu, hỗ trợ 785 nạn nhân và người bị nghi là nạn nhân bị mua bán.

Từ khóa:

dân sinh dịch vụ công mua bán người tổng đài 111 trẻ em Vneconomy

