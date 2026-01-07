Giữ nguyên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất trong năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Nhật Dương
07/01/2026, 11:58
Trong năm 2026, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn vẫn là 1.500.000 đồng/người/tháng, đồng nghĩa với việc thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất năm nay không thay đổi...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngày 30/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 351/2025/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, có điều chỉnh về chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Đây là căn cứ quan trọng để xác định mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất.
Cụ thể, Nghị định số 351/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/2/2026 nâng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn lên 2.200.000 đồng/người/tháng, thay cho mức 1.500.000 đồng/người/tháng.
Về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất, khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định: Thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.
Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất sẽ tăng lên theo mức chuẩn hộ nghèo mới.
Tuy nhiên, Nghị định 351 cũng nêu rõ: Tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định tại Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
Theo đó, trong năm 2026, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn vẫn là 1.500.000 đồng/người/tháng, đồng nghĩa với việc thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất năm 2026 vẫn là 1.500.000 đồng/tháng.
Mức đóng cụ thể theo công thức sau: 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, người tham gia không phải đóng toàn bộ số tiền này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất.
Cụ thể, mức hỗ trợ bằng 50% (165.000 đồng) đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bằng 40% (132.000 đồng) đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 30% (99.000 đồng) đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số; bằng 20% (66.000 đồng) đối với người tham gia khác.
Bên cạnh phần hỗ trợ chung của Nhà nước, hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố còn ban hành chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ đó, người tham gia chỉ cần đóng phần tiền còn lại khá nhỏ mỗi tháng nhưng vẫn được tích lũy thời gian đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết năm 2025, độ bao phủ bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 38,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 6,5%.
15:56, 15/12/2025
Tại chợ đầu mối may mặc Ninh Hiệp, Hà Nội, lớn nhất miền Bắc, hộ kinh doanh vẫn rối bời khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai trước hàng loạt vấn đề: chi phí tuân thủ đội lên, nguy cơ nghĩa vụ thuế không phản ánh đúng lãi thực và nan giải với bài toán nguồn hàng chi phí thấp như trước đây...
Trong năm 2025, cả nước có khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, tăng 2,8 nghìn người so với năm trước, theo số liệu của Cục Thống kê…
Từ ngày 1/1/2026, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế...
Mức tăng thu nhập trong quý cuối năm 2025 cao hơn so với mức tăng ở quý trước phù hợp với đặc thù những tháng cuối năm, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo điều kiện gia tăng việc làm và thu nhập của người lao động…
Cơ quan Bảo hiểm xã hội ước tính sẽ có hơn 3,5 triệu người hưởng được nhận liền 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người thụ hưởng vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: