Trang chủ Bất động sản

Khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài

Thanh Xuân

10/10/2025, 15:56

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 193/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/10/2025 về việc khẩn trương hoàn thành việc rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, danh mục đầy đủ và đề xuất giải pháp, thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên Hệ thống 751…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 20/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 138/CĐ-TTg về tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài để triển khai ngay các dự án.

Theo đó, yêu cầu Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, đầy đủ danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo đúng yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751 (Hệ thống 751).

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều Bộ, ngành địa phương chưa hoàn thành việc cập nhật, rà soát, đề xuất giải pháp, thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài thuộc phạm vi quản lý.

Cụ thể, tính đến ngày 7/10/2025, Hệ thống 751 chỉ ghi nhận kết quả rà soát của 1.596/2.991 dự án của 17 địa phương và 6 Bộ, ngành; 2 địa phương không có dự án vướng mắc; còn lại 1.395 dự án của 15 địa phương (Lâm Đồng, Tây Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Thành phố Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Cà Mau, Quảng Trị, Lạng Sơn, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Hà Nội) và 8 Bộ, ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chưa thực hiện việc rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý, gây ảnh hưởng đến chất lượng; tiến độ tổng hợp thông tin, số liệu và báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách tháo gỡ.

Để đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc cho các dự án và kịp thời cập nhật thông tin, số liệu làm cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất giải pháp xử lý tháo gỡ, sớm đưa các dự án vào khai thác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Khẩn trương rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, đề xuất giải pháp, thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên Hệ thống 751.

Trong đó, tập trung rà soát, đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại các điều cụ thể tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, đảm bảo giải pháp khi áp dụng phải tháo gỡ được ngay các vướng mắc cho các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Đối với các giải pháp khác phải cụ thể mục tiêu tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của từng dự án, thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách tháo gỡ, kết quả và thời gian xử lý vướng mắc sau khi cơ chế chính sách được ban hành theo đúng nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 13021/BTC-PTHT ngày 22/8/2025, hoàn thành dứt điểm trước ngày 14/10/2025.

Sau thời hạn nêu trên, Bộ Tài chính tổng hợp danh sách các Bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật thông tin trên Hệ thống 751 theo yêu cầu tại Công điện này; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính (là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751) để được hướng dẫn.

bất động sản Công điện số 193/CĐ-TTg dự án tồn đọng tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2025

1

Cổ phiếu lớn tiếp tục đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới

Chứng khoán

2

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm vượt mốc 5%/năm

Tài chính

3

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Đầu tư

4

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Dân sinh

5

Tập trung cao độ triển khai các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Đầu tư

