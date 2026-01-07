Thứ Tư, 07/01/2026

Trang chủ Thế giới

Startup AI của Elon Musk huy động được 20 tỷ USD, định giá tăng gấp đôi

Bình Minh

07/01/2026, 14:44

Nhu cầu rót vốn của nhà đầu tư vào lĩnh vực AI vẫn ở mức cao, bất chấp các cảnh báo bong bóng...

CEO Elon Musk của xAI - Ảnh: Reuters.
CEO Elon Musk của xAI - Ảnh: Reuters.

Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk vừa huy động được 20 tỷ USD trong đợt huy động vốn mới nhất, vượt xa mục tiêu đề ra là huy động 15 tỷ USD. Số vốn này sẽ phục vụ cho việc đẩy mạnh phát triển các mô hình AI và hạ tầng điện toán mới.

Trong một tuyên bố, xAi cho biết các nhà đầu tư tham gia vào vòng gọi vốn này bao gồm Valor Equity Partners, StepStone Group, Fidelity Management & Research Company, và Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (QIA). Ngoài ra, hai công ty Nvidia và Cisco Investments tham gia với tư cách nhà đầu tư chiến lược, giữ vai trò hỗ trợ xAI mở rộng năng lực điện toán.

xAI hiện đang đào tạo mô hình AI thế hệ mới có tên Grok 5. Công ty cho biết sẽ dùng số vốn mới huy động được để xây dựng hạ tầng, đẩy nhanh việc phát triển và triển khai các sản phẩm AI, và đầu tư nghiên cứu.

Nhu cầu rót vốn của nhà đầu tư vào lĩnh vực AI vẫn ở mức cao, bất chấp các cảnh báo bong bóng được đưa ra khi các công ty chi mạnh để phát triển năng lực điện toán và các mô hình AI mới.

Theo hãng tin CNBC, xAI hiện đang mở rộng trung tâm dữ liệu để đào tạo thêm các mô hình tiên tiến nhằm rút ngắn khoảng cách với ChatGPT của OpenAi và Gemini của Alphabet.

Đợt gọi vốn này định giá xAI ở mức khoảng 230 tỷ USD, tăng gấp đôi so với tại thời điểm mùa xuân năm ngoái - theo tờ báo Financial Times. Trong vòng gọi vốn gần đây nhất vào tháng 7, công ty huy động được 10 tỷ USD.

Không chỉ xAI mà nhiều startup AI khác đã đạt mức vốn hóa “khủng” trong thời gian gần đây, khi các công ty này huy động được những số vốn lớn để rót vào các mô hình. Hồi tháng 10, OpenAi huy động được 6,6 tỷ USD trong một đợt chào bán cổ phiếu định giá công ty ở mức 500 tỷ USD. Một tháng sau đó, Anthropic được định giá ở mức khoảng 350 tỷ USD trong một cuộc gọi vốn có sự tham gia của Microsoft và Nvidia.

xAI hiện đang sở hữu và vận hành mạng xã hội X, trước đây là Twitter, sau khi hai công ty sáp nhập làm một vào tháng 3/2025.

Thách thức đối với xAI hiện nay là một loạt cuộc điều tra mới ở châu Âu, Ấn Độ và Malaysia, sau khi chatbot Grok tạo ra các hình ảnh gây tranh cãi liên quan tới phụ nữ và trẻ em và những hình ảnh này bị chia sẻ trên X.

Dù vậy, xAI đã ký được một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ, và Grok gần đây đã được bổ sung Grok vào nên tảng tác nhân AI của cơ quan này. Grok cũng đang là chatbot chính của các nền tảng các cược trực tuyến Polymarket và Kalshi.

Từ khóa:

AI Elon musk thế giới xAI

Đọc thêm

Multimedia
