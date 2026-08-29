Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4, ổn định đời sống của người dân

Sau nhiều ngày ảnh hưởng trên khu vực vịnh Bắc Bộ, bão số 4 và hoàn lưu mưa lớn đã gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống...

UBND xã Mường Chiên (Sơn La) kiểm tra thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Ảnh: Xã Mường Chiên.

Ngày 28/8/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về Về công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ. Theo báo cáo, bão số 4 hình thành từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 18/8, mạnh lên thành bão vào chiều tối 21/8 và hoạt động trên vịnh Bắc Bộ trong khoảng 5-6 ngày trước khi suy yếu. Đây là đặc điểm hiếm gặp khi thời gian ảnh hưởng kéo dài hơn nhiều so với các cơn bão thông thường, vốn chỉ tồn tại trong khu vực này từ 1-2 ngày.

NGƯỜI DÂN ĐI SƠ TÁN ĐÃ TRỞ VỀ NHÀ KHI NƯỚC RÚT DẦN

Do bão di chuyển chậm và đổi hướng liên tục, các tỉnh từ Bắc Bộ đến Nghệ An hứng chịu mưa lớn kéo dài. Nhiều khu vực tại Quảng Ninh và Lạng Sơn ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 300-500 mm, có nơi vượt 700 mm. Mưa lớn đã gây lũ trên nhiều tuyến sông tại Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết để ứng phó với bão số 4 và mưa lũ, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 7.751 hộ dân đến nơi an toàn, trong đó Lạng Sơn 3.588 hộ, Bắc Ninh 2.700 hộ, Hà Nội 586 hộ, Thanh Hóa 257 hộ, Quảng Ninh 254 hộ, Phú Thọ 206 hộ, Ninh Bình 50 hộ, Thái Nguyên 22 hộ, Hải Phòng 20 hộ và Cao Bằng 15 hộ.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đến chiều 27/8, còn 587 hộ dân đang ở nơi sơ tán an toàn, gồm Bắc Ninh 369 hộ, Phú Thọ 63 hộ, Thanh Hóa 56 hộ, Quảng Ninh 54 hộ, Hà Nội 42 hộ và Cao Bằng 3 hộ. Các địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân trở về nhà khi nước lũ rút dần.

Trên biển, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.924 phương tiện với 210.326 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động tránh trú. Các địa phương cũng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho 140.711 ha nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, trong đó có 35.703 ha nuôi nước mặn và 105.008 ha nuôi nước ngọt; 29.066 ô lồng nuôi thủy sản và 3.251 chòi canh.

Trong đợt lũ đã xảy ra 54 sự cố đê điều. Các địa phương đã xử lý, khắc phục ngay từ giờ đầu, cơ bản bảo đảm an toàn công trình.

Đối với công tác bảo vệ đê điều, các tuyến đê sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Thái Bình, sông Đáy, sông Cà Lồ và sông Hoàng Long có tổng chiều dài 1.013,9 km, gồm 581,7 km đê từ cấp III trở lên và 432,2 km đê dưới cấp III. Trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt có 87 vị trí trọng điểm xung yếu, trong đó Bắc Ninh 33 vị trí, Ninh Bình 27 vị trí, Thái Nguyên 16 vị trí, Hải Phòng 9 vị trí và Hà Nội 2 vị trí. Ngoài ra còn có 4 công trình đê điều đang thi công dở dang tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Ngành điện đã khôi phục cấp điện cho 188.202 trong tổng số 192.577 khách hàng bị ảnh hưởng. Đến 8 giờ ngày 27/8, còn 4.375 khách hàng chưa được cấp điện trở lại, trong đó Lạng Sơn 2.883 khách hàng, Bắc Ninh 893 khách hàng, Hải Phòng 543 khách hàng, Nghệ An 39 khách hàng và Ninh Bình 17 khách hàng.

Tại Nghệ An, trong số 3 cầu tạm tại xã Tam Thái bị lũ cuốn trôi, địa phương đã khắc phục xong các cây cầu để bảo đảm việc đi lại của người dân và học sinh trước năm học mới.

