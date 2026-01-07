Thứ Tư, 07/01/2026

Trang chủ Chứng khoán

Bộ Tài chính gia hạn lộ trình chuyển cổ phiếu sang HOSE đến cuối năm 2026

Hà Anh

07/01/2026, 14:44

Theo định hướng này, các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh được sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa chức năng giữa Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 139/2025/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC), liên quan đến lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch chứng khoán.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo định hướng này, các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh được sắp xếp lại theo hướng chuyên môn hóa chức năng giữa Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, theo quy định mới, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE phải hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của các tổ chức niêm yết chuyển từ HNX.

Đồng thời, HNX cũng có trách nhiệm hoàn tất việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết sang HOSE trong cùng thời hạn này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/12/2025.

chứng khoán Chuyển cổ phiếu sang HoSE chuyên môn hóa gia hạn lộ trình thêm 1 năm

1

Startup AI của Elon Musk huy động được 20 tỷ USD, định giá tăng gấp đôi

Thế giới

2

Bộ Tài chính gia hạn lộ trình chuyển cổ phiếu sang HOSE đến cuối năm 2026

Chứng khoán

3

Nền kinh tế ảm đạm của Greenland - hòn đảo mà Tổng thống Trump muốn sáp nhập

Thế giới

4

Bức tranh vận tải Việt Nam 2025: Tăng trưởng mạnh về "lượng", phân hóa rõ về "chất"

Đầu tư

5

Dòng tiền xoay trục mạnh, đổ vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ

Chứng khoán

