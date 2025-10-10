Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án đô thị và sân golf hơn 11.000 tỷ đồng

Liên danh nhà đầu tư Thái Sơn – Hoàng Hiệp được phê duyệt là nhà đầu tư dự án khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng hơn 11.035 tỷ đồng…

Ngày 9/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này đã ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng tại phường Thạch Khôi (Tây Hải Phòng) với quy mô sử dụng đất hơn 126ha, tổng mức đầu tư hơn 11.035 tỷ đồng.

Theo quyết định số 3832/QĐ - UBND ngày 22/9/2025 của UBND TP. Hải Phòng về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, liên danh Thái Sơn – Hoàng Hiệp đã trúng thầu trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng tại phường Thạch Khôi, Hải Phòng (trước đây là xã Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.035 tỷ đồng, trong đó, nhà đầu tư đóng góp 1.656 tỷ đồng, vốn vay các tổ chức tín dụng, huy động từ các nguồn khác 9.380 tỷ đồng.

Quy mô sử dụng đất của dự án là hơn 126ha bao gồm các phân khu chức năng chính như đất hỗn hợp (đất ở và dịch vụ, công cộng) diện tích hơn 21,2ha, đất nhà ở mới hơn 4,25ha, đất cây xanh và sử dụng hạn chế (sân golf 18 hố và công viên cây xanh, thể dục thể thao) hơn 82,38ha. Ngoài ra, dự án còn có hơn 16,4ha đất hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, đất cây xanh đơn vị ở, đất mặt nước.

Tại phần diện tích đất ở và đất dịch vụ, công cộng hơn 21,2ha được quy hoạch thành hai khu vực. Khu vực xây dựng công trình dịch vụ, thương mại, các hạng mục phụ trợ với nhà ở hỗn hợp (nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng) diện tích hơn 11,73ha có mật độ xây dựng khoảng 46%, nhà cao tầng có chiều cao tối đa 11 tầng, nhà ở thấp tầng có chiều cao 5 tầng. Khu đất ở có diện tích quy hoạch 9,97ha, mật độ xây dựng khoảng 60%, xây dựng nhà có chiều cao 5 tầng.

Phần diện tích đất nhà ở hỗn hợp mới 4,25ha được quy hoạch làm 5 khu nhà ở. Trong đó, nhà chung cư có chiều cao tối đa 9 tầng, nhà ở thấp tầng có chiều cao tối đa 5 tầng.

Trong hơn 82,38ha đất quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế, có 58,85ha xây dựng sân golf 18 hố. Phần diện tích đất còn lại của khu vực này là đất công viên cây xanh, thể dục – thể thao và đất hoàn trả đoạn đê sông Kẻ Sặt.

Đối với phần diện tích đất ở, nhà ở, nhà nước thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất công trình thương mại, dịch vụ tại các lô đất hỗn hợp được thực hiện cho thuê đất theo quy định. Đất sân golf và đất khu vực công viên, đất thể dục thể thao được thực hiện cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm.

Đối với hạng mục xây dựng sân golf, nhà đầu tư phải hoàn thành đầu tư trong 36 tháng, kể từ khi có quyết định cho thuê đất. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất.

Trước khi dự án tìm được nhà đầu tư, từ ngày 18/4/2025, UBND tỉnh Hải Dương (trước đây) đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng thuộc xã Liên Hồng, TP. Hải Dương (nay là phường Thạch Khôi, Hải Phòng).

Thành phố Hải Phòng hy vọng khu đô thị mới và sân golf Liên Hồng sẽ phát huy được tiềm năng, lợi thế cảnh quan, sinh thái sông Sặt, đảm bảo khai thác có hiệu quả quỹ đất đô thị, giải quyết nhu cầu về đất ở đô thị, đồng thời tạo nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ, thể dục – thể thao, kinh tế khu vực phía Tây Hải Phòng.