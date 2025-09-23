Thành lập 2 tổ công tác kiểm tra hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc

Các tổ công tác sẽ kiểm tra tiến độ, chất lượng lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử và kiểm soát tải trọng xe ....

Bộ Xây dựng vừa quyết định thành lập hai Tổ công tác nhằm kiểm tra tiến độ và chất lượng triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe.

Các hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Hai Tổ công tác do lãnh đạo Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng làm Tổ trưởng; Tổ phó là lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin. Thành viên gồm đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ, Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin và lãnh đạo các Ban Quản lý dự án 2, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Đường sắt và Mỹ Thuận.

Tổ công tác số 1: kiểm tra tiến độ, chất lượng lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử và kiểm soát tải trọng xe tại các dự án thành phần bao gồm: Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây (giai đoạn 2017 – 2020) cùng các dự án Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Chí Thạnh – Vân Phong, Vân Phong – Nha Trang, Cần Thơ – Hậu Giang, Hậu Giang – Cà Mau (giai đoạn 2021 – 2025).

Tổ công tác số 2: thực hiện nhiệm vụ tương tự tại các dự án thành phần bao gồm Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu (giai đoạn 2017 – 2020) cùng các đoạn Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Chí Thạnh (giai đoạn 2021 – 2025).

Tổ trưởng các Tổ công tác sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra từng đợt, phân công nhiệm vụ, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng thời thông tin kết quả đến các đơn vị liên quan.

Các Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng con dấu của cơ quan công tác và sẽ tự giải thể khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác. Việc kiểm tra không thay thế trách nhiệm quản lý dự án và chất lượng công trình của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn theo quy định pháp luật.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công điện yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống. Nhiều dự án giai đoạn 2021 – 2025 vẫn chậm: 2 dự án chưa phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và 8 dự án chưa phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương rà soát tiến độ, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, đề xuất giải pháp và sớm hoàn thành việc phê duyệt, phát hành hồ sơ mời thầu. Đồng thời, Bộ nhấn mạnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án nếu để dự án tiếp tục chậm tiến độ.