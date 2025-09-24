Khẩn trương đồng bộ biển báo lý trình trên cao tốc Bắc - Nam

Việc điều chỉnh, thống nhất lý trình và đồng bộ biển báo trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông nhằm tạo thuận lợi cho quản lý, lưu thông phương tiện và nâng cao hiệu quả khai thác...

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và các Ban Quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Mỹ Thuận, Thăng Long, cùng các đơn vị quản lý đường Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lý trình liên tục toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức thực hiện việc cắm các biển báo lý trình cho các dự án thành phần đã có chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng. Các chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với Cục Đường bộ để xác định lý trình và tổ chức thực hiện tại dự án.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến cuối tháng 7/2025, cả nước đã đưa vào khai thác tổng cộng 2.268 km đường cao tốc, trong đó Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý 941 km, các địa phương quản lý 419 km, 399 km là các dự án BOT và 509 km thuộc VEC. Ngày 19/8 vừa qua, Bộ Xây dựng đã hoàn thành thông xe kỹ thuật cho 7 dự án với tổng chiều dài 221 km, nâng tổng số km cao tốc cả nước lên khoảng 2.489 km.

Đối với các dự án đang triển khai đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư phối hợp với các Khu Quản lý đường bộ và Trung tâm kỹ thuật đường bộ trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam để rà soát hồ sơ thiết kế, đảm bảo thống nhất lý trình giữa các dự án đang triển khai và các dự án đã được bàn giao đưa vào khai thác. Việc điều chỉnh này sẽ giúp cắm biển báo và hoàn thiện đồng bộ lý trình khi các dự án được đưa vào sử dụng.

Đối với các dự án đã đưa vào khai thác, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phải khẩn trương tổ chức điều chỉnh lý trình theo đúng quy hoạch thống nhất. Đồng thời, phối hợp với các nhà thầu và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) để điều chỉnh lý trình và tổ chức cắm biển báo trên các dự án BOT và các dự án do VEC quản lý.

Về tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cục Đường bộ cho biết hiện nay lý trình trên tuyến này chưa thống nhất giữa các dự án thành phần, gây khó khăn cho cả chủ phương tiện và công tác quản lý, khai thác. Vì vậy, việc điều chỉnh và thống nhất lý trình liên tục toàn tuyến là cần thiết.

Cụ thể, tuyến cao tốc Bắc - Nam có chiều dài gần 2.100 km, kéo dài từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến TP. Cà Mau (Cà Mau). Điểm đầu (Km0) nằm tại cửa khẩu Hữu Nghị, thuộc dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và điểm cuối (Km2087) tại Cà Mau, thuộc dự án Cần Thơ - Cà Mau. Tuyến cao tốc này có 12 đoạn lý trình đặc biệt với các cột Km có chiều dài khác biệt so với các cột Km thông thường.

“Việc thống nhất lý trình trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và lưu thông của các phương tiện, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và bảo trì tuyến đường cao tốc quan trọng này”, Cục Đường bộ Việt Nam nhận định.