THIỆT HẠI LỚN VỀ TÀI SẢN, GẦN 33 NGHÌN HA LÚA VÀ HOA MÀU BỊ ẢNH HƯỞNG

Theo thống kê của các địa phương, bão số 4 và mưa lớn đã làm 2 người tử vong tại Lạng Sơn, do sạt lở đất và bị nước cuốn khi đi qua ngầm tràn. Thiên tai cũng làm 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn tại Hà Nội và Sơn La; 1.075 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, trong đó Lạng Sơn thiệt hại nặng nhất với 814 nhà. Có 8.496 ngôi nhà bị ngập nước, hiện vẫn còn 1.758 nhà bị ngập, gồm Bắc Ninh 890 nhà, Hà Nội 501 nhà, Ninh Bình 226 nhà, Lạng Sơn 150 nhà và Cao Bằng 7 nhà.

Mưa lũ khiến 2.531 hộ dân bị chia cắt do đường vào bị ngập, gồm Bắc Ninh 1.321 hộ, Lạng Sơn 1.230 hộ và Thanh Hóa 10 hộ. Các địa phương đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các khu vực bị cô lập.

Về sản xuất nông nghiệp, có 32.930 ha lúa và hoa màu bị ngập, ảnh hưởng. Ninh Bình thiệt hại lớn nhất với 16.115 ha, tiếp đến là Bắc Ninh 7.316 ha, Lạng Sơn 4.130 ha, Nghệ An 1.506 ha, Hà Nội 1.209 ha và Thái Nguyên 1.085 ha. Ngoài ra, 1.431 ha cây trồng các loại bị thiệt hại, trong đó Bắc Ninh 688 ha, Hải Phòng 357 ha, Nghệ An 120 ha và Thanh Hóa 90 ha.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, thiên tai làm chết 213 con gia súc và 12.847 con gia cầm. Đối với thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng bị thiệt hại là 1.027,9 ha, trong đó Bắc Ninh thiệt hại 710 ha, Thanh Hóa 102,3 ha, Hà Nội 87 ha, Quảng Ninh 38 ha và Hải Phòng 35 ha.

Hệ thống thủy lợi ghi nhận 2.135 m kè, kênh mương bị hư hỏng, gồm Phú Thọ 1.000 m, Bắc Ninh 700 m, Thanh Hóa 195 m, Cao Bằng 60 m, Quảng Ninh 50 m và Nghệ An 29 m. Bão và mưa lũ cũng gây ra 54 sự cố đê điều, trong đó có 44 sự cố trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt và 10 sự cố trên các tuyến đê dưới cấp III. Riêng Bắc Ninh xảy ra 28 sự cố, Hải Phòng 19 sự cố, Hà Nội 2 sự cố, Hưng Yên 1 sự cố, Ninh Bình 1 sự cố, Phú Thọ 1 sự cố, Quảng Ninh 1 sự cố và Thanh Hóa 1 sự cố.

Về giao thông, toàn khu vực ghi nhận 1.680 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc, trong đó riêng Lạng Sơn có 1.354 điểm. Đến sáng 27/8 vẫn còn 310 điểm sạt lở đang được khắc phục, gồm Bắc Ninh 81 điểm, Thanh Hóa 70 điểm, Nghệ An 69 điểm, Phú Thọ 63 điểm và Cao Bằng 27 điểm. Ngoài ra còn 71 điểm giao thông bị ngập úng, trong đó Lạng Sơn 43 điểm, Bắc Ninh 22 điểm, Cao Bằng 3 điểm và Thanh Hóa 3 điểm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục huy động lực lượng, vật tư và phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai; ưu tiên khôi phục giao thông, điện, nước sạch và trường học để bảo đảm các điều kiện cho năm học mới. Đồng thời, các địa phương cần đánh giá nguyên nhân gây ngập lụt sâu trên các tuyến sông Trung, sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn), sông Bằng (Cao Bằng) và tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.