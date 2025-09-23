Cầu Phong Châu mới sẽ khánh thành vào ngày 28/9

Hiện nay, các hạng mục cuối cùng của Cầu Phong Châu mới đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ khánh thành và thông xe sắp tới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình khôi phục tuyến quốc lộ 32C...

Sau hơn 10 tháng gấp rút thi công, cầu Phong Châu mới đã bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chính thức khánh thành và thông xe vào ngày 28/9.

Cụ thể, cầu Phong Châu mới sẽ nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ. Cầu có chiều dài hơn 653 m, bề rộng 20,5 m với quy mô 4 làn xe cơ giới, kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 635 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long ( Bộ Xây dựng) làm Chủ đầu tư, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Đến nay, các hạng mục chính như kết cấu cầu, hệ thống chiếu sáng, lan can, mặt cầu đã hoàn tất, toàn bộ công việc sẽ được hoàn thiện trước ngày 25/9, sẵn sàng cho lễ khánh thành.

Khi đưa vào sử dụng, cầu Phong Châu mới sẽ đáp ứng lại nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời nối lại tuyến quốc lộ 32C bị gián đoạn hơn một năm qua.

Hiện nay, các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện để chuẩn bị cho lễ thông xe. (Ảnh: TTXVN)

Sự cố sập cầu vào tháng 9 năm ngoái đã chia cắt tuyến giao thông huyết mạch. Vì thế, công trình này không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó, tái thiết thần tốc của chính quyền và nhân dân địa phương.

Trong suốt quá trình xây dựng, Binh đoàn 12 đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công liên tục để giúp công trình về đích sớm gần hai tháng so với kế hoạch.

Cầu Phong Châu mới không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và du lịch cho tỉnh Phú Thọ cũng như các khu vực lân cận.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung vào những phần việc cuối như lắp đặt giải phân cách, sơn vạch kẻ đường, tháo dỡ cẩu tháp, đồng thời chỉnh trang cảnh quan và vệ sinh toàn bộ khu vực để bảo đảm tiến độ cũng như yêu cầu kỹ thuật.