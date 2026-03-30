Khẩn trương chuyển hóa kết quả bầu cử thành hoạt động thực chất

Đến ngày 30/3, nhiều tỉnh, thành phố đã tiến hành tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; nhấn mạnh về việc các cấp chính quyền cần nhanh chóng ổn định bộ máy, khẩn trương chuyển hóa kết quả cuộc bầu cử thành hoạt động thực chất, hiệu quả.

Trước đó, vào sáng 29/3, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 92 xã, phường, thị trấn trên địa bàn, bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên, cuộc bầu cử trên địa bàn đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Tỉnh Thái Nguyên có 10 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI và 59 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Danh sách đại biểu trúng cử bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, chất lượng, thể hiện tính đại diện, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm, nhất là trong công tác nắm tình hình cơ sở, công tác tuyên truyền ở một số địa bàn đặc thù và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổng hợp kết quả bầu cử.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, cách làm bài bản, khoa học của tỉnh Thái Nguyên trong tổ chức cuộc bầu cử.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân.

Vào ngày 30/3, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu HĐND, UBND từ tỉnh đến cơ sở, sau kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, khẩn trương chuyển hóa kết quả cuộc bầu cử thành hoạt động thực chất, hiệu quả của bộ máy dân cử.

Các cấp chính quyền cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau kỳ họp thứ nhất, bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động đồng bộ, hiệu quả; đồng thời kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cần phát huy hơn nữa vai trò của HĐND và đại biểu dân cử; sớm ban hành quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp, tăng cường công tác thẩm tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết đúng pháp luật, sát thực tiễn, có tính khả thi. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý và tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ sau kiện toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm cũng yêu cầu mỗi đại biểu trúng cử cần nhận thức rõ trách nhiệm trước cử tri, gương mẫu, tận tâm, hành động hiệu quả, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đáp ứng niềm tin của cử tri.

Song song với đó, các tổ chức phụ trách bầu cử hoàn thiện, lưu trữ, số hóa hồ sơ, bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra sau này. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: TTXVN.

Trong chiều 30/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,94% (615.175 cử tri), Lạng Sơn đứng thứ 7 trong cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Sự thành công toàn diện của cuộc bầu cử tạo tiền đề để Lạng Sơn tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng…