Trang chủ Dân sinh

Giữ nguyên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất trong năm 2026

Nhật Dương

07/01/2026, 11:58

Trong năm 2026, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn vẫn là 1.500.000 đồng/người/tháng, đồng nghĩa với việc thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất năm nay không thay đổi...

Thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người tham gia. Ảnh: Duy Nguyễn.
Thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến người tham gia. Ảnh: Duy Nguyễn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngày 30/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 351/2025/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, có điều chỉnh về chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Đây là căn cứ quan trọng để xác định mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất.

Cụ thể, Nghị định số 351/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/2/2026 nâng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn lên 2.200.000 đồng/người/tháng, thay cho mức 1.500.000 đồng/người/tháng.

Về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất, khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định: Thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất sẽ tăng lên theo mức chuẩn hộ nghèo mới.

Tuy nhiên, Nghị định 351 cũng nêu rõ: Tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định tại Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Theo đó, trong năm 2026, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn vẫn là 1.500.000 đồng/người/tháng, đồng nghĩa với việc thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất năm 2026 vẫn là 1.500.000 đồng/tháng.

Mức đóng cụ thể theo công thức sau: 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, người tham gia không phải đóng toàn bộ số tiền này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất.

Cụ thể, mức hỗ trợ bằng 50% (165.000 đồng) đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bằng 40% (132.000 đồng) đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 30% (99.000 đồng) đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số; bằng 20% (66.000 đồng) đối với người tham gia khác.

Bên cạnh phần hỗ trợ chung của Nhà nước, hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố còn ban hành chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ đó, người tham gia chỉ cần đóng phần tiền còn lại khá nhỏ mỗi tháng nhưng vẫn được tích lũy thời gian đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết năm 2025, độ bao phủ bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 38,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 6,5%. 

bảo hiểm xã hội tự nguyện chuẩn nghèo đa chiều 2026 thu nhập

