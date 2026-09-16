Xuất khẩu nông sản Việt Nam trước sức ép từ làn sóng biện pháp SPS mới

Ngày 16/9/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Họp báo thường kỳ cập nhật tình hình sản xuất 8 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, toàn ngành tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 49,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và xuất siêu 14,25 tỷ USD. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để ngành phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu đã đề ra cho cả năm 2026.
Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp nhận định kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy các đơn vị thuộc Bộ đã bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, chủ động triển khai các giải pháp phát triển sản xuất và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao và đặt mục tiêu hoàn thành, vượt mức 15/15 chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được xác định ở mức 4%. Theo kịch bản tăng trưởng, 9 tháng đầu năm toàn ngành phải đạt mức tăng 4,05%; riêng quý 3 cần tăng khoảng 4,15% và quý 4 đạt 4,2%.
Để hoàn thành mục tiêu này, ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều việc phải làm trong những tháng cuối năm.
Theo tính toán, 4 tháng còn lại của năm cần đạt kim ngạch xuất khẩu tối thiểu 24 tỷ USD, tương đương bình quân khoảng 6,23 tỷ USD mỗi tháng. Đây được xem là nhiệm vụ không dễ dàng trong bối cảnh thị trường thế giới còn tiềm ẩn nhiều biến động và các yêu cầu kỹ thuật từ các nước nhập khẩu ngày càng khắt khe".
Lãnh đạo Bộ yêu cầu các lĩnh vực, ngành hàng và địa phương tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng đã xây dựng, cụ thể hóa mục tiêu đến từng sản phẩm, từng nhóm ngành hàng để bảo đảm tiến độ thực hiện.
Trong lĩnh vực xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của từng thị trường và từng ngành hàng, đồng thời tập trung tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và hoàn thiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Những khó khăn, vướng mắc đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực cũng sẽ được tập trung xử lý nhằm duy trì đà tăng trưởng và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.
Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, Bộ cũng đặt trọng tâm vào việc tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường đang tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; phục hồi các nguồn nước bị suy thoái; đồng thời tăng cường xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các lưu vực sông, làng nghề và khu vực nông thôn.
Thông tin tại buổi họp báo, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám Đốc Văn phòng SPS Việt Nam, cho biết từ ngày 1/1 - 10/9/2026, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được 249 thông báo các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) từ ba thị trường Trung Quốc, EU và Trung Đông - Châu Phi, trong đó có 99 biện pháp có hiệu lực.
“Số lượng thông báo này chiếm khoảng 1/3 tổng số thông báo SPS của các thành viên WTO và có thể tác động đáng kể đến hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam”, ông Nam cảnh báo.
EU tiếp tục là thị trường có số lượng thông báo SPS lớn nhất với 88 thông báo, trong đó 61 biện pháp đã có hiệu lực. Đáng chú ý, khối này đang rà soát và siết chặt giới hạn dư lượng tối đa đối với nhiều hoạt chất bảo vệ thực vật trên nông sản nhập khẩu. EU hiện xem xét sửa đổi quy định liên quan đến 8 hoạt chất, trong đó mức dư lượng tối đa đối với profenofos và fenpropathrin dự kiến thấp hơn đáng kể so với quy định hiện hành của Việt Nam đối với các mặt hàng như xoài, cà chua, trà, quả có múi, dâu tây và ớt.
Bên cạnh đó, EU vẫn duy trì chế độ kiểm soát tăng cường đối với một số nông sản Việt Nam. Theo đó, sầu riêng chịu tần suất kiểm tra 20%, thanh long 30%, còn đậu bắp và một số loại ớt bị kiểm tra tới 50% khi nhập khẩu. EU cũng bổ sung các yêu cầu mới về kiểm dịch thực vật, trong đó đáng chú ý là việc tăng cường quản lý đối với sâu đục trái cây có múi - đối tượng đã xuất hiện trên cây có múi ở Việt Nam.
