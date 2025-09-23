Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào ngày 28/9

Hiện nay, các hạng mục cuối cùng của Cầu Phong Châu mới đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ khánh thành và thông xe sắp tới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình khôi phục tuyến quốc lộ 32C...
Sau hơn 10 tháng gấp rút thi công, cầu Phong Châu mới đã bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chính thức khánh thành và thông xe vào ngày 28/9.
Cụ thể, cầu Phong Châu mới sẽ nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ. Cầu có chiều dài hơn 653 m, bề rộng 20,5 m với quy mô 4 làn xe cơ giới, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 635 tỷ đồng.
Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long ( Bộ Xây dựng) làm Chủ đầu tư, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.
Đến nay, các hạng mục chính như kết cấu cầu, hệ thống chiếu sáng, lan can, mặt cầu đã hoàn tất, toàn bộ công việc sẽ được hoàn thiện trước ngày 25/9, sẵn sàng cho lễ khánh thành.
Khi đưa vào sử dụng, cầu Phong Châu mới sẽ đáp ứng lại nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời nối lại tuyến quốc lộ 32C bị gián đoạn hơn một năm qua.
Sự cố sập cầu vào tháng 9 năm ngoái đã chia cắt tuyến giao thông huyết mạch. Vì thế, công trình này không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó, tái thiết thần tốc của chính quyền và nhân dân địa phương.
Trong suốt quá trình xây dựng, Binh đoàn 12 đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công liên tục để giúp công trình về đích sớm gần hai tháng so với kế hoạch.
Cầu Phong Châu mới không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và du lịch cho tỉnh Phú Thọ cũng như các khu vực lân cận.
Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung vào những phần việc cuối như lắp đặt giải phân cách, sơn vạch kẻ đường, tháo dỡ cẩu tháp, đồng thời chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh toàn bộ khu vực để bảo đảm tiến độ cũng như yêu cầu kỹ thuật.
Hợp long cầu Phong Châu, hướng tới mục tiêu thông xe vào đầu tháng 10
14:44, 27/08/2025
Phú Thọ dốc sức hợp long cầu Phong Châu mới vào đúng dịp Quốc khánh
19:00, 06/08/2025
Vượt khó khăn, thắng gian nan đưa cầu Phong Châu sớm về đích
Hải Phòng kiến tạo để trở thành thành phố cảng biển hiện đại tầm quốc tế
Kể từ khi sáp nhập với Hải Dương, Hải Phòng đã mở rộng tiềm năng phát triển và đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm kinh tế, logistics, công nghệ cao tầm cỡ thế giới.
Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao
Đến nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 21/35 khu tái định cư, tạo cơ sở để tỉnh phấn đấu khởi công xây dựng đồng loạt trong tháng 10/2025 và cơ bản hoàn thành toàn bộ vào tháng 6/2026...
Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương cũng như các ban ngành liên quan giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A đúng kế hoạch vào cuối năm 2025...
TP.HCM lên kế hoạch khởi công đồng loạt 9 tuyến metro năm 2027
TP.HCM đang chuẩn bị cho một bước phát triển căn bản trong hệ thống giao thông công cộng, đó là khởi công đồng loạt 9 tuyến metro vào năm 2027, với tổng vốn đầu tư sơ bộ lên đến khoảng 44 tỷ USD...
Huế hợp tác khai phá đô thị công nghiệp, tạo dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, gắn bảo tồn di sản
Cùng với nghiên cứu và phát triển các dự án bất động sản đô thị; phát triển hạ tầng giao thông và vận tải công cộng; hướng đến phát triển công nghiệp và sản xuất..., hợp tác còn mở rộng sang các lĩnh vực như luyện thép xanh, phát triển nhà máy điện khí LNG, nhằm tạo dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, gắn liền với bảo tồn di sản văn hóa
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: