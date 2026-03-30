Khẩn trương chuyển hóa kết quả bầu cử thành hoạt động thực chất

Như Nguyệt

30/03/2026, 10:00

Đến ngày 30/3, nhiều tỉnh, thành phố đã tiến hành tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; nhấn mạnh về việc các cấp chính quyền cần nhanh chóng ổn định bộ máy, khẩn trương chuyển hóa kết quả cuộc bầu cử thành hoạt động thực chất, hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, vào sáng 29/3, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 92 xã, phường, thị trấn trên địa bàn, bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên, cuộc bầu cử trên địa bàn đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tỉnh Thái Nguyên có 10 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI và 59 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Danh sách đại biểu trúng cử bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, chất lượng, thể hiện tính đại diện, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm, nhất là trong công tác nắm tình hình cơ sở, công tác tuyên truyền ở một số địa bàn đặc thù và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổng hợp kết quả bầu cử.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, cách làm bài bản, khoa học của tỉnh Thái Nguyên trong tổ chức cuộc bầu cử.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân.

Vào ngày 30/3, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu HĐND, UBND từ tỉnh đến cơ sở, sau kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, khẩn trương chuyển hóa kết quả cuộc bầu cử thành hoạt động thực chất, hiệu quả của bộ máy dân cử.

Các cấp chính quyền cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau kỳ họp thứ nhất, bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động đồng bộ, hiệu quả; đồng thời kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cần phát huy hơn nữa vai trò của HĐND và đại biểu dân cử; sớm ban hành quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp, tăng cường công tác thẩm tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết đúng pháp luật, sát thực tiễn, có tính khả thi. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý và tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ sau kiện toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm cũng yêu cầu mỗi đại biểu trúng cử cần nhận thức rõ trách nhiệm trước cử tri, gương mẫu, tận tâm, hành động hiệu quả, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đáp ứng niềm tin của cử tri.

Song song với đó, các tổ chức phụ trách bầu cử hoàn thiện, lưu trữ, số hóa hồ sơ, bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra sau này. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: TTXVN.

Trong chiều 30/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,94% (615.175 cử tri), Lạng Sơn đứng thứ 7 trong cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Sự thành công toàn diện của cuộc bầu cử tạo tiền đề để Lạng Sơn tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Kiện toàn tổ chức, tập trung thúc đẩy kinh tế bền vững

14:00, 30/03/2026

Kiện toàn tổ chức, tập trung thúc đẩy kinh tế bền vững

Hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

15:00, 30/03/2026

Hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031

14:30, 30/03/2026

Ông Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đọc thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công cho các lãnh đạo Đảng, Chính phủ

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công cho các lãnh đạo Đảng, Chính phủ

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.

Hà Nội phải giữ bằng được “vận tốc mới”, tạo xu thế phát triển bền vững

Hà Nội phải giữ bằng được “vận tốc mới”, tạo xu thế phát triển bền vững

Kiểm tra, giám sát đợt 1 cho thấy Hà Nội đã hình thành khí thế mới, nhịp độ mới trong lãnh đạo, điều hành. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Thủ đô giữ vững vận tốc này, biến chuyển biến bước đầu thành xu thế phát triển bền vững.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung triển khai 9 nghị quyết chiến lược

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung triển khai 9 nghị quyết chiến lược

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết chiến lược; đồng thời lãnh đạo các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyển giao nguyên trạng 18 hội về trực thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Chuyển giao nguyên trạng 18 hội về trực thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Chuyển giao 18 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhằm thống nhất đầu mối quản lý, bảo đảm tinh gọn bộ máy và hoạt động ổn định.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Bệnh viện 108 trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Bệnh viện 108 trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân

75 năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lãnh đạo cấp cao của nước bạn Lào, Campuchia - nhiệm vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm cao cả....