Tại Trung Quốc, dù số lượng thông báo SPS chỉ có 34, thấp hơn cùng kỳ năm trước, nhưng nhiều quy định mới có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.
Từ ngày 1/6/2026, Tổng cục Hải quan Trung Quốc triển khai Nghị định 280 về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài theo phương thức quản lý rủi ro. Quy định áp dụng đối với 17 nhóm thực phẩm nhập khẩu và mở rộng phạm vi quản lý đối với các cơ sở lưu trữ ở nước ngoài",
Trung Quốc cũng tăng cường yêu cầu về truy xuất nguồn gốc khi bắt buộc doanh nghiệp nhập khẩu phải khai báo chính xác mã số đăng ký của doanh nghiệp nước ngoài trong quá trình làm thủ tục hải quan. Đồng thời, nước này đang xây dựng các tiêu chuẩn mới về kiểm soát chất ô nhiễm trong thực phẩm và sửa đổi quy định ghi nhãn đối với thực phẩm đóng gói sẵn.
Trong khi đó, khu vực Trung Đông - châu Phi ghi nhận tới 127 thông báo SPS, cao nhất trong ba thị trường. Nhiều quốc gia đang hoàn thiện các tiêu chuẩn mới đối với gạo, chuối tươi, gia vị, thảo mộc khô và thực phẩm chế biến. Đáng chú ý, Jordan dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn đối với gạo nhập khẩu, yêu cầu ghi nhãn bằng tiếng Ả Rập, đáp ứng tiêu chuẩn Halal và tuân thủ các giới hạn nghiêm ngặt về vi sinh vật, độc tố nấm mốc, chất ô nhiễm và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
Trước xu hướng các thị trường ngày càng siết chặt hàng rào SPS, Văn phòng SPS Việt Nam khuyến nghị cơ quan quản lý tăng cường cảnh báo sớm, cập nhật quy định mới và đẩy mạnh giám sát dư lượng.
Đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, việc chủ động theo dõi yêu cầu của từng thị trường, kiểm soát chặt vật tư đầu vào, thực hiện đầy đủ truy xuất nguồn gốc và kiểm nghiệm các chỉ tiêu rủi ro cao trước khi xuất khẩu sẽ là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ bị cảnh báo hoặc từ chối nhập khẩu.
Mặc dù sở hữu tiềm năng lớn cùng khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam vẫn đối mặt với muôn vàn rào cản khắc nghiệt về vốn, kỹ thuật và thị trường...
Từ quan hệ cung ứng kéo dài hơn một thập kỷ với Elmet tại Mỹ, hợp tác chế biến với GB Innovation tại Hàn Quốc đến quan hệ khách hàng với Mitsubishi Materials của Nhật Bản, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đang kết nối năng lực chế biến tại Việt Nam với nhiều thị trường công nghiệp lớn trên thế giới.
Nhà phân phối quốc tế thiếu kênh xác minh doanh nghiệp Việt Nam, còn doanh nghiệp nội lại khó “tự gõ cửa” từng khách hàng ngoại. Nhằm tháo gỡ hai điểm nghẽn này, hệ thống Thương vụ Việt Nam tại hơn 60 thị trường trên thế giới đang đóng vai trò lớp trung gian đặc biệt. Dù không mua hay bán, nhưng là bên bảo chứng tin cậy để hai phía sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán…
Sự thiếu đồng bộ trong quy định pháp luật, biến động cước phí vận tải cùng những bất cập về cơ chế giá đang đặt ra thách thức lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Khẩn trương rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và tạo hành lang pháp lý minh bạch là giải pháp then chốt để giải phóng nguồn lực cho ngành công thương...
Từ ngày 19/8/2029, các quy định mới của EU về tên gọi thịt và sản phẩm thịt sẽ chính thức được áp dụng. Quy định không chỉ tác động đến doanh nghiệp thực phẩm tại châu Âu mà còn đặt ra yêu cầu rà soát đối với hàng hóa nhập khẩu, trong đó có thực phẩm chay, vegan, plant-based và các sản phẩm thay thế thịt của Việt Nam...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...