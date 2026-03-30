Khẩn trương chuyển hóa kết quả bầu cử thành hoạt động thực chất
Như Nguyệt
30/03/2026, 10:00
Đến ngày 30/3, nhiều tỉnh, thành phố đã tiến hành tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; nhấn mạnh về việc các cấp chính quyền cần nhanh chóng ổn định bộ máy, khẩn trương chuyển hóa kết quả cuộc bầu cử thành hoạt động thực chất, hiệu quả.
Trước đó, vào sáng 29/3, tỉnh Thái Nguyên tổ chức
hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 92 xã, phường,
thị trấn trên địa bàn, bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên, cuộc bầu
cử trên địa bàn đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của
pháp luật, phát huy dân chủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Tỉnh Thái Nguyên có 10 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa
XVI và 59 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Danh
sách đại biểu trúng cử bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, chất lượng, thể hiện
tính đại diện, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những
kết quả nổi bật, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức
thực hiện. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh
nghiệm, nhất là trong công tác nắm tình hình cơ sở, công tác tuyên truyền ở một
số địa bàn đặc thù và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổng hợp
kết quả bầu cử.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ
Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng
Bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, cách làm bài
bản, khoa học của tỉnh Thái Nguyên trong tổ chức cuộc bầu cử.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh kết quả đạt được là minh
chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự
đồng thuận, tin tưởng của nhân dân.
Vào ngày 30/3, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2026–2031.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu HĐND, UBND từ tỉnh
đến cơ sở, sau kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, khẩn trương chuyển hóa kết quả cuộc
bầu cử thành hoạt động thực chất, hiệu quả của bộ máy dân cử.
Các cấp chính quyền cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy
sau kỳ họp thứ nhất, bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm bộ máy chính quyền hai cấp
hoạt động đồng bộ, hiệu quả; đồng thời kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Cần phát huy hơn nữa vai trò của HĐND và đại biểu dân cử; sớm
ban hành quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp, tăng cường công tác thẩm
tra, giám sát, bảo đảm các nghị quyết đúng pháp luật, sát thực tiễn, có tính khả
thi. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng; chú trọng
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý và
tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ sau kiện toàn.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm cũng yêu cầu mỗi đại biểu
trúng cử cần nhận thức rõ trách nhiệm trước cử tri, gương mẫu, tận tâm, hành động
hiệu quả, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, đáp ứng niềm tin của cử tri.
Song song với đó, các tổ chức phụ trách bầu cử hoàn thiện,
lưu trữ, số hóa hồ sơ, bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ công tác quản lý, kiểm
tra sau này. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để đại biểu Quốc hội và
HĐND các cấp nhiệm kỳ mới phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của
cử tri và nhân dân tỉnh Sơn La.
Trong chiều 30/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ
2026-2031.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh
Nhàn cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh với tỷ lệ cử tri
tham gia bỏ phiếu đạt 99,94% (615.175 cử tri), Lạng Sơn đứng thứ 7 trong cả nước
về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng
thuận và niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Sự thành công toàn diện của cuộc bầu cử tạo tiền đề để Lạng
Sơn tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới, nhất
là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời,
góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,
an ninh trên địa bàn, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ
XIV của Đảng…
