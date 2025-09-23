Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào ngày 28/9

23/09/2025, 16:55

Hiện nay, các hạng mục cuối cùng của Cầu Phong Châu mới đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ khánh thành và thông xe sắp tới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình khôi phục tuyến quốc lộ 32C...

Cầu Phong Châu mới sẽ được thông xe vào ngày 28/9. Ảnh: TTXVN
Cầu Phong Châu mới sẽ được thông xe vào ngày 28/9. Ảnh: TTXVN

Sau hơn 10 tháng gấp rút thi công, cầu Phong Châu mới đã bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chính thức khánh thành và thông xe vào ngày 28/9.

Cụ thể, cầu Phong Châu mới sẽ nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ. Cầu có chiều dài hơn 653 m, bề rộng 20,5 m với quy mô 4 làn xe cơ giới, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 635 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long ( Bộ Xây dựng) làm Chủ đầu tư, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Đến nay, các hạng mục chính như kết cấu cầu, hệ thống chiếu sáng, lan can, mặt cầu đã hoàn tất, toàn bộ công việc sẽ được hoàn thiện trước ngày 25/9, sẵn sàng cho lễ khánh thành.

Khi đưa vào sử dụng, cầu Phong Châu mới sẽ đáp ứng lại nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời nối lại tuyến quốc lộ 32C bị gián đoạn hơn một năm qua.

Hiện nay, các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ thông xe. (Ảnh: TTXVN)
Hiện nay, các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ thông xe. (Ảnh: TTXVN)

Sự cố sập cầu vào tháng 9 năm ngoái đã chia cắt tuyến giao thông huyết mạch. Vì thế, công trình này không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó, tái thiết thần tốc của chính quyền và nhân dân địa phương.

Trong suốt quá trình xây dựng, Binh đoàn 12 đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công liên tục để giúp công trình về đích sớm gần hai tháng so với kế hoạch.

Cầu Phong Châu mới không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và du lịch cho tỉnh Phú Thọ cũng như các khu vực lân cận.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung vào những phần việc cuối như lắp đặt giải phân cách, sơn vạch kẻ đường, tháo dỡ cẩu tháp, đồng thời chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh toàn bộ khu vực để bảo đảm tiến độ cũng như yêu cầu kỹ thuật.

Hợp long cầu Phong Châu, hướng tới mục tiêu thông xe vào đầu tháng 10

14:44, 27/08/2025

Hợp long cầu Phong Châu, hướng tới mục tiêu thông xe vào đầu tháng 10

Phú Thọ dốc sức hợp long cầu Phong Châu mới vào đúng dịp Quốc khánh

19:00, 06/08/2025

Phú Thọ dốc sức hợp long cầu Phong Châu mới vào đúng dịp Quốc khánh

Vượt khó khăn, thắng gian nan đưa cầu Phong Châu sớm về đích

06:00, 26/05/2025

Vượt khó khăn, thắng gian nan đưa cầu Phong Châu sớm về đích

Từ khóa:

cầu Cầu Phong Châu hạ tầng Tỉnh Phú Thọ

Đọc thêm

Hải Phòng kiến tạo để trở thành thành phố cảng biển hiện đại tầm quốc tế

Hải Phòng kiến tạo để trở thành thành phố cảng biển hiện đại tầm quốc tế

Kể từ khi sáp nhập với Hải Dương, Hải Phòng đã mở rộng tiềm năng phát triển và đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm kinh tế, logistics, công nghệ cao tầm cỡ thế giới.

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đến nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 21/35 khu tái định cư, tạo cơ sở để tỉnh phấn đấu khởi công xây dựng đồng loạt trong tháng 10/2025 và cơ bản hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2026...

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương cũng như các ban ngành liên quan giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A đúng kế hoạch vào cuối năm 2025...

TP.HCM lên kế hoạch khởi công đồng loạt 9 tuyến metro năm 2027

TP.HCM lên kế hoạch khởi công đồng loạt 9 tuyến metro năm 2027

TP.HCM đang chuẩn bị cho một bước phát triển căn bản trong hệ thống giao thông công cộng, đó là khởi công đồng loạt 9 tuyến metro vào năm 2027, với tổng vốn đầu tư sơ bộ lên đến khoảng 44 tỷ USD...

Huế hợp tác khai phá đô thị công nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, gắn bảo tồn di sản

Huế hợp tác khai phá đô thị công nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, gắn bảo tồn di sản

Cùng với nghiên cứu và phát triển các dự án bất động sản đô thị; phát triển hạ tầng giao thông và vận tải công cộng; hướng đến phát triển công nghiệp và sản xuất..., hợp tác còn mở rộng sang các lĩnh vực như luyện thép xanh, phát triển nhà máy điện khí LNG, nhằm tạo dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, gắn liền với bảo tồn di sản văn hóa

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Đầu tư

2

Tổng Bí thư: Sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc chính là sức mạnh của lòng dân

Tiêu điểm

3

Hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư từ doanh nghiệp Trung Quốc đổ vào Nghệ An

Đầu tư

4

Mỹ đề xuất “phao cứu sinh” tài chính cho Argentina

Thế giới

5

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy