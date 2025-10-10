Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án đô thị và sân golf hơn 11.000 tỷ đồng

Nam Khánh

10/10/2025, 09:49

Liên danh nhà đầu tư Thái Sơn – Hoàng Hiệp được phê duyệt là nhà đầu tư dự án khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng hơn 11.035 tỷ đồng…

VnEconomy

Ngày 9/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này đã ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng tại phường Thạch Khôi (Tây Hải Phòng) với quy mô sử dụng đất hơn 126ha, tổng mức đầu tư hơn 11.035 tỷ đồng.

Theo quyết định số 3832/QĐ - UBND ngày 22/9/2025 của UBND TP. Hải Phòng về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, liên danh Thái Sơn – Hoàng Hiệp đã trúng thầu trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng tại phường Thạch Khôi, Hải Phòng (trước đây là xã Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.035 tỷ đồng, trong đó, nhà đầu tư đóng góp 1.656 tỷ đồng, vốn vay các tổ chức tín dụng, huy động từ các nguồn khác 9.380 tỷ đồng.

Quy mô sử dụng đất của dự án là hơn 126ha bao gồm các phân khu chức năng chính như đất hỗn hợp (đất ở và dịch vụ, công cộng) diện tích hơn 21,2ha, đất nhà ở mới hơn 4,25ha, đất cây xanh và sử dụng hạn chế (sân golf 18 hố và công viên cây xanh, thể dục thể thao) hơn 82,38ha. Ngoài ra, dự án còn có hơn 16,4ha đất hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, đất cây xanh đơn vị ở, đất mặt nước.

Tại phần diện tích đất ở và đất dịch vụ, công cộng hơn 21,2ha được quy hoạch thành hai khu vực. Khu vực xây dựng công trình dịch vụ, thương mại, các hạng mục phụ trợ với nhà ở hỗn hợp (nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng) diện tích hơn 11,73ha có mật độ xây dựng khoảng 46%, nhà cao tầng có chiều cao tối đa 11 tầng, nhà ở thấp tầng có chiều cao 5 tầng. Khu đất ở có diện tích quy hoạch 9,97ha, mật độ xây dựng khoảng 60%, xây dựng nhà có chiều cao 5 tầng.

Phần diện tích đất nhà ở hỗn hợp mới 4,25ha được quy hoạch làm 5 khu nhà ở. Trong đó, nhà chung cư có chiều cao tối đa 9 tầng, nhà ở thấp tầng có chiều cao tối đa 5 tầng.

Trong hơn 82,38ha đất quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế, có 58,85ha xây dựng sân golf 18 hố. Phần diện tích đất còn lại của khu vực này là đất công viên cây xanh, thể dục – thể thao và đất hoàn trả đoạn đê sông Kẻ Sặt.

Đối với phần diện tích đất ở, nhà ở, nhà nước thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất công trình thương mại, dịch vụ tại các lô đất hỗn hợp được thực hiện cho thuê đất theo quy định. Đất sân golf và đất khu vực công viên, đất thể dục thể thao được thực hiện cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

Đối với hạng mục xây dựng sân golf, nhà đầu tư phải hoàn thành đầu tư trong 36 tháng, kể từ khi có quyết định cho thuê đất. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất.

Trước khi dự án tìm được nhà đầu tư, từ ngày 18/4/2025, UBND tỉnh Hải Dương (trước đây) đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng thuộc xã Liên Hồng, TP. Hải Dương (nay là phường Thạch Khôi, Hải Phòng).

Thành phố Hải Phòng hy vọng khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng sẽ phát huy được tiềm năng, lợi thế cảnh quan, sinh thái sông Sặt, đảm bảo khai thác có hiệu quả quỹ đất đô thị, giải quyết nhu cầu về đất ở đô thị, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ, thể dục – thể thao, kinh tế khu vực phía Tây Hải Phòng.

Hải Phòng bổ sung 13 khu đất vào danh mục đấu thầu dự án

09:19, 09/08/2025

Hải Phòng bổ sung 13 khu đất vào danh mục đấu thầu dự án

Hải Phòng thu hồi đất xây dựng khu tái định cư dự án đường sắt cao tốc

06:00, 06/08/2025

Hải Phòng thu hồi đất xây dựng khu tái định cư dự án đường sắt cao tốc

Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu công nghiệp

15:02, 04/08/2025

Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu công nghiệp

Từ khóa:

dự án khu đô thị hải phòng nhà đầu tư sân golf Liên Hồng

Đọc thêm

Ra mắt NAMMON Square: Thương phố khởi vận từ bản sắc tinh hoa

Ra mắt NAMMON Square: Thương phố khởi vận từ bản sắc tinh hoa

Ngày 8/10, lễ kick-off dự án NAMMON Square tại khách sạn JW Marriott Hà Nội đã đánh dấu màn ra mắt của tâm điểm thương mại - dịch vụ mới phía Nam Thủ đô.

TP.HCM yêu cầu SATRA trả lại mặt bằng Thương xá Tax

TP.HCM yêu cầu SATRA trả lại mặt bằng Thương xá Tax

Doanh nghiệp phải làm việc với các sở ngành để xác định điều kiện tiếp tục sử dụng đất và triển khai dự án theo quy định về quản lý tài sản công và Luật Đầu tư; trường hợp không đáp ứng, phải có văn bản trả lại đất, tránh lãng phí “đất vàng”.

Căn hộ “Dual City Life Apartment” cận biển, cận quảng trường trung tâm Quy Nhơn

Căn hộ “Dual City Life Apartment” cận biển, cận quảng trường trung tâm Quy Nhơn

Căn hộ “Dual Life City Apartment” xuất hiện tại Quy Nhơn, đáp ứng nhu cầu sống kết hợp đang là xu hướng được thế hệ trẻ ưa chuộng tại các thành phố lớn.

Phường Cái Răng - Từ vị thế cửa ngõ đến trung tâm phồn hoa mới

Phường Cái Răng - Từ vị thế cửa ngõ đến trung tâm phồn hoa mới

Từ vị trí “cửa ngõ phía Nam” Cần Thơ, Cái Răng đang chuyển mình mạnh mẽ, đón sóng đầu tư và phát triển hạ tầng đồng bộ. Nằm giữa trung tâm hành chính – kinh tế – giáo dục mới của thành phố, nơi đây dần khẳng định sức hút của một đô thị trẻ, năng động và đầy tiềm năng.

“Đô thị kiểu mẫu” Quy Nhơn Iconic: Tâm điểm bất động sản ven sông, cận biển miền Trung

“Đô thị kiểu mẫu” Quy Nhơn Iconic: Tâm điểm bất động sản ven sông, cận biển miền Trung

Sự khan hiếm quỹ đất ven sông, cận biển cùng sức bật hạ tầng đang đưa Quy Nhơn trở thành điểm sáng mới của thị trường bất động sản miền Trung.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nông dân “đổi đời” khi nuôi cá rô đầu vuông thương phẩm

Thị trường

2

Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án đô thị và sân golf hơn 11.000 tỷ đồng

Bất động sản

3

Mỹ can thiệp tỷ giá giúp Argentina

Thế giới

4

192,7 tỷ USD đã rót vào các công ty khởi nghiệp AI

Kinh tế số

5

Trung Quốc bất ngờ siết chặt thêm xuất khẩu đất hiếm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy