Bộ Tài chính gia hạn lộ trình chuyển cổ phiếu sang HOSE đến cuối năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Hà Anh
07/01/2026, 14:44
Theo định hướng này, các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh được sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa chức năng giữa Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 139/2025/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC), liên quan đến lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch chứng khoán.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Theo định hướng này, các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh được sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa chức năng giữa Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, theo quy định mới, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE phải hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của các tổ chức niêm yết chuyển từ HNX.
Đồng thời, HNX cũng có trách nhiệm hoàn tất việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết sang HOSE trong cùng thời hạn này.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/12/2025.
Sức mạnh của cổ phiếu ngân hàng chiều nay được bổ sung “năng lượng” từ nhóm Vin. VIC, VHM, VRE đồng loạt tăng mạnh ngay lập tức tạo sự khác biệt: VN-Index đóng cửa tăng 2,49% (+45,31 điểm), mạnh nhất kể từ ngày 22/12 vừa qua. Đặc biệt khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng cực mạnh hơn 1.054 tỷ đồng trong buổi chiều.
Diễn biến này cho thấy dòng vốn vẫn ưu tiên các rổ chỉ số cổ phiếu Mỹ trong giai đoạn đầu năm, bất chấp việc các chỉ số thị trường điều chỉnh nhẹ.
Trong tháng 12 - tháng cuối cùng của năm 2025, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 279.000 tài khoản, tăng mạnh so với số tài khoản mở của tháng trước 237.000 tài khoản.
Nhóm Vin có tín hiệu suy yếu đã ảnh hưởng nhất định đến đà tăng của VN-Index sau sự kiện đột phá thành công mốc 1800 điểm hôm qua. Tuy nhiên đây lại là cơ hội để các cổ phiếu blue-chips khác tỏa sáng. Nhóm ngân hàng chứng kiến sự bùng nổ về thanh khoản khi chiếm tỷ trọng kỷ lục tới 40,2% tổng giao dịch sàn HoSE và nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: